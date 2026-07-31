భద్రాచలంలో మొదటి హెచ్చరికకు దగ్గరలో గోదారి : తెలంగాణలోని ప్రాజెక్టుల్లో నీటి మట్టాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
భద్రాచలం నీటిమట్టం పెరిగే అవకాశం ఉందన్న అధికారులు - నీటిమట్టం 43 అడుగులకు చేరితే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ - భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
Published : July 31, 2026 at 9:05 AM IST|
Updated : July 31, 2026 at 9:55 AM IST
Godavari Water Level in Bhadrachalam : ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నదిలో నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఈ ఉదయం 8 గంటలకు 40.2 అడుగులకు చేరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరదల వల్ల నీటి మట్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. గోదావరి నీటి మట్టం పెరగడంతో స్నాన ఘాట్ ప్రాంతం వద్ద చాలా మెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు వరద నీటిలో మునిగాయి.
శబరి నది ప్రవాహంతో గోదావరికి పోటు : కల్యాణ కట్ట వరకు వరద నీరు చేరింది. గోదావరి దిగువన ఉన్న శబరి నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. శబరి పోటు ఉండటం వల్ల దిగువ ప్రాంతానికి వెళ్లే నీరు నెమ్మదిగా ప్రవహిస్తోంది. ఫలితంగా భద్రాచలం వద్ద వరద నీరు పెరుగుతోంది. ఇదిలా ఉండగా భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 43 అడుగులకు చేరితే అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయనున్నారు.
తెలంగాణలోని పలు జలశయాల్లో నీటి మట్టాలు ఇలా :
ఎస్సారెస్పీ ప్రాజెక్టు :
- శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి 74,950 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం
- శ్రీరాంసాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 80.5 టీఎంసీలు
- శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుత నీటినిల్వ 21.7 టీఎంసీలు
- శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,091 అడుగులు
- శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1,069 అడుగులు
నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు :
- కామారెడ్డి: నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 4,530 క్యూసెక్కులు
- నిజాంసాగర్ పూర్తిస్థాయి సామర్థ్యం 17.8 టీఎంసీలు
- నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుతం నీటినిల్వ 7.8 టీఎంసీలు
ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు :
- పెద్దపల్లి జిల్లా : ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద ప్రవాహం
- శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు ఇన్ఫ్లో 4.49 లక్షల క్యూసెక్కులు
- శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు 30 గేట్లు ఎత్తిన అధికారులు
- ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు మొత్తం ఔట్ఫ్లో 4,64,645 క్యూసెక్కులు
- ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుతం నీటి నిల్వ 19.64 టీఎంసీలు
- ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి సామర్థ్యం 20.17 టీఎంసీలు
జూరాల ప్రాజెక్టు
- జూరాల జలాశయానికి ఇన్ఫ్లో లక్ష క్యూసెక్కులు
- జూరాల ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 318.51 మీటర్లు
- జూరాల ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 317.59 మీటర్లు
- జూరాల ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటినిల్వ 9.65 టీఎంసీలు
- జూరాల ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటినిల్వ 7.81 టీఎంసీలు
- జూరాల నుంచి శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు 1.5 లక్షల క్యూసెక్కులు విడుదల
భూపాలపల్లి: కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమంలో జలకళ
- కాళేశ్వరం త్రివేణీ సంగమం వద్ద 9.93 మీటర్లకు చేరిన నీటిమట్టం
- ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి, ప్రాణహిత నదుల ఉద్ధృతి
- సాధారణ, సరస్వతి పుష్కర్ఘాట్ మెట్ల పైనుంచి ప్రవహిస్తున్న నదులు
జలకళ సంతరించుకుంటున్న జలాశయాలు - భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతోన్న గోదావరి నీటి మట్టం
భారీవర్షాలు, వరదలతో ఉమ్మడి నిజామాబాద్కు జలకళ - నిండుతున్న చెరువులు, కుంటలు