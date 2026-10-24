తిరుమలలో జలకళ - 100 రోజులకు సరిపడా నీటి నిల్వలు
Water Level in Tirumala Reservoirs: తిరుమల జలశయాల్లో నీటినిల్వలు పెరుగుతున్నాయి. నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల ప్రారంభం నుంచి రోజువారీగా కురుస్తున్న వర్షాలకు జలశయాలలో నీరు చేరుతుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:56 AM IST
Water Level Increased in Tirumala Reservoirs : తిరుమలలో ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలతో జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు పెరుగుతున్నాయి. గతంలో 90 రోజులు వినియోగించుకోగల నిల్వలు ఉండగా, ప్రస్తుతం 100 రోజులకు సరిపడా ఉన్నాయి. అక్టోబరు 12న నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల ప్రారంభం నుంచి రోజువారీగా కురుస్తున్న వర్షాలకు జలశయాలలో నీరు చేరుతుంది. తిరుమలలోని భక్తులకు దాహార్తి తీర్చే 5 ప్రధాన జలాశయాల్లో 24 గంటల్లో 61.68 లక్షల గ్యాలన్ల నీటి మట్టం పెరిగింది. అక్టోబరు 23 వరకు 244.46 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు అదనంగా చేరడంతో ఊరట లభించింది.
రోజుకు 60 లక్షల గ్యాలన్లు: తిరుమలలో సుమారు 7,500 అద్దె గదులు, ఐదు యాత్రికుల వసతి సముదాయాలు, మరుగుదొడ్లు, ఇతర అవసరాలకు కలిపి రోజుకు సుమారు 60 లక్షల గ్యాలన్ల నీటిని వినియోగిస్తున్నారు. ఇందులో పాపవినాశనం జలాశయం నుంచి 15 లక్షల గ్యాలన్లు, గోగర్భం నుంచి 15 లక్షల గ్యాలన్లు, తిరుపతిలోని కల్యాణి డ్యామ్ నుంచి 30 లక్షల గ్యాలన్ల నీటిని పంపింగ్ ద్వారా తిరుమలకు తరలిస్తున్నారు.
ప్రధాన జలాశయాల్లో పెరిగిన నీటిమట్టం: తిరుమలలో పాపవినాశనం, గోగర్భం, ఆకాశగంగ, కుమారధార, పసుపుధార జలాశయాలు ప్రధాన నీటి వనరులుగా ఉన్నాయి. అక్టోబరు 23 నాటికి ఈ ఐదు జలాశయాల్లో కలిపి 21.60 లక్షల గ్యాలన్ల నీటిని వినియోగించారు. 40.08 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు అదనంగా నిల్వ ఉన్నాయి. టీటీడీ గణాంకాల ప్రకారం పాపవినాశనం పాపవినాశనం డ్యామ్ నిల్వ సామర్థ్యం 5,240 లక్షల గ్యాలన్లు కాగా ప్రస్తుత 2,688 లక్షల గ్యాలన్లు ఉన్నాయి. గోగర్భం డ్యామ్ సామర్థ్యం 2,833.10 లక్షల గ్యాలన్లు కాగా ప్రస్తుతం 508.31 లక్షల గ్యాలన్లు ఉన్నాయి.
ఆకాశగంగ డ్యామ్ సామర్థ్యం 685.00 లక్షల గ్యాలన్లు ఉండగా, ప్రస్తుత నిల్వ 30.40 లక్షల గ్యాలన్లు, కుమారధార డ్యామ్ సామర్థ్యం 4,259.01 లక్షల గ్యాలన్లు కాగా ప్రస్తుతం 363.98 లక్షల గ్యాలన్లు ఉన్నాయి. పసుపుధార డ్యామ్ నిల్వ సామర్థ్యం 1,287.54 లక్షల గ్యాలన్లు కాగా, ప్రస్తుతం 24.38 లక్షల గ్యాలన్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం 40.08 లక్షల గ్యాలన్లతో పాటు శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో 7.02 లక్షల గ్యాలన్లు, నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో 148.48 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు అదనంగా చేరింది. అక్టోబర్ 23 వరకు మొత్తం 244.46 లక్షల గ్యాలన్ల నీరు అదనంగా చేరిందని టీటీడీ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది.
మరోవైపు ఎల్నినో ప్రభావం, ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల, వర్షాభావ పరిస్థితులతో జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు తగ్గడం టీటీడీ అధికారులను ఆందోళనకు గురిచేసింది. కుమారధార, పసుపుధారల్లో నీటి మట్టాలు గణనీయంగా తగ్గిన పరిస్థితులూ ఎదురయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో వర్షాలతో కొత్తగా చేరుతున్న నీటిని సమర్థంగా వినియోగించుకోవడంతో పాటు నీటి సరఫరాపై టీటీడీ వాటర్ వర్క్స్ విభాగం ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది.
భక్తుల రద్దీతో పెరుగుతున్న అవసరాలు: గతంలో సెలవు రోజుల్లోనే తిరుమలలో అధిక రద్దీ నెలకొనేది. ప్రస్తుతం సాధారణ రోజుల్లోనూ భక్తులు భారీగా తరలివస్తుండటంతో నీటి అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి. వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ జలాశయాలు పూర్తిస్థాయికి చేరకపోవడంతో అందుబాటులో ఉన్న నీటిని పొదుపుగా వినియోగించడం కీలకంగా మారింది.
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