సర్పన్పల్లి ప్రాజెక్ట్ : తగ్గిపోతున్న నీటిమట్టం - ఆవిరైపోతున్న ఆయకట్టు రైతుల ఆశలు
Water Level Declining at SarpanPalli Project : సర్పన్పల్లి నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులో నీటిమట్టం తగ్గింది. దీంతో ఆయకట్టు పంటల సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది.
Published : November 6, 2026 at 10:47 AM IST
ఎల్నినో ప్రభావంతో ఖరీఫ్ పంటలు ఎండిపోతుండటం, దిగుబడులు గణనీయంగా పడిపోతుండటంతో రైతులు నష్టాలు చవిచూస్తున్నారు. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆ ప్రభావం మరీ తీవ్రంగా కనిపిస్తుంది. ప్రత్యేకించి వికారాబాద్ జిల్లా సర్పన్పల్లి నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులో నీటిమట్టం తగ్గిపోతుండటంతో ఆయకట్టు పంటలు ఆవిరైపోతున్నాయి. సగానికి సగం పైగా విస్తీర్ణంలో వేసిన వరి, పత్తి, కంది, మొక్కజొన్న వంటి పైర్లు నిరాశ మిగల్చడంతో కర్షకులు తీవ్ర ఆవేదన చెందుతున్నారు.
అడుగంటుతున్న నీటిమట్టాలు
రాష్ట్రంలో ఎల్నినో విపత్తు విస్తరిస్తోంది. తీవ్ర వర్షాభావం, అడుగంటిపోతున్న భూగర్భ జలాలు, చినుకు జాడ లేకపోవడం వంటి ప్రతికూల పరిస్థితులతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎక్కడ చూసినా పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. రైతుల కళ్ల ఎదుటే వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలు వాడిపోతుండటంతో అన్నదాతల ఆశలు ఆవిరైపోతున్నాయి.
ఎల్నినో ప్రభావంతో వికారాబాద్ జిల్లా సర్పన్పల్లి ప్రాజెక్టులో క్రమంగా నీటి మట్టం అడుగంటిపోతుండడంతో ఆయకట్టు పంటల సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. వర్షాలు కురవకపోవడంతో ఖరీఫ్ కాలంలో ఆ ప్రాజెక్టు పెద్దగా నిండలేదు. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఎన్నో ఆశలతో కుడి, ఎడమ కాల్వల కింద సగం పైగా విస్తీర్ణంలో వేసిన పంటలు చేతికొచ్చేలా లేవని అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
"మక్కలు వంటి పంటలు వేసేవాళ్లం. కానీ ఈసారి వర్షాలు లేవు. చెరువులో నీటిమట్టం తగ్గి సమస్య ఏర్పడుతుంది. పోయిన ఏడాది మక్కలు బాగా పండాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆ పంటలు లేక నష్టపోయాం. కరవు కాలం వచ్చింది. వర్షాలు లేక చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం 15, 18 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుండేది. ఈసారి 6, 7 క్వింటాళ్లు వస్తుండొచ్చు. ఈసారికి నీళ్లు వస్తున్నాయి. వరి పండుతుంది. కానీ యాసంగి మాత్రం పంటలు సాగయ్యే పరిస్థితులు లేవు." - రైతులు
గతేడాది ఆశాజనకంగా ఇన్ఫ్లో
గతేడాది ఇన్ఫ్లో ఆశాజనకంగా ఉండటంతో పంటలు సమృద్ధిగా పండాయి. సాగు, తాగు నీటికి ఢోకా లేకుండా పోయింది. ఈ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటైన తర్వాత తొలిసారి సంక్లిష్ట పరిస్ధితి నెలకొంది .సాధ్యమైనంత వరకు కాల్వల ద్వారా నీరందిస్తున్నామని, రబీలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వడం కుదరదని నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
"ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల వర్షాలు లేవు. దీని కారణంగా నీటి ఇన్ఫ్లో చాలా తగ్గిపోయింది. రైతుల డిమాండ్ను బట్టి ఇక్కడ నీటిని సరఫరా చేశాం. నీటి వినియోగంలో రైతులు కూడా పొదుపు పాటిస్తున్నారు. అలాగే నీటి వినియోగంపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం" - ఆర్.వెంకట రమణ, డివిజనల్ ఇంజినీర్, వికారాబాద్
రబీపై తీవ్ర ప్రభావం
వాతావరణ మార్పులు, ఎల్నినో ప్రభావం దేశంలో వ్యవసాయ రంగంపై ఆందోళన పెంచుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఖరీఫ్ (వర్షాకాలం) పంటల సీజన్ను అతలాకుతలం చేసిన ఎల్నినో, ఇప్పుడు రబీ పంటల పైనా తీవ్రంగా పడుతోంది. దీంతో వచ్చే రబీలో వరి సాగు చేయవద్దని ప్రభుత్వం చెబుతున్నందున ప్రత్యామ్నాయ పంటలకు రైతులు సన్నద్ధం అవుతున్నారు.
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