ప్రమాద స్థాయికి జోలాపుట్ జలాశయ నీటిమట్టం
అర్నబ్ తుపాను కారణంగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలకు అల్లూరి జిల్లా ముంచంగిపుట్టు మండలం జోలాపుట్లోని మాచ్ఖండ్ జలవిద్యుత్తు కేంద్రానికి ఏడాదిపాటు నీరందించే ప్రధాన జలాశయం నీటి నిల్వలు ప్రమాద స్థాయికి చేరిపోయాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 11:41 AM IST
Jolaput Reservoir Water Level Rises in Danger Mark: అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని మాచ్ఖండ్ జల విద్యుత్తు కేంద్రం అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. సీలేరు కాంప్లెక్స్కు ఏడాదిపాటు నీరందించే జోలాపుట్ జలాశయ నీటి నిల్వలు ప్రమాద స్థాయికి చేరువలో ఉన్నాయి. దీంతో జోలాపుట్ స్పిల్ వేలో ప్రధాన జలాశయం నుంచి దిగువన ఉన్న డుడుమ జలాశయానికి నీటిని విడుదల చేశారు.
దిగువకు నీరు: అర్నబ్ తుపాను కారణంగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలకు అల్లూరి జిల్లా ముంచంగిపుట్టు మండలం జోలాపుట్లో గల మాచ్ఖండ్ జలవిద్యుత్తు కేంద్రానికి ఏడాదిపాటు నీరందించే ప్రధాన జలాశయం నీటి నిల్వలు ప్రమాద స్థాయికి చేరిపోయాయి. గత రెండు రోజులుగా నీటి విడుదల చేస్తున్నా గురువారం ఉదయం భారీగా ఇన్ ఫ్లో పెరిగింది. దీంతో జోలాపుట్ స్పిల్వే నుంచి రెండు గేట్లు, ప్రధాన జలాశయం నుంచి రెండు గేట్లు ఎత్తి 27 వేల క్యూసెక్కులు దిగివకు విడుదల చేస్తున్నారు. విడుదల చేసిన నీరు దిగువన గల డుడుమ జలాశయానికి ప్రవేశిస్తుంది. డుడుమ వద్ద రెండు గేట్స్ ద్వారా 24000 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. డుడుమ జలాశయం ఆరో నంబరు గేటు ఎత్తి రెండు క్యూసెక్కుల నీటిని బలిమెలకు విడుదల చేస్తున్నారు.
వరద ఉధృతి: ఒకేసారి భారీగా నీటి విడుదల వలన జోలాపుట్లో ఆంధ్రా - ఒడిశా రాష్ట్ర ప్రజల రాకపోకలు జరిపే వంతెనను వరద నీరు తాకింది. దీంతో ఈ వంతెన కొట్టుకుపోతుందేమో అని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అలాగే ఎక్కువ వరద నీరు విడుదల చేస్తే అది విద్యుత్ కేంద్రం లోపలకి ప్రవేశించే ప్రమాదం కూడా ఉంది. 2750 అడుగల సామర్థ్యం గల జోలాపుట్లో ప్రస్తుతం 2749 అడుగుల వరకు నీరు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. వరద ప్రవాహం అంచనా వేయలేక పోవడంతో ఒకేసారి వరద ఉధృతి పెరిగిపోయింది. గతంలో కూడా ఒకేసారి నీటి వీధుల కారణంగా జోలాపుట్ ఆంధ్రా ఒడిశా రాకపోకలు జరిపే వంతెన కొట్టుకుపోయింది.
రెండ్రోజుల ముందే మాచ్ఖండ్ జలవిద్యుత్తు కేంద్రం అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. జోలాపుట్ స్పిల్వే నుంచి రెండు గేట్లు, ప్రధాన జలాశయం నుంచి రెండు గేట్లు ఎత్తి ఐదు వేల క్యూసెక్కులు, డుడుమ జలాశయం ఆరో నంబరు గేటు ఎత్తి రెండు క్యూసెక్కుల నీటిని బలిమెలకు విడుదల చేశారు. నీటి చేరిక పెరిగాక ఇప్పుడు మళ్లీ విడుదల పెంచారు. ఈ నెల 30 వరకు డుడుమ జలపాతం సందర్శన నిలిపివేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
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