జలమండలి సరఫరా వాల్వ్ను ఢీకొట్టిన కారు - భారీ ఎత్తున నీటి వృథా
Car Hits Pipeline in Nagole Metro Station : నాగోల్ మెట్రో వద్ద నీటి సరఫరా వాల్వ్ను కారు ఢీకొట్టడంతో ఒకరు మృతి చెందారు. భారీ ఎత్తున నీరు ఎగిసిపడింది.
Published : October 20, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 3:27 PM IST
Car Hits Pipeline in Nagole Metro Station : హైదరాబాద్లోని నాగోల్లో తెల్లవారుజామున జరిగిన కారు ప్రమాదం అధికార యంత్రాంగాన్ని ఉరుకులు పరుగులు పెట్టించింది. ఉప్పల్ నుంచి ఎల్బీనగర్ వైపు అత్యధిక వేగంతో వెళ్తున్న కారు నాగోల్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలోని నీటి సరఫరా వాల్వ్ను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులోని వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. దెబ్బతిన్న ఎయిర్ వాల్వ్ నుంచి భారీ ఎత్తను నీరు ఎగిసిపడింది. హుటాహుటిన చర్యలు చేపట్టిన జలమండలి అధికారులు నీటి వృథా అరికట్టి నీరు సరఫరాలో అంతరాయం కలగకుండా మరమ్మతులు చేపట్టారు.
నాగోల్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలోని పిల్లర్ నెంబర్ 813 వద్ద తెల్లవారుజామున భారీ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఉప్పల్ నుంచి ఎల్బీనగర్ వెళ్తున్న కారు ప్రమాదవశాత్తు రోడ్డుకు 20 అడుగుల దూరంలో ఉన్న రక్షణ కంచెను బలంగా ఢీకొట్టింది. బొల్తా కొట్టిన కారులోని వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ప్రమాద సమయంలో కారులోని ఎయిర్బెలూన్స్ ఓపెన్ అయినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. మృతి చెందిన వ్యక్తి హయత్నగర్కు చెందిన వినీత్ చౌదరి (24)గా పోలీసులు గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసిన ఉప్పల్ పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ప్రమాదానికి గురైన కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అవ్వడంతో పోలీసులు అక్కడి నుంచి తరలించారు.
రహదారి జలమయం - భారీగా నీటి వృథా
ఈ ప్రమాదంలో హైదరాబాద్కు తాగునీటిని సరఫరా చేసే కృష్ణా డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై స్కీమ్ ఫేజ్-2కు సంబంధించిన పైప్లైన్ దెబ్బతింది. పైప్లైన్కు సంబంధించిన ఎయిర్ వాల్వ్ను బలంగా ఢీకొనడంతో పైపు నుంచి భారీ ఎత్తున నీరు ఎగిసిపడింది. దీంతో ప్రధాన రహదారి మొత్తం జలమయమై, పెద్దఎత్తున నీరు వృథా అయింది. సమాచారం అందుకున్న జలమండలి సిబ్బంది లీకేజీని అరికట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.
ట్రాన్స్మిషన్, ఆపరేషన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ విభాగాల సమన్వయంతో మరమ్మతు పనులు పూర్తి చేసింది. భారీగా ఎగసిపడుతున్న నీటిని నియంత్రించారు. భారీఎత్తున ఎగసిపడిన నీరు రోడ్డుపై ఎక్కడా నిలవకుండా ప్రత్యేక మోటార్ల ద్వారా డ్రైనేజీలోకి పంపించేశారు. పైప్లైన్ లీకేజీ ద్వారా పండుగ పూట నీటి ఎద్దడి తలెత్తకుండా మరమ్మతులు పూర్తి చేశారు.
అనుకోకుండా జరిగిన ఈ ప్రమాదం కారణంగా తాగునీటి సరఫరాలో ఏర్పడే తాత్కాలిక అంతరాయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పునరుద్దరణ చర్యలను జలమండలి పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నీటిని పొదుపుగా వినియోగించుకోవాలని, మరమ్మతు పనులు పూర్తయ్యే వరకు సహకరించాలని నగరవాసులకు జలమండలి విజ్ఞప్తి చేసింది.
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