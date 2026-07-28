ETV Bharat / state

నిండుకుండలా జూరాల ప్రాజెక్టు - ఎగువ నుంచి నీటి విడుదలతో జలకళ

జూరాల ప్రాజెక్టుకు 29,768 క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లో - పూర్తి నీటిమట్టం 318.51 మీటర్లు - ప్రస్తుతం 318.19 మీటర్లు - పూర్తి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 9.657 టీఎంసీలు - ప్రస్తుత నీటినిల్వ 8.989 టీఎంసీలు

JURALA PROJECT FLOOD UPDATE
WATER IN JURALA PROJECT (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 2:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Jurala Project Flood Update : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టు జలకళను సంతరించుకుంది. కర్ణాటకలోని ఆలమట్టి, నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టుల నుంచి నీటిని విడుదల చేయడంతో జూరాలలో నీటి మట్టం క్రమంగా పెరుగుతోంది. కృష్ణానదిపైనే ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మించారు. జూరాల ప్రాజెక్టు పూర్తి నిల్వ సామర్థ్యం 9.66 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 8.989 టీఎంసీలకు చేరింది. ఎగువ ప్రాజెక్టుల నుంచి జూరాల జలాశయానికి 29,668 వేల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తోందని అధికారులు తెలిపారు. 27,210 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువన ఉన్న శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు విడుదల చేస్తున్నట్లు వివరించారు. నెట్టెంపాడు, కోయిల్‌సాగర్‌ రిజర్వాయర్లకు ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా నీటిని ఎత్తిపోస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

సాగర్​ ఆయకట్టు రైతుల్లో ఆందోళన : మరోవైపు నాగార్జునసాగర్ ఆయకట్టు రైతులు జలాశయం వైపు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. నాగార్జునసాగర్ జలాశయం మొత్తం నీటి మట్టం 590 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 513.10 అడుగులుగా ఉంది. ఇది డెడ్​ స్టోరేజ్​కు దగ్గరలో ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. సాగర్ జలాశయం మొత్తం నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 312.04 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 136 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉంది. ప్రాజెక్టు ఎగువ నుంచి 900 క్యూసెక్కుల నీరు ఇన్​ఫ్లోగా వస్తుంది. హైదరాబాద్ తాగు నీటి కోసం 900 క్యూసెక్కుల నీటిని ఔట్​ఫ్లోగా విడుదల చేస్తున్నారు. ఎల్​నినో ప్రభావంతో సాగర్ ఆయకట్టు రైతులు పంటలకు సాగు నీరు వస్తుందా రాదా? అనే ఆందోళనలో ఉన్నారు. గత ఏడాది జులై మాసం చివరి నాటికి వర్షాలు అధికంగా కురవడంతో నాగార్జునసాగర్ ఎడమ కాలువకు సాగు నీటిని విడుదల చేశారని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.

TAGGED:

KRISHNA RIVER
PRIYADARSHINI JURALA PROJECT
JURALA PROJECT WATER INFLOW
JURALA PROJECT FLOOD UPDATE
JURALA PROJECT FLOOD UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.