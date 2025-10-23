ETV Bharat / state

అంతుచిక్కని రహస్యం! - శివుడి గర్భగుడిలో ఊరుతున్న నీరు

నదికి 15 అడుగుల ఎత్తులో శివలింగమున్నా వేసవిలోనూ ఊరుతున్న నీరు - కార్తిక మాసంలో ప్రతి సోమవారం 20 వేల మందికిపైగా భక్తులు దర్శించుకుంటున్న వైనం

Water Flows From Shiva Idol in Anantapur District
Water Flows From Shiva Idol in Anantapur District (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Water Flows From Shiva Idol in Anantapur District : సాధారణంగా గుడికి వెళ్తే దేవుడి ప్రతిరూపం, దేవాలయంలోని ఆధ్యాత్మిక భావన, భక్తులు, గంటలు, ప్రసాదాలు కనిపించటం చూస్తుంటాం. కానీ ఎటువంటి ప్రమేయం లేకుండా గర్భగుడిలోకి నీరు రావటం ఎప్పుడైనా చూశారా? అది కూడా నిరంతరం ఊరుతూ ఉండటం చూశారా? ఏంటి ఆశ్చర్యంగా ఉందా? మీరు వింటున్నది నిజమే. ఈ అద్భుతమైన దృశ్యం అనంతపురం జిల్లాలో చూడొచ్చు.

అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో పెన్నానది ఒడ్డున వెలసిన బుగ్గ రామలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానం భక్తి, భౌతిక శాస్త్రం రెండింటి అద్భుత మేళవింపుగా నిలుస్తోంది. పురాణ ప్రకారం, ఈ స్వయంభు లింగాన్ని శ్రీరాముడు ప్రతిష్ఠించినట్లుగా భక్తుల నమ్మకం. శివలింగం చుట్టూ నిత్యం నీరూరుతుండటంతో ఈ దేవస్థానం బుగ్గ రామలింగేశ్వరుడి సన్నిధిగా పేరొందింది. “బుగ్గ” అంటే నీరు ఊరే రంధ్రం, జల ఊట అని అర్థం. ఈ లింగం చుట్టూ సహజంగా ఊరే నీరు శివతత్వానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు.

దక్షిణ కాశీగా పేరొందిన ఆలయం : బుగ్గ రామలింగేశ్వరాలయం నిర్మాణశైలి కాశీ విశ్వేశ్వర ఆలయాన్ని పోలి ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ ఆలయాన్ని “దక్షిణ కాశీ”గా పిలుస్తారు. పెన్నా నది ప్రవాహానికి సుమారు 15 అడుగుల ఎత్తులో ఈ లింగం ఉన్నా, వేసవిలోనూ నీరు నిరంతరం ఊరుతూనే ఉంటుంది. వర్షాలు లేకున్నా, లింగం అడుగునుంచి ఊట ఆగిపోదు. ఇది భక్తులలో ఆశ్చర్యం, విశ్వాసం కలిగిస్తుంది. ఈ జలధారను పవిత్ర జలంగా భావించి భక్తులు తలపై చల్లుకుంటారు. కార్తీక మాసంలో ప్రతి సోమవారం ఈ ఆలయానికి 20 వేల మందికిపైగా భక్తులు తరలివస్తారు.

Water Flows From Shiva Idol in Anantapur District
గర్భగుడిలో ఊరుతున్న నీరు (EENADU)

గుంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరాలయం : అనంతపురం నగరానికి 28 కి.మీ దూరంలో ఉన్న గుంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం మరో సహజ అద్భుతం. ఇది పాతకోట కొండపైన ఉంది. ఇక్కడ ఏడు శిరస్సుల సర్పాకారంలో గుండు (రాయి) కింద స్వయంభువుగా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి విగ్రహం వెలిసింది. ఈ గర్భగుడిలో స్వామివారి పక్కనే జలధార నిరంతరం ఊరుతూ ఉంటుంది. ఆ నీరు ఎండాకాలంలోనూ, కరవులోనూ ఆగదు. స్థానికులు దీన్ని దైవిక జలమని విశ్వసిస్తున్నారు. ఈ జలాన్ని తాగితే రోగాలు తగ్గుతాయని, పొలాల్లో చల్లితే పంటలు పుష్కలంగా పండుతాయని అక్కడి రైతుల నమ్మకం. దీన్ని “సుబ్రహ్మణ్య తీర్థం” అని పిలుస్తారు.

భక్తి, ప్రకృతి కలయిక : ఈ రెండు దేవస్థానాల్లో ఒకే లక్షణం నీరు నిరంతరం ఊరడం. లింగం, రాయిలోంచి ఊటగా వస్తున్న ఈ నీరు భక్తుల నమ్మకానికి ఆధారం, ప్రకృతి శక్తికి ప్రతీక. విజ్ఞానపరంగా చూసినప్పుడు ఇది భూగర్భ జల ప్రవాహాల ఫలితం. కానీ భక్తి కోణంలో చూస్తే ఇది దైవ సాక్షాత్కారమే. తాడిపత్రి బుగ్గ రామలింగేశ్వరుడు “పార్వతీ పరమేశ్వరుల సాక్షి”గా, గుంటి సుబ్రహ్మణ్యుడు “నాగరాజ తత్వానికి ప్రతీక”గా భావిస్తారు.

భూగర్భశాస్త్ర రహస్యం : అనంతపురం జిల్లాలోని భూగర్భ నిర్మాణం ఈ అద్భుతానికి శాస్త్రీయ ఆధారం ఇస్తుంది. జియాలజీ నిపుణులు చెబుతున్న ప్రకారం, తాడిపత్రి ప్రాంతం కడప భూభాగ వ్యవస్థ, గుంటి ప్రాంతం కోటంక-కర్నూలు భూభాగ వ్యవస్థ కిందకి వస్తుంది. ఈ ప్రాంతాలు సుమారు 2500 మిలియన్‌ ఏళ్ల క్రితం ఏర్పడ్డాయి. ఇక్కడి రాళ్లు నెర్రెలుగా (porous) ఉంటాయి. భూమిలో ఇంకిన వర్షపు నీరు ఈ నెర్రెల గుండా కిందికి చేరి, ఒత్తిడి కారణంగా కొన్ని ప్రదేశాల్లో బయటకు ఉబికి వస్తుంది.

బుగ్గ రామలింగేశ్వర లింగం, గుంటి రాయి రెండింటి కిందనూ ఇలాంటి సహజ జల రంధ్రాలు ఉన్నాయి. అందుకే నీరు ఎండాకాలంలోనూ ఆగదు. ఆర్ట్స్‌ కళాశాల జియాలజీ విభాగాధిపతి పద్మశ్రీ వివరణ ప్రకారం “ఈ రాళ్లు జలాన్ని గ్రహించి మళ్లీ విడిచే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి. సహజంగా ఏర్పడిన రంధ్రాల ద్వారా జలధార బయటకొస్తుంది. భూమి స్వభావమే ఇక్కడి అద్భుతం.”

భక్తి ప్రవాహం నిరంతరం : విజ్ఞానంతో ఆధ్యాత్మికత కలిసిన ఈ ప్రాంతాలు భక్తులకు దివ్యానుభూతిని కలిగిస్తాయి. తాడిపత్రిలోని బుగ్గ రామలింగేశ్వరుడి నీరు శివతత్త్వానికి చిహ్నం, గుంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడి నీరు సర్పశక్తికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. నీరు నిరంతరం ఊరుతుండటం భక్తి నమ్మకాన్ని మరింత బలపరుస్తోంది. కాలం గడుస్తున్నా ఈ జలధార ఆగలేదు, భక్తి కూడా ఎప్పుడూ ఆగదనే సంకేతంగా నిలుస్తోంది. భూమి గర్భంలోనుంచి ఉబికే ఈ నీరు కేవలం సహజ ఊట కాదు, భక్తి ప్రవాహానికి ప్రతీక. బుగ్గ రామలింగేశ్వరుడు, గుంటి సుబ్రహ్మణ్యుడు ఈ రెండు దేవస్థానాలు ప్రకృతి, శాస్త్రం, ఆధ్యాత్మికత కలిసిన ఆంధ్ర భక్తి క్షేత్రాలుగా నిలుస్తున్నాయి.

