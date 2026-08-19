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ట్రెండ్​ అవుతున్న 'వాటర్​ ఫాస్టింగ్'​ - ఉపవాసానికి నిపుణుల సూచనలు తప్పనిసరి

ఆరోగ్యానికైనా, ఆధ్యాత్మికతకైనా శరీరం గురించి తెలిసి ఉండాలి - అప్పుడే ఆరోగ్యకర ఫలితాలు - సోషల్​ మీడియాలో ట్రెండ్​లో ఉన్న వాటర్​ ఫాస్టింగ్​ - సూచనలు ఇవే

Water Fasting is Trending in Social Media
Water Fasting is Trending in Social Media (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 2:30 PM IST

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Water Fasting is Trending in Social Media : శ్రావణం మాసం వచ్చిందంటే చాలు ఇంట్లో నిత్య పూజలు ఎంత నిష్ఠతో చేస్తారు. అదే ఉపవాసాల విషయంలోనూ చాలా మంది అంతే కఠినంగా ఉంటారు. శ్రావణ సోమవారం, మంగళవారం గౌరీ వ్రతం, శ్రావణ శుక్రవారం, పంచమి పౌర్ణమి ఇలా వివిధ పూజలు చేస్తూ ఉపవాసాలు ఉంటారు. వీటికి తీడు ఇటీవల 'వాటర్​ ఫాస్టింగ్​​' అని సామాజిక మాధ్యమాల్లో తెగ ట్రెండ్​ అవుతోంది. ఇటు ఆధ్యాత్మికం, అటు ఆరోగ్యం రెండూ కలిసివస్తాయని కొందరు ఆచరిస్తున్నారు. మనం చేసే పనులు, అవసరమైన శక్తి, శరీరతత్వం గురించి శాస్త్రీయంగా తెలుసుకోకుండా సొంతంగా ఇలాంటి ప్రయోగాలు అతిగా చేయొద్దని పోషకాహార నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఫాస్టింగ్​పై కనీస అవగాహన అవసరం : రోజు ఒక వ్యక్తి చేసే పనికి ఎన్ని కేలరీల శక్తి అవసరమో తెలుసుకోకుండా సోషల్​ మీడియాల్లో చూపిస్తున్నట్లు రెండు, మూడు రోజులు నీటిపైనే ఆధారపడితే అనర్థాలు ఉంటాయి. శరీరానికి అవసరమైన ఎలక్ట్రోలైట్స్​, విటమిన్లు అందవు. నీరసపడిపోతారు. రోజులు ఎక్కువయ్యే కొద్దీ శక్తి కోసం కొవ్వు, కండరాలు కరగడం మొదలవుతుంది. కొన్ని సార్లు ఉపవాసం ఎక్కువ రోజులు చేయాలనే సంకల్పం ఉన్న శరీరం సహకరించకపోవచ్చు. బీపీ పడిపోతుంది. మధుమేహం ఉన్నవారిలో చక్కర స్థాయిలు పడిపోతారు. శరీరతత్వం తెలుసుకోకుండా మీకు మీరే సొంతంగా ఇలాంటి ప్రయత్నాలు కఠినంగా ఆచరిస్తే రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. ప్రోటీన్​ అందక జుట్టు రాలడం, చర్మం నిర్జీవంగా మారుతాయి. గర్భిణులు, బాలింతలు ఈ ఉపవాసం చేయొద్దు. ఫైబర్​ అందక మలబద్దకం, కడుపు ఉబ్బరం అనిపిస్తుంది.

ఏంటీ వాటర్​ ఫాస్టింగ్​ : నీటిని మాత్రమే తీసుకొని 24 నుంచి 72 గంటలపాటు ఉండటం. సాలిడ్​ ఆహారాన్ని ఏమీ తీసుకోకుండా ఉండటమే నీటి ఉపవాసం. ఇలా చేస్తే దెబ్బతిన్న కణాలు తొలగిపోయి, కొవ్వు వినియోగంలోకి వస్తుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇన్సులిన్​ మెరుగవడానికి, బరువు తగ్గడానికి ఈ విధానం కొంత ఉపకరిస్తుంది. ఈ ఫలితాలు పొందాలంటే పోషకాహార నిపుణుల ఆధ్వర్యంలో మాత్రమే చేయాలి.

ఎన్ని పోషకాలు కావాలంటే : జాతీయ పోషకాహార సంస్థ, వైద్య పరిశోధన మండలి భారతీయుల శరీరతత్వాన్ని అంచనా వేసి ఒక నమూనాలను రూపొందించింది. దాని ప్రకారం ఒక పురుషుడు తన బరువులో ప్రతి కిలోకు రోజుకు 0.8 గ్రాములు ప్రోటీను, 300 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్లు, 40 గ్రాముల పీచుపదార్థం తీసుకోవాలి. అదే మహిళ అయితే 46 గ్రాములు ప్రోటీను, కార్బోహైడ్రేట్లు 250, పీచుపదార్థం 30 గ్రాములు తీసుకోవాలి.

''ఒక రోజంతా ఏమీ తినకుండా ఆ తర్వాత శరీరానికి కావాల్సింది కాకుండా రుచి కోసం ఇష్టమైంది తింటే దీర్ఘకాలికంగా సమస్యలు వస్తాయి. కావాల్సిన ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, పీచుపదార్థం అందవు. మధ్యంతర ఉపవాసాల రోజులో వరుసగా 16 గంటలు ఏమీ తినకుండా ఆ తర్వాత 8 గంటలు ఇష్టమైనవి తినే విధానానికి శరీరాన్ని సన్నద్ధం చేసేందుకు వాటర్​ ఫాస్టింగ్​ చేస్తుంటారు. ఏ ఉపవాసం ఉన్నా నిపుణుల సూచనలు లేకుండా చేయొద్దు'' - జానకి శ్రీనాథ్, పోషకాహార నిపుణురాలు

నిపుణుల సూచనలు ఇవే :

  • ఉపవాసం కదా పూర్తిగా ఏమీ తినకూడదు. అని ముందు రోజే ఎక్కువగా తినేయడం మంచిది కాదు. తద్వారా జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు దెబ్బతింటుంది.
  • అలాగే ఉపవాస దీక్ష చేసే రోజు మధ్యమధ్యలో తీసుకునే పాలు, పండ్లు వంటి అల్పాహారం మరీ ఎక్కువగా కాకుండా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యమే. ఎందుకంటే అలా తీసుకోవడం వల్ల అజీర్తి, బరువు పెరగడం వంటి సమస్యల బారిన పడే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • ముఖ్యంగా ఉపవాస దీక్ష ముందు రోజున కారంగా ఉండే ఆహార పదార్థాల జోలికి వెళ్లకపోవడమే ఉత్తమం. ఎందుకంటే వీటివల్ల కడుపులో ఎసిడిటీ స్థాయిలు పెరిగి, తద్వారా కడుపులో తిప్పడం, మంట, అజీర్తి, విరేచనాలు వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. ఫలితంగా ఉపవాసం చేయడానికి శరీరం సహకరించదు.
  • మధుమేహం, బీపీ, గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు, గర్భవతులు ఉపవాస దీక్షను చేయకపోవటమే మేలు.
  • ఇక కొందరు నీరు కూడా తాగకుండా నిర్జల ఉపవాసం చేస్తున్నారు. దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్​ బారిన పడే అవకాశాలే ఎక్కువంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్ల పెరిగే శరీర ఉష్ణోగ్రతను నీళ్లు అదుపుచేస్తాయి. ఈ సమయంలో రోజంతా ఏమీ తినకపోయినా నీరు తాగడం మాత్రం మానొద్దంటున్నారు.

ఇలా ఉపవాసం చేస్తే - ఆరోగ్యానికి మంచిదేగానీ జుట్టుకు ప్రాబ్లమ్ కావచ్చట!

షుగర్ పేషెంట్స్ ఉపవాసం చేయొచ్చా? ఫాస్టింగ్​తో కలిగే బెనిఫిట్స్ ఏంటి?

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FASTING IN SRAVANAMASAM
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