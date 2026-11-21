విద్యార్థులకు పొదుపు పాఠాలు - ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వినూత్న ఆలోచనకు శ్రీకారం
Awareness to Students about El Nino: ఎల్నినో తీవ్రతపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని ఓ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు వినూత్న ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ ప్రయత్నంలో మంచి ఫలితాలు రాబడుతున్నారు.
Published : November 21, 2026 at 1:56 PM IST
'రానున్న 6 నెలల్లో తెలంగాణలో ఎల్నినో ప్రభావం మరింత తీవ్రతరం కానుంది. ఎండలు బాగా పెరిగిపోనున్నాయి. దీంతో నీటి కొరత ఏర్పడే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అందుకోసం ఇప్పటి నుంచే నీటిని పొదుపుగా వినియోగించాలి' అని ఓవైపు ప్రభుత్వం, మరోవైపు అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు సూచనలు చేస్తూనే ఉన్నారు.
విద్యుత్ వినియోగాన్ని కూడా తగ్గించాలని, లేదంటే భవిష్యత్తులో తాగు నీటి కోసం కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నీటి వృథాను అరికట్టాలనే ఆలోచనలు పిల్లల్లో కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో ఆదిలాబాద్లోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వినూత్న ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు. తద్వారా నీటి పొదుపు సందేశాన్ని ఆచరణలో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
పిల్ల కాలువల ద్వారా వృథా నీరు మళ్లింపు
ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని దుర్గానగర్ మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయుడు బండి స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు నీటి సంరక్షణ-పొదుపుపై అవగాహన కల్పించారు. బోరు బావి వద్ద ఇంకుడుగుంత తవ్వించారు. అక్కడ వృథాగా పోతున్న నీరంతా మొక్కలకు చేరేలా పిల్ల కాలువలు నిర్మించారు. దీంతో నీరు వృథాగా పోకుండా, మొక్కలకు చేరుతోంది.
పొదుపు పాఠాలు
అదే విధంగా మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత విద్యార్థులు కుళాయిల వద్ద చేతులు శుభ్రం చేసుకునే పద్ధతికి స్వస్తి పలికించారు. బకెట్లలో నీరు నింపి, గ్లాసులతో తెచ్చుకుని మొక్కల వద్ద చేతులు శుభ్రం చేసుకునే అలవాటు చేశారు. ఇలా చేయడం ద్వారా నీరు తక్కువగా వినియోగం అవుతుందని ఉపాధ్యాయులు అంటున్నారు. కేవలం పాఠశాలలో మాత్రమే కాకుండా ఇంటి వద్ద కూడా దీనిని అచరణలో పెట్టాలని విద్యార్థులకు సూచించారు. తమ పిల్లలు అనుసరిస్తున్న విధానాలు తమలోనూ స్ఫూర్తి నింపుతున్నాయని తల్లిదండ్రులు పేర్కొంటున్నారు.
"ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు నీటిని, విద్యుత్తును పొదుపుగా వాడాలి. పాఠశాలలోని విద్యార్థులకు నీటి పొదుపుపై అవగాహన కల్పించాం. బోరు బావి వద్ద ఇంకుడు గుంత ఏర్పాటు చేశాం. దాని నుంచి నీరు వృథా పోకుండా చెట్ల వద్దకు వచ్చేలా చేశాం. భోజనం అనంతరం చేతులను కుళాయిల వద్ద కాకుండా మొక్కల వద్ద శుభ్రం చేసుకోవాలని పిల్లలకు నేర్పించాం. పాఠశాలలో ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా పిల్లలు ఇంటి వద్ద కూడా పాటిస్తారు. తద్వారా నీటి వినియోగం తగ్గించవచ్చు. - సంగీత, ఉపాధ్యాయురాలు
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