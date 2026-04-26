అవసరానికి మించి ఇవ్వలేం - నీటిని పొదుపుగా వాడుకోండి : జలమండలి
హైదరాబాద్ నగరంలో నీటి సరఫరాపై జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి వివరణ - తాగునీటిని వృథా చేయకుండా వినియోగించే నీటిలో 20 శాతం పొదుపు చేయాలని విజ్ఞప్తి
Published : April 26, 2026 at 2:44 PM IST
Summer Water Shortage in Hyderabad : ఈ వేసవిలో హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు అవసరానికి మించి నీళ్లు ఇవ్వలేమని జల మండలి స్పష్టం చేసింది. సరఫరా చేసే తాగు నీటిని వృథా చేయకుండా వినియోగించే నీటిలో 20 శాతం పొదుపు చేయాలని జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. గోదావరి ఫేజ్ 2, 3 పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తైతే నగర ప్రజలకు ఆశించిన మేర తాగునీటి సరఫరా ఉంటుందని, అప్పటి వరకు ప్రతి ఒక్కరు నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని జలమండలి సూచిస్తోంది.
జలమండలికి సాధ్యపడదు : వేసవి దృష్ట్యా హైదరాబాద్లో రోజురోజుకూ తాగు నీటికి డిమాండ్ పెరుగుతుండటంతో జల మండలిపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. 2 వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న 15 లక్షల నీటి కనెక్షన్లకు నీటిని సరఫరా చేస్తున్నా, అవసరాన్ని బట్టి ట్యాంకర్ల ద్వారా కూడా పంపుతోంది. ఈ క్రమంలో నగర ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు, అభ్యర్థనలు వెల్లువెత్తుతుండటంతో స్పందించిన జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి భవిష్యత్ అవసరాలు, ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రజలు జలమండలికి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కోటి 30 లక్షల జనాభాకు సరిపడా తాగు నీటిని సరఫరా చేస్తున్నప్పటికీ అదనంగా 100 శాతం నీళ్లు కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారని, అది జలమండలికి సాధ్యపడదని స్పష్టం చేశారు.
డిమాండ్ ను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి..!
# అధికారులకు ఎండీ అశోక్ రెడ్డి సూచన
# వనరులు మితంగా ఉన్నాయి.. నీటిని పొదుపుగా వాడాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి
తాగునీటి సరఫరాలో ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా సేవలు అందించాలని ఎండీ అశోక్ రెడ్డి అధికారుల్ని ఆదేశించారు.
నీరు వృథా పోకుండా కాపాడుకోవాలి : అవసరానికి మించి ప్రజలకు మంచి నీళ్లు జలమండలి ఇవ్వలేదని వివరించారు. సరఫరా చేసే తాగు నీటిని వృథా చేయకుండా, 20 శాతం పొదుపు చేయాలని అశోక్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. తాగునీటి వృథాపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ఎండీ, నల్లకుంటలో ఓ రోజు తనకు ఎదురైన అనుభవాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. నల్లా నీటిని 10 నిమిషాలు ఎక్కువగా ఇస్తే రోడ్లపై నీళ్లు పారుతున్నాయని, 10 నిమిషాల సమయం తగ్గిస్తే ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని తెలిపారు. ఈ విషయంలో ప్రజలే అప్రమత్తంగా ఉండి, ప్రతి నీటి బొట్టును వృథా పోకుండా కాపాడుకోవాలని సూచించారు. స్నానం చేసేటప్పుడు, బ్రష్ చేసుకునే సమయంతో పాటు ట్యాప్ వాటర్ లీక్ కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు.
డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి : ప్రస్తుతం ఐదు నీటి వనరుల ద్వారా నగరానికి సుమారు 600 ఎంజీడీల తాగునీరు సరఫరా అవుతుందని, అయినప్పటికీ అధికంగా డిమాండ్ ఉంటుందన్నారు. ఈ విషయంపై దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం గోదావరి ఫేజ్ 2, 3 దశల పనులను వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆదేశించిందని అన్నారు. ఇందుకు సంబంధించి పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయని, ఇప్పటికే 4 కిలోమీటర్ల మేర పైపులైన్ పనులు పూర్తైనట్లు ఎండీ తెలిపారు. సింగూరు డ్యామ్ మరమ్మతుల కారణంగా 8 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే నిల్వ ఉందని, అవసరమైతే అత్యవసర పంపింగ్ ద్వారా సరఫరా చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వివరించారు.
ఎక్కడా అంతరాయం లేకుండా చూసుకుంటున్నాం : డిమాండ్కు తగిన విధంగా నీటిని సరఫరా చేస్తున్నప్పటికీ, సరఫరాలో నష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి. అంతేకాకుండా మంజీరా పైపులైన్లు బలహీనంగా ఉండటంతో అక్కడ సేకరించాల్సిన నీటి కంటే 10 నుంచి 15 ఎంజీడీల నీటిని తక్కువగా తీసుకున్నట్లు ఎండీ తెలిపారు. మంజీరా పైపులైన్లు కొత్తగా వేసేందుకు రూ.720 కోట్లను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిందని, టెండర్లు పిలిచినట్లు తెలిపారు. అలాగే ఉస్మాన్ సాగర్ నుంచి మరో 25 ఎంజీడీల నీటిని సరఫరా చేసేందుకు కొత్త పైపులైన్కు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందని, త్వరలోనే ఆ పనులను మొదలుపెడతామని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ పరంగా తాగునీటి సరఫరాకు ఎక్కడా అంతరాయం లేకుండా చూసుకుంటున్నామని, ప్రజలు తమ బాధ్యతగా నీటిని వృథా చేయకుండా కాపాడుకోవాలని జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు.
