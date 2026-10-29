"పానీ" పేరుతో ప్రత్యేక యాప్ను ఆవిష్కరించిన జలమండలి - నీటి వృథాపై ఫిర్యాదు చేయండిలా
Jalamandali Launched Paani App : హైదరాబాద్లో నీటి దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేలా జలమండలి చర్యలు చేపట్టింది. నగరపౌరుల్ని భాగస్వామ్యం చేస్తూ సరికొత్త ఉద్యమానికి జలమండలి శ్రీకారం చుట్టింది. "పానీ" యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
Published : October 29, 2026 at 4:49 PM IST
Jalamandali Launched Paani App : హైదరాబాద్ మహానగరంలో నీటి దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు జలమండలి సరికొత్త ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. నగర పౌరులను వాటర్ వారియర్స్గా ఆ ఉద్యమంలో భాగస్వాములను చేస్తూ ''PAANI'' పేరుతో ప్రత్యేక యాప్ను విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్ జిల్లా ఇంఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, జలమండలి కార్యాలయంలో ఎండీ అశోక్ రెడ్డితో కలిసి పానీ యాప్ను ఆవిష్కరించారు. నీటి వృథాను అరికట్టడంతో పాటు తాగునీటి ప్రాధాన్యతపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేలా జలమండలి యాప్ను తీర్చిదిద్దింది. నీటిని వృథా చేసే వారిపై ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు వీడియోలు, ఫొటోలు యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం ద్వారా నేరుగా సంబంధిత యజమానికి తన నల్లా బిల్లులో జరిమానాలను విధించనుంది.
ప్రతి ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లో ఇంకుడుగుంతలు ఉండాలి
నీటి దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేయాలనే ఉద్దేశంతోనే యాప్ను తీసుకొచ్చినట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. సమాజం బాగుండాలనుకునే ప్రతివ్యక్తి నీటి వృథాను అరికట్టాలన్నారు. హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలు పడినప్పుడు వవరూ జలసంరక్షణ చేయట్లేదన్నారు. నీటిని దుర్వినియోగం చేసిన వారికి జరిమానాలు విధిస్తామని ఆయన తెలిపారు. భూగర్భజలాలు పెంచుకునే అవసరం, బాధ్యత అందరిపై ఉందని తెలిపారు. ప్రతి ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లో ఇంకుడుగుంతలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని పొన్నం ప్రభాకర్ కోరారు.
'సేవ్ వాటర్ వాలంటీర్'కు సీఎంతో బ్రేక్ఫాస్ట్!
ప్రతి పౌరుడు 'సేవ్ వాటర్ వాలంటీర్'గా నమోదు చేసుకునేందుకు జలమండలి అవకాశం కల్పించినట్లు పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. బాగా పనిచేసిన వాలంటీర్కు సీఎంతో బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదా లంచ్ మీట్ చేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తామన్నారు. హైదరాబాద్ నగరానికి రోజుకు 100 ఎంజీడీ నీళ్ల లోటు ఉందని, వివిధ జలాశయాల నుంచి 60 ఎంజీడీల నీళ్లను సర్దుబాటు చేస్తున్నామన్నామని జలమండలి తెలిపింది. సరఫరాలో కేవలం 40 ఎంజీడీల నీళ్ల లోటు మాత్రమే ఉందని తెలిపారు. నీళ్లను వృథా చేయొద్దని హైదరాబాద్ ప్రజలను కోరుతున్నామన్నారు. 'PAANI' యాప్ ద్వారా పౌరులు స్వచ్ఛందంగా ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. నీటిని వృథా చేసిన వారికి జరిమానా విధిస్తామని జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి తెలిపారు. నీరు పొదుపుగా వాడుకోవటంపై ప్రజల్లో అందరూ అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు.
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