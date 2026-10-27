హైదరాబాద్లో నీటి వృథాను అరికట్టేందుకు యాప్ - నవంబర్ 1న విడుదల!
Water Board on Wasting Water in Hyderabad:హైదరాబాద్లో నీటిని వృథా చేస్తే జరిమానా విధించేందుకు జలమండలి యాప్ను రూపొందిస్తుంది. పొన్నం ప్రభాకర్ చేతుల మీదుగా నవంబర్ 1న విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
Published : October 27, 2026 at 10:16 PM IST
Water Board on Wasting Water in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రజలు మంచినీటిని వృథా చేయకుండా ఉండాలని జలమండలి తెలిపింది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పరిమితంగా ఉన్న నీటి వనరులను కాపాడేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు కల్పిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై జలమండలి ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. నీటిని వృథా చేయవద్దని నగరవాసులకు విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. హైదరాబాద్లో నీటి వృథాపై వాటర్ బోర్డు అధికారులు సమావేశమయ్యారు.
నవంబర్ 1న యాప్ విడుదల
పోలీసులను పెట్టి హైదరాబాద్ నగరంలో మంచినీటి వృథాను అరికట్టలేమని జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. నీటివృథా విషయంలో జరిమానాలు విధించడం జలమండలి ఉద్దేశం కాదని, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం జలమండలి టెక్నికల్ టీం ప్రత్యేక యాప్ను రూపకల్పన చేసినట్లు అశోక్ రెడ్డి వివరించారు. ఈ యాప్లో నీటి వృథాకు సంబంధించిన ఫొటోలు, లొకేషన్ను అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే జలమండలి స్పందించి వివరాలను ఆరా తీసి, వారికి జరిమానా విధిస్తుందని తెలిపారు.
వాటర్ బిల్లుతో పాటు ఫైన్ను కూడా కలిపి చెల్లించాల్సి ఉంటుందని అన్నారు. నీటి వృథా జరిగినప్పుడు దానిపై ఫిర్యాదు చేసేవారి వివరాలను అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతామని జలమండలి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అశోక్ రెడ్డి తెలిపారు. మరోవైపు జలమండలి రూపొందించిన ప్రత్యేక యాప్ హైదరాబాద్ జిల్లా ఇంఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చేతుల మీదుగా నవంబర్ 1న విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అలాగే నల్లాలకు మోటార్లు బిగించి నీళ్లను తోడుతున్నవారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఇప్పటి వరకు 800 మోటార్లను స్వాధీనం చేసుకున్నామని, ప్రజలు ఈ పద్దతి మానుకోవాలని హితవు పలికారు. పైపులైన్ చివరి ఇంటి వ్యక్తికి కూడా నీళ్లు అందేలా సహకరించాలని అశోక్ చేశారు.
రూ.5 వేల జరిమానా విధిస్తాం
ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి వృథాకు పాల్పడితే నవంబర్ 1 నుంచి సంబంధిత ట్యాంకర్ యజమానికి రూ.5 వేల జరిమానా విధిస్తామని హెచ్చరించారు. అదే ట్యాంకర్ రెండో సారి నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే, రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. నీటి లీకేజీలు, మూతలు లేని ట్యాంకర్లను ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ల వద్ద ఉపయోగించవద్దని అధికారులను అశోక్ రెడ్డి ఆదేశించారు.
ప్యారడైజ్ హోటల్కు రూ.20 వేల ఫైన్
ఎల్నినో వల్ల ఎదురవుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో జలమండలి అధికారులు విస్త్రృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. తాగు నీటిని వృథా చేసినందుకు ఇటీవల జూబ్లీహిల్స్లోని ఫోర్ ఫాదర్స్ పబ్కు రూ.20 వేల జరిమానా విధించడంతో పాటు నీటి కనెక్షన్ను పూర్తిగా తొలగించడం పరిస్థితి కఠినత్వానికి అద్దం పడుతోంది. తాజాగా ప్యారడైజ్ హోటల్లో తాగునీరు వృథా అవుతున్నట్లు తెలుసుకున్న వారు ఆధారాలతో సహా చర్యలకు ఉపక్రమించారు. రూ.20 వేల ఫైన్ వేశారు. నీటి వృథాకు అడ్డుకట్ట వేయాలని హోటల్ సిబ్బందికి సూచించారు. లేదంటే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. నీటిని వృథా చేస్తున్న వారికి గత కొన్నాళ్లుగా జలమండలి పెద్ద మొత్తంలో ఫైన్ విధిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఈ నంబర్లకు ఫిర్యాదు చేయాలి
హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, పబ్లలో నీటిని వృథా చేస్తే కనెక్షన్లు కట్ చేస్తామని జలమండలి అధికారులు హెచ్చరించారు. రానున్న వేసవిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి నీటి చుక్క పొదుపుగా వాడుకోవాలని సూచించారు. నీటి వృథాపై ఫొటోలు, వీడియోల ద్వారా 99499 30003 వాట్సాప్ నంబర్, 155313 కు ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు.
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