హైదరాబాద్​లో తాగునీటికి అంతరాయం ఉండదిక! - రూ.వేల కోట్లతో నగరం చుట్టూ ప్రత్యేక వ్యవస్థ

హైదరాబాద్​ నగరం చుట్టూ రింగ్​ మెయిన్​ - మహానగరం తాగునీటి కష్టాలు తీర్చేందుకు రూ.8 వేల కోట్ల వ్యయంతో భారీ ప్రాజెక్టు - ప్రకటన విడుదల చేసిన జలమండలి

Ring Main set up in Hyderabad
Ring Main set up in Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 6, 2026 at 8:27 AM IST

2 Min Read
Ring Main set up in Hyderabad : హైదరాబాద్​ మహా నగరం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అన్ని ప్రాంతాలకు అంతరాయం లేని తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు జలమండలి భారీ కార్యాచరణను సిద్ధం చేస్తోంది. కృష్ణా, గోదావరి, సింగూరు, మంజీరా, ఉస్మాన్​సాగర్​, హిమాయత్​సాగర్​ జలవనరులను అనుసంధానం చేస్తూ నగరం చుట్టూ 140 కిలోమీటర్ల పరిధిలో రేడియల్​ రింగ్​ మెయిన్ ఏర్పాటుకు సన్నాహకాలు చేస్తుంది. రింగ్​ మెయిన్​ను అనుసంధానం చేస్తూ మరో 96 కిలోమీటర్ల మేర పైపులైన్​ నెట్​వర్క్​ను ఏర్పాటు చేయనుంది. రూ.8 వేల కోట్ల వ్యయంతో ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్​ చేపడుతున్నట్లు జలమండలి ఒక ప్రకటన చేసింది.

రింగ్​ మెయిన్​ అంటే ఏమిటి? : హైదరాబాద్​ నగరానికి అంతరాయం లేని నీటి సరఫరా కోసం ఏర్పాటు చేయనున్న ప్రధాన పైప్​లైన్​ నెట్​వర్క్​ను రింగ్​ మెయిన్​ అంటారు. ప్రధానంగా ఓఆర్​ఆర్​ వెంబడి దీన్ని ఏర్పాటు చేయాలనేది ప్రతిపాదన. రింగ్​ మెయిన్​కు అనుసంధానంగా వివిధ ప్రాంతాలను కలుపుతూ ప్రత్యేకంగా పైపులైన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో నగరంలో దాదాపు తాగునీటి సమస్య అనేది తొలగిపోనుందని భావన. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా నగరవాసులకు తాగునీటిని అందించవచ్చు.

ఎందుకోసం? : మొదట్లో రాజధానికి జంట జలాశయాల నుంచి తాగునీరు అందేది. ఆ తర్వాత సింగూరు, మంజీరా వీటికి తోడయ్యాయి. తాగునీటి అవసరాలు పెరగడంతో కృష్ణా, గోదావరి నదుల నుంచి నీటిని తీసుకుని, శుద్ధి చేసి సరఫరా కూడా చేస్తున్నారు. మరోవైపు కొన్నేళ్లుగా మంజీరా పైపులైన్లు మరమ్మతులకు గురవుతున్నాయి. కృష్ణా, గోదావరి పైపులైన్లకు ఆటంకం ఏర్పడినా, ఇతర సమస్యలు ఎదురైనా సరఫరాకు అంతరాయం మాత్రం తప్పడం లేదు.

నగరానికి నీటిని అందించేందుకు వనరులు ఉన్నా అనుసంధానం కాకపోవడంతో పలు ప్రాంతాలపై ప్రభావం అనేది పడుతోంది. ఏ ప్రాంతంలోనూ అంతరాయం లేని నీటి సరఫరాకు రింగ్​ మెయిన్​ ఉపకరిస్తుందని జలమండలి ఉన్నతాధికారులు వివరణ ఇస్తున్నారు. మరో రెండేళ్లలో గోదావరి 2, 3 దశలు అందుబాటులోకి వస్తుండటంతో అన్ని వనరులను రింగ్​ మెయిన్​ ద్వారా అనుసంధానం చేస్తే నీటిని అందించేందుకు సానుకూలత ఏర్పడుతుందని అధికారులు కూడా పేర్కొంటున్నారు.

ప్రయోజనాలు :

  • ఒక ప్రాంతంలో మరమ్మతులు ఏర్పడినా, ఇతర ప్రాంతాలపై ప్రభావం పడకుండా నీటి సదుపాయాన్ని అందిస్తారు.
  • 24 గంటల నీటి సరఫరా లక్ష్యంలో కీలకమైన వ్యవస్థ ఇది.
  • అన్ని ప్రాంతాలకు సమాన ఒత్తడితో నీటిని అందిస్తారు.

వేసవి, వర్షాకాలంలో హైదరాబాద్​లో ఖాళీ బిందెలు : వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు హైదరాబాద్​ మహానగరంలో ఖాళీ కుండలే కనిపిస్తాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తాగడానికి నీరు కూడా దొరకని పరిస్థితి తలెత్తుతుంది. అలాంటి ప్రాంతాలకు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని తీసుకువెళ్లినా, అవి అక్కడి ప్రజలకు ఎంత మాత్రం సరిపోవడం లేదు. హైదరాబాద్​లో వేసవి కాలంలో భూగర్భ జలాలు అడుగంటి పోతాయి. వందల మీటర్లు లోతులో బోర్లు వేసినా చుక్క నీరు కూడా ఆ సమయంలో కనిపించదు. ఒకవైపు ఎండ, మరోవైపు తాగడానికి నీరు లేకపోవడంతో ఇక్కడి ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. మరోవైపు వర్షాకాలంలో కూడా మురుగు నీరు చెరువుల్లోనూ, పైపు లైన్లలోనూ చేరి నీరు తాగడానికి దుర్భలంగా మారుతోంది. ఆ నీటిని తాగిన వారికి వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయి. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని నగరం చుట్టూ రింగ్​ మెయిన్​ వేసి నిరంతరం, స్వచ్ఛమైన నీటిని సరఫరా చేయాలని జలమండలి భావిస్తోంది.

