ఇంటి వద్ద బండి కడుగుతున్నారా? - 'మీ సర్వీసింగ్ ఫీజు రూ.10 వేలు సార్'!
హైదరాబాద్ నగరంలో తాగునీటి వృథా చేసే వారిపై జలమండలి కఠిన చర్యలు చేపడుతోంది. ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిని గుర్తిస్తూ వారిపై భారీగా జరిమానాలు విధిస్తోంది.
Published : September 27, 2026 at 11:26 AM IST|
Updated : September 27, 2026 at 11:40 AM IST
Fines For Water Wastage : హైదరాబాద్ నగరంలో నీటి వృథాకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు జలమండలి చర్యలు చేపట్టింది. తాగు నీటిని వృథా చేస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు చేపడుతుంది. ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించి, నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న వారిపై భారీ జరిమానాలు విధిస్తోంది. ఇటీవల నగరంలో పలువురు నీటిని వృథా చేస్తున్నట్లు గుర్తించి వారికి రూ.10 వేల జరిమానా విధించింది.
నీటి వృథాకు చెక్ పెట్టేందుకు
కేవలం తాగునీటి కోసం ఉద్దేశించి హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా సరఫరా చేస్తున్న రక్షిత నీటిని కొంతమంది దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని జలమండలి గుర్తించింది. ఈ నీటిని వినియోగించి వాహనాలు శుభ్రం చేయడం, వంట పాత్రలు శుభ్రం చేయడం, గార్డెనింగ్, ఇళ్ల పరిసరాలను కడగటానికి వాడుతున్నట్లు తెలిసింది. ఉచిత నీటి పథకంతో నీటి దుర్వినియోగం మరింత పెరిగినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఎల్నినో వేళ భూగర్బ జలాలు అడుగంటుతున్న తరుణంలో నీటిని పొదుపు చేస్తేనే వేసవి నుంచి బయటపడవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిందే
హైదరాబాద్ నగరంలో జలమండలి 1.30 కోట్ల మంది ప్రజలకు సురక్షిత తాగునీటిని సరఫరా చేస్తోంది. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి నిత్యం 550 ఎంజీడీల కృష్ణా, గోదావరి, మంజీరా, సింగూరు తదితర ప్రాజెక్టుల నుంచి నీటిని తరలించి శుద్ధి చేసి నగరవాసులకు అందిస్తోంది. అయితే నగరంలో చాలా మంది ఇంతటి విలువైన రక్షిత మంచినీటిని విచ్చలవిడిగా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు.
ఈ విధంగా నీటిని వృథా చేసిన వారికి జరిమానా విధించేలా చట్టం కూడా ఉంది. దీనిలో భాగంగా నిబంధనలు అతిక్రమించిన వారిపై రూ.1,000 నుంచి రూ.20 వేల వరకు జరిమానా విధిస్తోంది. ఇటీవల కాలంలో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించి నిబంధనలు అతిక్రమించి నీటి వృథాకు పాల్పడుతున్న పలువురికి జలమండలి అధికారులు రూ.10 వేల జరిమానా విధించారు. రెండోసారి దొరికితే రూ.20 వేల జరిమానా, పదే పదే రూల్స్ ఉల్లంఘిస్తే కనెక్షన్ కట్ చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ మహానగరంలో జలమండలి 1.30 కోట్ల మంది ప్రజలకు తాగు నీటిని సరఫరా చేస్తోంది. అయితే చాలా మంది రక్షిత మంచినీటిని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. సంపులు నిండిన తర్వాత ఆ నీటితో వాహనాలు కడగటం, ఫ్లోర్ శుభ్రం చేయడం, గార్డెనింగ్, ఇళ్ల పరిసరాలను కడగటం చేస్తున్నారు. ఇలా నీరు వృథా చేస్తున్న వారిపై జరిమానా విధించేలా చట్టం ఉంది. దీనిలో భాగంగా రూ.10 వేల చొప్పున జరిమానా విధిస్తాం. ఇదే తరహాలో పలువురికి జరిమానా విధించాం. నీటి వృథా తీవ్రత ఆధారంగా కనెక్షన్ను తొలగించే అవకాశం కూడా ఉంది. కె.అశోక్ రెడ్డి, జలమండలి ఎండీ
ఫిర్యాదుల పరిష్కారంపై దృష్టి
కేవలం తాగు నీటి వృథాపై చర్యలు చేపట్టడమే కాకుండా, ప్రజల ఫిర్యాదుల పరిష్కారంపైనా జలమండలి ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. సిటిజన్ సర్వీసెస్ యాప్తో పాటు వాట్సప్ ద్వారా ఆయా ఫిర్యాదులను చేయవచ్చు. ఇందుకోసం హైదరాబాద్ వాటర్ బోర్డు 155313 నంబర్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది. వీటి ద్వారా వచ్చే ఫిర్యాదులతో పాటు పురోగతినీ తెలుసుకోవచ్చని తెలిపింది. ఆన్లైన్ ద్వారా వచ్చే ఫిర్యాదులను 24 గంటల్లోనే పరిష్కరించే విధంగా గడువును నిర్దేశించుకుంది. నిర్ణీత సమయం దాటిన ఫిర్యాదులపై అధికారులు ప్రత్యేకంగా సమీక్షిస్తున్నారు. అప్పటికీ పరిష్కారం కాని వాటితో పాటు ప్రత్యేకంగా చేపట్టాల్సిన పనులను పరిష్కరించే విధంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
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