తాగునీటిని వృథా చేస్తున్నారా? - ఈసారి నల్లా బిల్లుతో పాటు జరిమానా డబ్బులూ కలిపి కట్టాల్సిందే!
హైదరాబాద్ నగరంలో నీటిని వృథా చేస్తే ఇక నుంచి జరిమానా చెల్లించాల్సిందే. ఇప్పటికే ప్యారడైజ్ హోటల్, జూబ్లీహిల్స్లోని ఫోర్ ఫాదర్స్ పబ్కు రూ.20వేల జరిమానా విధించారు.
Published : October 27, 2026 at 11:58 AM IST
Fines for Wasting Water in Hyderabad : భాగ్యనగరంలో ఒక్క నీటి చుక్కను వృథా చేసినా జలమండలి ఇక జరిమానాలతో విరుచుకు పడనుంది. తాగు నీటిని అనవసరంగా వినియోగిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవంటూ వాటర్ బోర్డు అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పరిమితంగా ఉన్న నీటి వనరులను కాపాడేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు కల్పిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై జలమండలి ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. నీటిని వృథా చేయవద్దని నగరవాసులకు విజ్ఞప్తి చేస్తోంది.
హైదరాబాద్ మహా నగరంలో నీటిని వృథా చేస్తే జరిమానా విధించేందుకు వాటర్ బోర్డు ప్రత్యేక యాప్ను రూపొందిస్తుంది. తాగునీటేతర అవసరాలకు మంచినీటి వినియోగం, శుద్ధి జలాల దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేసేలా కఠినంగా కార్యాచరణను అమలు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. నీటి దుర్వినియోగంపై ఫిర్యాదులు చేసేలా ప్రత్యేక యాప్ను త్వరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.
ఈ యాప్లో నీటి వృథాకు సంబంధించిన ఫొటోలు, లొకేషన్ను అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే జలమండలి స్పందించి వివరాలను ఆరా తీసి, వారికి జరిమానా విధిస్తుంది. వాటర్ బిల్లుతో పాటు ఫైన్ను కూడా కలిపి చెల్లించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. నీటి వృథా జరిగినప్పుడు దానిపై ఫిర్యాదు చేసేవారి వివరాలను అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతామని జలమండలి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అశోక్ రెడ్డి తెలిపారు.
ప్యారడైజ్ హోటల్కు రూ.20 వేల ఫైన్
ఎల్నినో వల్ల ఎదురవుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో జలమండలి అధికారులు విస్త్రృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. తాగు నీటిని వృథా చేసినందుకు ఇటీవల జూబ్లీహిల్స్లోని ఫోర్ ఫాదర్స్ పబ్కు రూ.20 వేల జరిమానా విధించడంతో పాటు నీటి కనెక్షన్ను పూర్తిగా తొలగించడం పరిస్థితి కఠినత్వానికి అద్దం పడుతోంది. తాజాగా ప్యారడైజ్ హోటల్లో తాగునీరు వృథా అవుతున్నట్లు తెలుసుకున్న వారు ఆధారాలతో సహా చర్యలకు ఉపక్రమించారు. రూ.20 వేల ఫైన్ వేశారు. నీటి వృథాకు అడ్డుకట్ట వేయాలని హోటల్ సిబ్బందికి సూచించారు. లేదంటే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. నీటిని వృథా చేస్తున్న వారికి గత కొన్నాళ్లుగా జలమండలి పెద్ద మొత్తంలో ఫైన్ విధిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
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