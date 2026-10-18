హైదరాబాద్లో తాగునీరు వృథా - పబ్కు గట్టిషాక్ ఇచ్చిన జలమండలి
Hyderabad Water Board : హైదరాబాద్ జలమండలి తాగునీటి వృథాను అరికట్టేందుకు అత్యంత కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు నీటిని దుర్వినియోగం చేసే వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతోంది.
Published : October 18, 2026 at 8:15 PM IST
Hyderabad Water Board : ఎల్నినో కారణంగా నీటి ఎద్దడి, తీవ్రమైన తాగునీటి కొరతను అధిగమించడం కోసం హైదరాబాద్ జలమండలి కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో హైదరాబాద్ జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. రానున్న వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని భాగ్యనగరంలో తాగునీటి సరఫరాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
మంచినీటి వృథా చేస్తే కనెక్షన్లు కట్
తాగునీటికి ఉపయోగించాల్సిన మంచినీటిని చాలా మంది ఇళ్ల ముందు రోడ్లు కడగడానికి, కార్లు, బైక్లు వాష్ చేయడానికి వాడుతున్నారు. కమర్షియల్ పబ్లు, హోటళ్లలో ఇష్టానుసారంగా వృథా చేస్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నం.45లోని ఫోర్ ఫాదర్స్ పబ్కు జలమండలి రూ.20 వేల జరిమానా విధించింది. నీటి దుర్వినియోగానికి పాల్పడిన ఆ పబ్కు తాగునీటి కనెక్షన్ను తొలగించారు. కమర్షియల్ వాటర్ ట్యాంకర్ల సరఫరా కూడా నిలిపివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ నంబర్లకు ఫిర్యాదు చేయాలి
హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, పబ్లలో నీటిని వృథా చేస్తే కనెక్షన్లు కట్ చేస్తామని జలమండలి అధికారులు హెచ్చరించారు. రానున్న వేసవిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి నీటి చుక్క పొదుపుగా వాడుకోవాలని సూచించారు. నీటి వృథాపై ఫొటోలు, వీడియోల ద్వారా 99499 30003 వాట్సాప్ నంబర్, 155313 కు ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు.
పండుగ వేళ అప్రమత్తత
హైదరాబాద్ జలమండలి ఎండీ కె.అశోక్ రెడ్డి ఉన్నతాధికారులతో జూమ్ ద్వారా కీలక సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. రాబోయే రోజుల్లో తాగునీటి సరఫరా, సీవరేజ్ నిర్వహణ రాబోయే వేసవి కార్యాచరణపై అధికారులకు పలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నీటి సరఫరా, సీవరేజ్ నిర్వహణలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. నవంబర్ 1 నుంచి గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ సేవలకు ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు.
నిర్మాణ రంగం, ల్యాండ్ స్కేపింగ్కు శుద్ధి చేసిన మురుగునీరు వాడాలని సూచించారు. ఎస్టీపీల్లో శుద్ధి చేసిన నీటి నాణ్యతపై నిరంతరం పర్యవేక్షణ కొనసాగాలన్నారు. మంజీరా, సింగూరు నీటి లభ్యతపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులకు సూచించారు. ప్రత్యామ్నాయ నీటి సరఫరా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలన్నారు.
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