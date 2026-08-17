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వాటర్ ట్యాంకర్లకు పెరిగిన డిమాండ్ - ఇంకుడు గుంతలపై జలమండలి ఫోకస్

జులై నెలలో ట్యాంకర్లకు అనూహ్యంగా పెరిగిన డిమాండ్‌ - డిమాండ్‌ను తగ్గించడానికి జలమండలి కార్యాచరణ - 17,500 ట్యాంకర్లు బుక్‌ కాగా 13 వేల ట్యాంకర్లను సరఫరా చేసిన జలమండలి

WATER TANKER
WATER TANKER (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 2:53 PM IST

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Water Tankers Demand in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో పెరుగుతున్న ట్యాంకర్ల డిమాండ్‌ను తగ్గించడంపై జలమండలి దృష్టి సారించింది. సాధారణంగా వేసవిలోనే ట్యాంకర్ల కోసం ప్రజలు ఎదురుచూసేవారు. కొన్నేళ్లుగా జనవరి నుంచే ట్యాంకర్లకు విపరీతమైన డిమాండ్‌ మొదలవుతూ జూన్, జులై వరకు కొనసాగుతోంది. ఏడాదిలో సగం రోజులకుపైగా వాటర్ ట్యాంకర్లను సరఫరా చేయాల్సి రావడం జలమండలిని చాలా ఇబ్బందుల్లో పడేస్తోంది. ఎల్​నినో ప్రభావంతో వర్షాలు సరిగా కురవకపోవడంతో జులై నెలలో డిమాండ్‌ అనూహ్యంగా పెరగింది. ఏకంగా రోజుకు 17,500 ట్యాంకర్లు బుక్‌ కాగా జలమండలి గరిష్ఠంగా 13 వేల ట్యాంకర్ల నీటిని ప్రజలకు సరఫరా చేయగలిగింది. ట్యాంకర్‌ బుక్‌ చేసిన 24 గంటల్లో సరఫరా చేసేలా ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించుకున్నప్పటికీ చాలా ప్రాంతాల్లో మూడు రోజులు అంతకంటే ఎక్కువ సమయం పట్టినట్లు తెలిసింది.

వచ్చే వేసవిలో సమస్య రాకుండా : వేసవిలో 40 వేల నుంచి 50 వేల మంది వినియోగదారులు ఈ నీటి ట్యాంకర్లపై ఆధారపడేవారు. ఈసారి ఊహించిన దానికన్నా రెట్టింపు ట్యాంకర్లను బుక్‌ చేశారు. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని జలమండలి వివిధ అంశాలపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది. వాననీటి సంరక్షణ విభాగానికి లక్ష్యాలను నిర్దేశించి ఈ అంశం దిశగా ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇళ్లతో పాటు ప్రభుత్వ ఖాళీ స్థలాల్లో ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ట్యాంకర్లు ఎక్కువ బుక్‌ చేస్తున్న కాలనీల అసోషియేషన్‌లు, అపార్ట్‌మెంట్ల నిర్వాహకులతో చర్చించి వారితో ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణాలను చేయిస్తున్నారు. జలమండలి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె.అశోక్‌రెడ్డి, జేఎండీ, ఈడీలు సహా ఉన్నతాధికారులు వీటిపై ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నారు.

అసలు సమస్య కారణాలు : ఒకే ప్రాంతంలో ట్యాంకర్ల బుకింగ్‌ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ ప్రాంతంలో నీటి సరఫరాను సమీక్షించి సమస్యలు ఉంటే జలమండలి సిబ్బంది పరిష్కరించనున్నారు. ఈ సమస్య ఉన్న ప్రాంతాలను కొన్నింటిని ఇప్పటికే గుర్తించి చర్యలకు పూనుకోనున్నారు. ఎక్కువగా ట్యాంకర్లపై ఆధారపడిన నివాస సముదాయాలు, కమర్షియల్‌ కాంప్లెక్స్‌ల నీటి కనెక్షన్‌ పరిమాణాన్ని సమీక్షించి డిమాండ్‌ ఎక్కువ ఉంటే మళ్లీ పెద్ద కనెక్షన్‌ తీసుకోవాలని సూచనలు చేస్తున్నారు. వాటర్ సప్లైపైనా ఫిర్యాదులను తీవ్రంగా పరిగణించి సమస్య అసలు కారణాలను గుర్తించాలని సిబ్బందికి ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేశారు. నిర్దేశిత సమయం నీటిని విడుదల చేసేలా వాల్వ్‌ ఆపరేటర్లు క్షుణ్ణంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది డిసెంబరు ఆఖరునాటికి గోదావరి 2,3 ఫేజ్​లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అప్పటి వరకు సమస్య రాకుండా చూడటమే ప్రధాన లక్ష్యంగా జలమండలి ముందుకు వెళ్తోంది.

ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల హైదరాబాద్​లో నీటి కొరత రోజూ చాలా సమస్యగా మారింది. జల మండలి లెక్కల ప్రకారం మార్చి, ఏప్రిల్​, మే నెలల్లో 2.17, 2.3, 3.1 లక్షల ట్యాంకర్ల వరకు బుక్కయ్యాయి. జులై మొదటి వారంలోనే 60 వేల ట్యాంకర్లను జలమండలి సప్లై చేసింది. మల్టీ ఫ్లోర్ బిల్డింగులే ట్యాంకర్లపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నాయి. కుత్బుల్లాపూర్, కూకట్​పల్లితో పోలీస్తే ఉప్పల్​లో భూగర్భ జలాలు కాస్త ఆశాజనకంగా ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

అత్యంత తక్కువ వర్షాపాతం నమోదు : రాష్ట్రంలో అత్యంత తక్కువగా వర్షపాతం నమోదవుతున్న ప్రాంతాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇందులో మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి జిల్లా పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రణాళిక సొసైటీ లెక్కల ప్రకారం సాధారణంగా 173.4 మిల్లి మీటర్లు పడాల్సి ఉండగా, 77.8 మిల్లి మీటర్ల వర్షం మాత్రమే కురిసింది. ఈ జిల్లాలో మొత్తం 15 మండలాలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో 8 మండలాల్లో లార్జ్​ డెఫీషియెంట్​ కేటగిరీలోకి 6 మండలాలను డెఫీషియెంట్ కేటగిరీలోకి మార్చారు. బాచుపల్లిలో మాత్రమే సాధారణంగా ఎక్కువగా 215 మిల్లి మీటర్ల వాన కురిసింది.

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