ఏఎంఆర్ మీటర్ల ఏర్పాటులో జాప్యం - రాబడి కోల్పోతున్నా జలమండలి మొద్దు నిద్ర!
AMR meters Installation Delay : నగరంలో ఏఎంఆర్ మీటర్ల ఏర్పాటులో జలమండలి జాప్యం చేస్తోంది. ఫలితంగా జలమండలి పరిధిలో ఎక్కువ నీటి వినియోగం ఉండే కనెక్షన్ల నుంచి రావాల్సినంత రాబడి కోల్పోతుంది.
Published : November 1, 2026 at 4:04 PM IST
భాగ్యనగరంలో నీటి వినియోగాన్ని గుర్తించి, జలమండలికి రాబడిని తెచ్చే ఏఎంఆర్ మీటర్ల ఏర్పాటులో జాప్యం నెలకొంటోంది. దాని ఫలితంగా జలమండలి పరిధిలో ఎక్కువ నీటి వినియోగం ఉండే కనెక్షన్ల నుంచి రావాల్సిన రాబడి రావడం లేదు. దీనిలో దాదాపు 80 శాతం బల్క్ కనెక్షన్ల నుంచే అయినప్పటికీ జలమండలి ఈ అంశాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించడం లేదు. కస్టమర్లకు కనెక్షన్లు ఇచ్చే సమయంలోనే ఏఎంఆర్ మీటర్ల ఏర్పాటుకు జలమండలి వసూలు చేస్తుంది. దీనికోసం రూ.వేలు వసూలు చేస్తున్నా వీటి స్థానంలో సాధారణ మీటర్లనే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
సాధారణ మీటర్ల పనితీరుపై అనేక విమర్శలు వస్తున్నాయి. తరచూ ఇవి పాడవుతుండటంతో వినియోగదారులకు సగటు వినియోగం ఆధారంగా బిల్లులు ఇస్తున్నారు. మీటర్లను తరచూ మార్చుకోవాల్సి వస్తుండటంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అంతేకాదు మీటర్ల రీడిండ్ నమోదు సహా ఇతర సమస్యలు ఉన్నాయి.
నెలలు గడుస్తున్నా పనులు మాత్రం జరగట్లేదు
ఈ ఏఎంఆర్ మీటర్ల ఏర్పాటు కోసం ప్రభుత్వ అనుమతి ఇచ్చి నెలలు గడుస్తున్నా పనులు మాత్రం ముందుకు సాగడం లేదు. అయితే సాధారణ నీటి మీటర్లలో సిబ్బంది నేరుగా వినియోగదారుల ఇళ్లకు, వాణిజ్య సంస్థలకు వెళ్లి రీడింగ్ నమోదు చేయాల్సి ఉండగా వాళ్లు ఏఎంఆర్ మీటర్లు సాంకేతికతతో నీటి వినియోగం వివరాలను డైరెక్టుగా సర్వర్కు పంపుతాయి. ఫలితంగా నీటి వినియోగాన్ని కచ్చితంగా లెక్కించి బిల్లు వసూలుకు సానుకూలత ఏర్పడుతుంది.
ఏఎంఆర్ మీటర్ల జాప్యానికి కారణం ఇదే!
2019 నుంచి ఏఎంఆర్ మీటర్ల ఏర్పాటులో నిర్లక్ష్యం జరుగుతోంది. సుమారు 8,000లకు పైగా ఏఎంఆర్ మీటర్లు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. ఈ సంవత్సరం జులైలో రూ.31.70 కోట్ల ఖర్చుతో 2984 ఏఎంఆర్ మీటర్లు ఏర్పాటుకు సర్కారు అనుమతి ఇచ్చింది. ఫస్ట్ ఫేజ్లో సైబారాబాద్ సర్కిల్లో 1,805, హైదరాబాద్ సర్కిల్ 761, మాల్కాజిగిరి సర్కిల్ పరిధిలో 418 ఏఎంఆర్ మీటర్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కానీ ఆ తర్వాత పనుల కోసం టెండర్లు పిలవడం, సాంకేతిక అర్హతల పరిశీలన వంటి అంశాలతో ఏఎంఆర్ మీటర్ల ఏర్పాటు ఎక్కడ పనులు అక్కడే నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం నగరంలో నీటి డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వాణిజ్య, పారిశ్రామిక, బల్క్ కనెక్షన్లకు ఏఎంఆర్ మీటర్ల ఏర్పాటులో జాప్యం జరుగుతుండటంతో కొద్దికొద్దిగా రాబడిని కోల్పోతోంది.
ఏఎంఆర్ మీటర్ల ఏర్పాటుకు ఉత్తర్వులు జారీ
మూడు నెలల కిందట జలమండలి పరిధిలో నీటి వినియోగం లెక్కించడంలో పారదర్శకత పెంచేందుకు, బిల్లింగ్ లోపాలు అధిగమించేందుకు 40 మిల్లీమీటర్ల నుంచి 300 మి.మీ వరకు ఉన్న నీటి కనెక్షన్లకు అత్యాధునిక ఆటోమెటిక్ మీటర్ రీడింగ్ పరికరాలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. గతంలో దీనికోసం పురపాలక శాఖ అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
క్యూర్ పరిధిలో హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి జలమండలి రీజియన్లలోని 2,984 నీటి కనెక్షన్లకు రూ.31.70 కోట్లతో ఏఎంఆర్ మీటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ కొత్త విధానంపై జలమండలి కొన్నేళ్లుగా తర్జనభర్జన పడుతోంది. 40 మి.మీ నీటి కనెక్షన్ల నుంచి 300 మి.మీ వరకు ఉండే నీటి కనెక్షన్లకు ఏఎంఆర్ మీటర్ల ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. కొన్నేళ్లుగా నీటి కనెక్షన్లు ఇస్తున్నా సంబంధిత మీటర్లను అమర్చకపోవడంతో సాధారణ మీటర్లనే వినియోగదారులు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు.
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