ETV Bharat / state

రెండున్నర గంటలపాటు భద్రతా పాఠాలు - ఆ వీడియోలు చూస్తునే డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ వస్తుందట!

ఆన్​లైన్​ రోడ్​ సేఫ్టీ వీడియో పాఠాలను అభ్యర్థులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. ప్రథమ పరీక్ష కింద రోడ్డు భద్రతా పాఠాల ఆన్​లైన్​ వీడియోలో చూడాల్సిందే. ముఖ గుర్తింపుతో లైవ్లీనెస్​తో చూసే అవకాశం

Watch Videos Before Getting Driving License
Watch Videos Before Getting Driving License (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Watch Videos Before Getting Driving License : నెల కిందట కూకట్​పల్లి ఆర్టీవో కార్యాలయంలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్​గా చేపట్టిన ఆన్​లైన్​ రోడ్​ సేఫ్టీ వీడియో పాఠాలను అభ్యర్థులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. ఇండియాలోనే ఇక్కడే ప్రవేశపెట్టడంతో అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని డీటీవో, ఎంవీఐల పర్యవేక్షణలో సమస్యలు ఉత్పన్నం కాకుండా కాకుండా చూసుకున్నారు.

ఎలా చేసుకోవాలి

ఎల్​ఎల్​ఆర్​ వచ్చాక డ్రైవింగ్​ స్లాట్​ బుక్​ చేసుకునేటప్పుడు ఆన్​లైన్​ రోడ్​ సేఫ్టీ ఎలక్ట్రానిక్​ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ మాడ్యూల్​' సర్టిఫికెట్​ నంబరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే డ్రైవింగ్​ స్లాట్​ బుక్​ అవుతుంది. ఆ తర్వాత డ్రైవింగ్​ ట్రాక్​ ఉన్న బుక్​ అవుతుంది. ఆ తర్వాత డ్రైవింగ్​ ట్రాక్​ ఉన్న కేంద్రానికి వెళ్లి వాహనం నడిపితేనే పర్మినెంట్​ లైసెన్స్​ జారీ చేస్తారు. అయితే చాలా వరకు ఎల్​ఎల్​ఆర్​ తీసుకునేటప్పుడు పరీక్ష రాస్తాం కదా అనుకుంటారు. కానీ అది ప్రైమరీ పరీక్ష. డ్రైవింగ్​ లైసెన్సు తీసుకొని వాహనంతో రోడ్డెక్కితే ఎదురయ్యే సవాళ్లు చాలా ఉన్నాయి. పాటించాల్సిన నియమాలు, రోడ్డు భద్రతా పాఠాలు అన్నీ ఆ తర్వాత ఆన్​లైన్​ వీడియోలో చేసి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఆ వీడియోలు చూస్తేనే డీఎల్​ స్లాట్​

రవాణాశాఖ అధికారులు ఫిబ్రవరి నుంచి కసరత్తు చేసి 6 వీడియో మాడ్యూళ్లలో రెండున్నర గంటల రహదారి భద్రతా పాఠాలు నిక్లిప్తం చేశారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ డ్రైవింగ్​ లైసెన్సు తీసుకునే ముందు వీటిని తప్పక చూడాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి పైలెట్​ ప్రాజెక్టు కింద కూకట్​పల్లి ఆర్టీవోలో దీన్ని నెల రోజులుగా అమలు చేస్తున్నారు. ఈ కార్యాలయం పరిధిలో డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ (డీఎల్​) తీసుకోవాలనుకున్న వారు వీడియోలు చూస్తే 'ఆన్​లైన్​ రోడ్​ సేఫ్టీ ఎలక్ట్రానిక్​ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ మాడ్యూల్​ సర్టిఫికెట్​ వస్తుంది. ఇది ఉంటేనే డీఎల్​ స్లాట్​ బుకింగ్​ అవుతుంది.

ముఖ గుర్తింపుతో లైవ్లీనెస్​

వీడియోలు ఎక్కడి నుంచైనా చూడొచ్చు. కావాలంటే మధ్యలో ఆపి మిగతా సమయంలో చూసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. వీడియో ఆన్​ చేసి పని చేసుకుంటామంటే కుదరదు. కెమెరా మీ ఫేస్​ రికగ్నైజ్​ చేస్తుంది. లైవ్లీనెస్​ ఉందా లేదా అని 3,4 నిమిషాలకోసారి చెక్​ చేస్తుంది. అనుమానం వస్తే బంద్​ అవుతుంది. డీఎల్కు వెళ్లేలోపు ఎన్ని సార్లయినా లాగినై చూడొచ్చు. కూకట్​పల్లిలో ఇప్పటివరకు 3,920 మంది ఈ కోర్సు పూర్తి చేశారు. చాలా మంది ఒక్క రోజులోనే పూర్తి చేస్తున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ప్రశ్నలకు సమాధానాలు

  • వీడియోలు తెలుగు, ఆంగ్లం, హిందీ, ఉర్దూలో ఉంటాయి. అందులో ఏ భాష అయినా ఎంచుకోవచ్చు.
  • 25 నిమిషాల వీడియో చూశాక ఆ తర్వాత 5 ప్రశ్నలు వస్తాయి. వాటికి సమాధానం ఇవ్వాలి.
  • 6 మాడ్యూల్స్​ చూశాక మళ్లీ 20 ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
  • వీడియోలు చూశాక అందరూ 95 శాతానికి పైగా సమాధానాలు ఇస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

''సర్వర్​ సమస్యలు, ఫేస్​ రికగ్నైజేషన్​లో లోపాలు వస్తాయేమోనని నిత్యం పరిశీలిస్తాం. మూడు నెలలు అంతర్గతంగా పరీక్షించి నెల నుంచే కూకట్​పల్లిలో అమలు చేస్తున్నాం. నగరంలో ఆన్​లైన్​పై అవగాహన ఎక్కువ. అందుకే ప్రయేగాత్మకంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలున్న ఖమ్మంలోనూ పరీక్షిస్తాం. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వానికి నివేదించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయడంపై నిర్ణయం తీసుకుంటాం'' - జీటీసీ వెంకటరమణ, ఆర్టీవో రవి

రహదారి భద్రతా కోర్సు చేస్తేనే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ - ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ టెస్ట్​ - ఇలా చేశారంటే పాస్​ అవ్వడం వెరీ ఈజీ!

TAGGED:

DRIVING ONLINE TEST
DRIVING LICENSE ONLINE VIDEO
DRIVING LICENSE
CAR DRIVING TEST
DRIVING LICENSE ONLINE VIDEO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.