రెండున్నర గంటలపాటు భద్రతా పాఠాలు - ఆ వీడియోలు చూస్తునే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వస్తుందట!
ఆన్లైన్ రోడ్ సేఫ్టీ వీడియో పాఠాలను అభ్యర్థులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. ప్రథమ పరీక్ష కింద రోడ్డు భద్రతా పాఠాల ఆన్లైన్ వీడియోలో చూడాల్సిందే. ముఖ గుర్తింపుతో లైవ్లీనెస్తో చూసే అవకాశం
Published : September 22, 2026 at 5:16 PM IST
Watch Videos Before Getting Driving License : నెల కిందట కూకట్పల్లి ఆర్టీవో కార్యాలయంలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా చేపట్టిన ఆన్లైన్ రోడ్ సేఫ్టీ వీడియో పాఠాలను అభ్యర్థులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. ఇండియాలోనే ఇక్కడే ప్రవేశపెట్టడంతో అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని డీటీవో, ఎంవీఐల పర్యవేక్షణలో సమస్యలు ఉత్పన్నం కాకుండా కాకుండా చూసుకున్నారు.
ఎలా చేసుకోవాలి
ఎల్ఎల్ఆర్ వచ్చాక డ్రైవింగ్ స్లాట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు ఆన్లైన్ రోడ్ సేఫ్టీ ఎలక్ట్రానిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మాడ్యూల్' సర్టిఫికెట్ నంబరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే డ్రైవింగ్ స్లాట్ బుక్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత డ్రైవింగ్ ట్రాక్ ఉన్న బుక్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత డ్రైవింగ్ ట్రాక్ ఉన్న కేంద్రానికి వెళ్లి వాహనం నడిపితేనే పర్మినెంట్ లైసెన్స్ జారీ చేస్తారు. అయితే చాలా వరకు ఎల్ఎల్ఆర్ తీసుకునేటప్పుడు పరీక్ష రాస్తాం కదా అనుకుంటారు. కానీ అది ప్రైమరీ పరీక్ష. డ్రైవింగ్ లైసెన్సు తీసుకొని వాహనంతో రోడ్డెక్కితే ఎదురయ్యే సవాళ్లు చాలా ఉన్నాయి. పాటించాల్సిన నియమాలు, రోడ్డు భద్రతా పాఠాలు అన్నీ ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ వీడియోలో చేసి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఆ వీడియోలు చూస్తేనే డీఎల్ స్లాట్
రవాణాశాఖ అధికారులు ఫిబ్రవరి నుంచి కసరత్తు చేసి 6 వీడియో మాడ్యూళ్లలో రెండున్నర గంటల రహదారి భద్రతా పాఠాలు నిక్లిప్తం చేశారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ డ్రైవింగ్ లైసెన్సు తీసుకునే ముందు వీటిని తప్పక చూడాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి పైలెట్ ప్రాజెక్టు కింద కూకట్పల్లి ఆర్టీవోలో దీన్ని నెల రోజులుగా అమలు చేస్తున్నారు. ఈ కార్యాలయం పరిధిలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (డీఎల్) తీసుకోవాలనుకున్న వారు వీడియోలు చూస్తే 'ఆన్లైన్ రోడ్ సేఫ్టీ ఎలక్ట్రానిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మాడ్యూల్ సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. ఇది ఉంటేనే డీఎల్ స్లాట్ బుకింగ్ అవుతుంది.
ముఖ గుర్తింపుతో లైవ్లీనెస్
వీడియోలు ఎక్కడి నుంచైనా చూడొచ్చు. కావాలంటే మధ్యలో ఆపి మిగతా సమయంలో చూసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. వీడియో ఆన్ చేసి పని చేసుకుంటామంటే కుదరదు. కెమెరా మీ ఫేస్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. లైవ్లీనెస్ ఉందా లేదా అని 3,4 నిమిషాలకోసారి చెక్ చేస్తుంది. అనుమానం వస్తే బంద్ అవుతుంది. డీఎల్కు వెళ్లేలోపు ఎన్ని సార్లయినా లాగినై చూడొచ్చు. కూకట్పల్లిలో ఇప్పటివరకు 3,920 మంది ఈ కోర్సు పూర్తి చేశారు. చాలా మంది ఒక్క రోజులోనే పూర్తి చేస్తున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ప్రశ్నలకు సమాధానాలు
- వీడియోలు తెలుగు, ఆంగ్లం, హిందీ, ఉర్దూలో ఉంటాయి. అందులో ఏ భాష అయినా ఎంచుకోవచ్చు.
- 25 నిమిషాల వీడియో చూశాక ఆ తర్వాత 5 ప్రశ్నలు వస్తాయి. వాటికి సమాధానం ఇవ్వాలి.
- 6 మాడ్యూల్స్ చూశాక మళ్లీ 20 ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
- వీడియోలు చూశాక అందరూ 95 శాతానికి పైగా సమాధానాలు ఇస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
''సర్వర్ సమస్యలు, ఫేస్ రికగ్నైజేషన్లో లోపాలు వస్తాయేమోనని నిత్యం పరిశీలిస్తాం. మూడు నెలలు అంతర్గతంగా పరీక్షించి నెల నుంచే కూకట్పల్లిలో అమలు చేస్తున్నాం. నగరంలో ఆన్లైన్పై అవగాహన ఎక్కువ. అందుకే ప్రయేగాత్మకంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలున్న ఖమ్మంలోనూ పరీక్షిస్తాం. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వానికి నివేదించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయడంపై నిర్ణయం తీసుకుంటాం'' - జీటీసీ వెంకటరమణ, ఆర్టీవో రవి
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