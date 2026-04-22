స్టార్టప్‌లకు వేదికగా విజయవాడ ఐడియాథాన్- విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణలు

అరటినారతో వినూత్న ఉత్పత్తుల రూపకల్పన- ప్లాస్టిక్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా అరటినార ఉత్పత్తులు- పిస్తా పొట్టుతో అలంకరణ వస్తువుల తయారీ- చింతగింజలతో అద్భుతమైన ఆహార డబ్బాలు

Waste to Wealth Students Create Eco-Friendly Innovations in Vijayawada
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 4:41 PM IST

Waste to Wealth Students Create Eco-Friendly Innovations in Vijayawada: వ్యర్థం అంటే విసిరేసేది కాదు. విలువైన సంపద అని నిరూపిస్తున్నారు ఆ యువత. ప్లాస్టిక్ రక్కసి పర్యావరణాన్ని మింగేస్తున్న తరుణంలో చుట్టూ ఉండే సహజ వనరులతోనే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని చాటిచెబుతున్నారు. విజయవాడ వేదికగా జరిగిన సర్క్యులర్ ఎకానమీ ఐడియాథాన్​లో విద్యార్థులు తమ ప్రతిభ చాటారు. చింతగింజలతో తయారు చేసిన దృఢమైన డబ్బాలు, ప్లాస్టిక్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా అరటినారతో రూపొందించిన వినూత్న ఉత్పత్తులు ఈ ప్రదర్శనలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. అవి ఏంటో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లకు బలమైన ప్రత్యామ్నాయం: పర్యావరణ పరిరక్షణ కేవలం సిద్ధాంతానికే పరిమితం కాదని, అది ఆచరణ సాధ్యమని నిరూపించింది ఈ ఐడియాథాన్. విజయవాడలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, ఉన్నత విద్యా కమిషనరేట్, యుక్తి ఆర్​ఐఎస్​ఈ (RISE) వంటి సంస్థల భాగస్వామ్యంతో నిర్వహించిన ఈ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు సరికొత్త ఆలోచనలకు వేదికయ్యాయి. ప్లాస్టిక్, టైక్స్‌టైల్స్, వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఎలా తిరిగి వినియోగంలోకి తేవచ్చో ఈ విద్యార్థులు వివరించారు. చింతగింజలతో ఆహార డబ్బాలు తయారు చేశారీ విద్యార్థులు. మేరీ స్టెల్లా కళాశాల విద్యార్థులు రూపొందించిన ఈ బాక్సులు ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లకు బలమైన ప్రత్యామ్నాయంగా నిలిచాయి. చింతగింజల గుజ్జుతో తయారైన ఈ డబ్బాలు కేవలం పర్యావరణహితమే కాకుండా, వేడి ఆహారాన్ని నిల్వ చేసినా ఎటువంటి రసాయన చర్యలకు తావివ్వవు.

గ్రబ్ టు గ్రూవీ: బయో ఆక్టివ్ గ్రీన్ ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్‌ తయారు చేశారీ విద్యార్థులు.రీసైకిల్ కార్డ్ బోర్డ్, బనానా పీల్, ఫెనుగ్రిక్ సీడ్స్ ద్వారా రూపొందించారు. ఆహారం ప్లాస్టిక్ కవర్స్‌లో స్టోరీ చేసే కంటే ఆర్గానిక్‌ ప్యాకేజింగ్ చేస్తే త్వరగా పాడవకుండా ఉంటుందని అంటున్నారు. పిస్తా షెల్స్‌తో క్రిస్మస్ చెట్టు తయారు చేశారు మరో విద్యార్థినిల బృందం. 'గ్రబ్ టు గ్రూవీ' అనే ఒక బయో ఎంజైమ్‌ తయారు చేశారీ విద్యార్థులు. ఫర్మెంటేషన్ అనే ఒక స్టెప్ ద్వారా రూపొందించారు. దీన్ని డిటర్జెంట్‌గా, సోప్ ఆయిల్స్‌గా ఇంట్లో ఫ్లోర్ క్లీనింగ్‌కి ఇంకా హ్యాండ్ వాష్‌గా, బాడీ స్క్రబ్‌గా కూడా ఉపయోగించవచ్చు అంటున్నారు విద్యార్థులు.

'డిగ్రీ పూర్తికాగానే ఉద్యోగం రాలేదని దిగులు చెందకుండా, ఊరిలోనే ఉండి శక్తిసామర్థ్యాలను రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఉపయోగించవచ్చు. విదేశాలకు వలస వెళ్లడం కంటే, పర్యావరణానికి మేలు చేసే ప్లాన్-బి వ్యాపారాల వైపు యువత అడుగులు వేయాలి.' -యశస్విని, యుక్తి ఫౌండర్ అండ్ డైరెక్టర్

చిన్న ఆలోచనలే పెద్ద మార్పులకు పునాదులని ఈ ఐడియాథాన్ నిరూపించింది. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటూనే ఆర్థికంగా ఎదిగే సర్క్యులర్ ఎకానమీ దిశగా సాగుతున్న ఈ ప్రయాణం విజయం కావాలని కోరుకుందాం.

