గ్రామాల్లో 'స్వచ్ఛ'తకు ప్రాధాన్యం - లోకల్‌ ట్రైనింగ్‌ సెంటర్లుగా 'చెత్త నుంచి సంపద' కేంద్రాలు

ఒక్కొక్క గ్రామాన్ని చెత్త రహితంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్న అధికారులు - చెత్త నుంచి సంపద సృష్టి కేంద్రాలను స్థానిక శిక్షణ కేంద్రాలుగా నిర్వహిస్తున్న అధికారులు

Waste To Wealth Centres Transformed into Local Training Centers in AP
Waste To Wealth Centres Transformed into Local Training Centers in AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 8:28 PM IST

Waste To Wealth Centres Transformed into Local Training Centers : రాష్ట్రంలో నగరాలు, పట్టణాల్లో రోడ్లపై చెత్త కనిపించకూడదని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వ్యర్థాలతో పేరుకుపోయిన డంపింగ్‌ యార్డులు కూడా కనిపించకుండా ఉండేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఇళ్లు, దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థల నుంచి సేకరించిన చెత్తతో పాటు రోడ్లపై వ్యర్థాలు నేరుగా విద్యుత్తు తయారీ ప్లాంట్లు, ఎరువులు, బయోగ్యాస్‌ తయారీ ప్లాంట్లకే తరలిపోయే విధంగా చర్యలు చేపట్టింది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది.

స్వచ్ఛాంధ్రప్రదేశ్‌ సాధనలో భాగంగా రాష్ట్రాన్ని చెత్త రహితంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం అహర్నిశలు పనిచేస్తోంది. అందులో భాగంగా విజయనగరం జిల్లాలో ఒక్కొక్క గ్రామాన్ని చెత్త రహితంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అక్కడి అధికారులు కృషి చేస్తున్నారు. ఎనిమిది ప్రాంతాల్లోని చెత్త నుంచి సంపద సృష్టి కేంద్రాలను స్థానిక శిక్షణ కేంద్రాలు(లోకల్‌ ట్రైనింగ్‌ సెంటర్లు)గా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కేంద్రాలున్న పంచాయతీలను చెత్త రహిత పంచాయతీలుగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం జరుగుతోంది.

దీనిలో భాగంగా విజయనగరంలోని ద్వారపూడిని చెత్త రహిత గ్రామంగా ఇప్పటికే తీర్చిదిద్దారు. మిగిలిన ఏడింటిని అత్యుత్తమమైన స్థానిక శిక్షణ కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం జిల్లా పంచాయతీ వనరుల కేంద్రం(డీపీఆర్సీ) సిబ్బందికి స్థానిక శిక్షణ కేంద్రాలను జిల్లా పంచాయతీ అధికారి డి.వి.మల్లికార్జునరావు కేటాయించారు.

ప్రస్తుతం జిల్లాలో బాడంగి మండలం కోటిపల్లి, భోగాపురంలోని నందిగాం, గజపతినగరం, కొత్తవలసలోని నిమ్మలపాలెం, ఎస్‌.కోట, చీపురుపల్లి మండలంలోని కర్లాం గ్రామాల్లోని చెత్త నుంచి సంపద సృష్టి కేంద్రాలను(స్థానిక శిక్షణ కేంద్రాలు) అత్యుత్తమమైన స్థానిక శిక్షణ సెంటర్లుగా మారుస్తున్నారు. ఇవి ఉన్న గ్రామాల్లో పలు కార్యక్రమాలకు ప్రణాళిక వేశారు.

బ్లాక్‌ స్పాట్‌లుగా చెత్త నిల్వ ప్రదేశాలు : జిల్లా పంచాయతీ వనరుల కేంద్రం సిబ్బందికి కేటాయించిన శిక్షణ కేంద్రాల పరిధిలోని క్లాప్‌ మిత్రాలు, సీఆర్పీలు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, సచివాలయ సిబ్బందితో కలిసి ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లి తడి, పొడి చెత్తను బిన్‌ బ్యాగ్‌ విధానం ద్వారా వేరుచేసి ఇచ్చేలా అవగాహన కల్పిస్తారు. గ్రామంలో రోడ్డు పక్కన చెత్త నిల్వ ఉండే ప్రదేశాలను బ్లాక్‌ స్పాట్‌లుగా గుర్తించి వాటిని తొలగించడానికి, అక్కడ చెత్త వేయకుండా ప్రజలకు చైతన్యం కలిగిస్తారు. సంపద సృష్టి కేంద్రంలో వర్మీ కంపోస్టు తయారీకి, నాడెప్‌ కుండీలు నింపడంపై సిబ్బందికి సూచనలు ఇస్తారు.

రైతులకు సేంద్రియ ఎరువులు : సంపద సృష్టి కేంద్రంలో తయారు చేసిన వానపాముల ఎరువును ప్రత్యేక కౌంటర్‌ ఏర్పాటుచేసి రైతులకు సేంద్రియ ఎరువు అమ్మేందుకు చర్యలు తీసుకుంటారు. కేటాయించిన స్థానిక శిక్షణ కేంద్రాలకు ప్రతి రోజూ హాజరై క్లాప్‌ మిత్రాలు, సీఆర్పీలు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, సచివాలయ సిబ్బందితో కలిసి అత్యుత్తమమైన స్థానిక శిక్షణ కేంద్రాలుగా మార్చడానికి కృషి చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమాలు అమలుకు స్థానిక శిక్షణ కేంద్రం ఉన్న పంచాయతీ కార్యదర్శి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. సంబంధిత పంచాయతీల సహకారంతో ఎంపీడీవోలు, డిప్యూటీ ఎంపీడీవోలు, డీపీఆర్సీ సిబ్బంది తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు. ఈ కేంద్రాలకు పరిసర గ్రామ పంచాయతీల సిబ్బందిని తీసుకొచ్చి శిక్షణ ఇస్తారు.

ప్రతి నెలా 'స్వచ్ఛ ఆంధ్ర' కార్యక్రమం : మరోవైపు స్వర్ణాంధ్ర-2047 సంకల్పంలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 'స్వచ్ఛ ఆంధ్ర' కార్యక్రమం ప్రతి నెలా 3వ శనివారం రోజు నిర్వహిస్తుంది. ప్రతి కార్యక్రమం స్ఫూర్తివంతంగా ఉండేందుకు నెల నెలా ఒక్కో థీమ్​ను ఎంచుకుని నిర్వహిస్తుంది. ఈ స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్లు, ప్రజా ప్రతినిధులు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎన్జీఓలు, కార్పొరేట్ సంస్థలు, విద్యార్థులు, యువత స్వచ్ఛందంగా పాల్గొంటున్నారు. ఎక్కడికక్కడ ఈ-వేస్ట్ సేకరణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయండం, వీటి నిర్వహణకు గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ఎస్‌హెచ్‌జీ సభ్యులను గుర్తించి వారి సేవలను వినియోగించుకోవటం చేస్తున్నారు.

