15 మెగావాట్ల ప్లాంట్కు పచ్చజెండా - వ్యర్థాల నుంచి విద్యుత్తు ఉత్పత్తికి ముందడుగు
Waste To Energy Plant : విజయవాడలో 15 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల 'వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ' ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు అవసరమైన భూమిని బదిలీ చేయడానికి ప్రభుత్వం అనుమతి మంజూరు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:16 AM IST
విజయవాడ నగరంలో పేరుకుపోతున్న వ్యర్థాల సమస్యను పరిష్కరించేందుకు, ప్రభుత్వం 'పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్టనర్షిప్' (పీపీపీ) నమూనాలో ఒక సమర్థవంతమైన పరిష్కారాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. అదే 'వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ' (వ్యర్థాల నుంచి విద్యుత్ తయారీ) ప్రాజెక్ట్. వ్యర్థాలను కేవలం తొలగించడమే కాకుండా, వాటిని విద్యుత్తుగా మార్చడం ద్వారా నగరానికి ప్రయోజనం చేకూర్చడం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉద్దేశ్యం. విజయవాడలో 15 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల 'వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ' ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు అవసరమైన భూమిని బదిలీ చేయడానికి ప్రభుత్వం అనుమతి మంజూరు చేసింది.
పర్యావరణ పరిరక్షణ దిశగా అడుగులు: నగరంలో ఘన వ్యర్థాల పేరుకుపోక సమస్యను పరిష్కరించడంతో పాటు, ఆ వ్యర్థాల నుండి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విజయవాడలో 15 మెగావాట్ల 'వేస్ట్-టు-ఎనర్జీ' ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు అనుమతి లభించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం అవసరమైన భూమిని 'ఏపీజెన్కో' నుంచి బదిలీ చేయాలని బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
ప్రస్తుతం ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలో (సర్వే నంబర్లు 55/1- 56/1A1) 5.50 ఎకరాల భూమి ఏపీజెన్కో ఆధీనంలో ఉంది. ఈ భూమిని విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు,బదిలీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఎకరాకు 97.50 లక్షల రూపాయల మార్కెట్ ధరను వీఎమ్సీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మొత్తాన్ని 'లేఅవుట్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్' (ఎల్ఆర్ఎల్) నిధుల నుంచి భరించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ ప్లాంట్ అందుబాటులోకి వస్తే, నగరంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు దోహదపడుతుంది.
రోజుకు 1,023 మెట్రిక్ టన్నుల వ్యర్థాల శుద్ధి: విజయవాడ నగరం, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రతిరోజూ ఉత్పత్తి అయ్యే 1,023 మెట్రిక్ టన్నుల ఘన వ్యర్థాలను శుద్ధి చేసేలా ఇబ్రహీంపట్నంలో ఈ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ వ్యర్థాల ద్వారా 15 మెగావాట్ల విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడమే లక్ష్యం. దీనివల్ల నగరంలోని ప్రస్తుత డంపింగ్ యార్డులపై భారం తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్తు వేలాది గృహాల అవసరాలను తీర్చడానికి సరిపోతుంది.పెట్టుకున్నారు. దీనివల్ల నగరంలోని డంపింగ్ యార్డులపై భారం తగ్గుతుంది. ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్ వేలాది గృహాలకు అవసరమైన విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చగలదు.
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