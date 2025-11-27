ETV Bharat / state

అమీర్​పేటలో ఇంట్లో పేలిన వాషింగ్ మిషన్ - తప్పిన ప్రాణాపాయం

అమీర్​పేటలో ఓ ఇంట్లో పెద్దశబ్ధంతో పేలిన వాషింగ్ మిషన్ - తునాతునకలైన వాషింగ్ మిషన్ భాగాలు - తీవ్ర భయాందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు

Washing Machine explodes In Ameerpet
Washing Machine explodes In Ameerpet (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 8:16 PM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Washing Machine explodes In Ameerpet : మారిన జీవనశైలి వల్ల ఇంట్లో పనులు త్వరగా పూర్తవ్వాలంటే ఈ రోజుల్లో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల వాడకం తప్పనిసరిగా మారుతోంది. అందువల్ల చాలా ఇళ్లల్లో ఫ్రిజ్​, వాషింగ్ మిషన్, ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లు, ఐరెన్ బాక్సులు లాంటివాటిని విరివిగా వాడుతున్నారు. అయితే వీటివల్ల ఎంత ప్రయోజనం ఉందో అజాగ్రత్తగా ఉంటే అన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. సాధారణంగా మొబైల్​ ఫోన్లు, ఈవీ బైక్​లు, కుక్కర్లు లాంటివి పేలిపోయిన ఘటనలు గురించి మనం అప్పుడప్పుడు వార్తల్లో చూస్తుంటాం. కానీ తాజాగా హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్​ ఆన్​లో ఉన్న సమయంలో పెద్ద శబ్ధంతో పేలిపోయింది. దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇవే.

ఇంట్లో పెద్ద శబ్ధంతో పేలిపోయిన వాషింగ్ మెషిన్ : ఎస్సార్​ నగర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోని అమీర్​పేట్​ డీకే రోడ్​లో ఓ ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్​ భారీ శబ్ధంతో పేలిపోయిన ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ ప్రమాదంలో పేలుడు ధాటికి వాషింగ్​ మిషన్ తునాతునకలైంది. అయితే ఘటన జరిగిన సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు సమీపంలో లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. లేదంటే భారీ నష్టం జరిగేది. ఇంట్లో ఒక్కసారిగా భారీ శబ్ధం రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు భయబ్రాంతులకు గురయ్యారు.

పనిచేస్తుండగానే పేలిపోయిన మిషన్ : వాషింగ్ మిషన్​ రన్నింగ్​లో ఉండగానే ఈ ఘటన జరిగింది. కాసేపటికి షాక్​ నుంచి తేరుకుని ఏం జరిగిందో తెలుసుకున్న వారు వెంటనే డయల్​ 100కు ఫోన్​ చేసి సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటన స్థలానికి పోలీసులు చేరుకుని దర్యాప్తును చేపట్టారు. అయితే వాషింగ్ మిషన్​ పేలిపోవడానికి కారణాలేంటి? నిర్వహణలోపమా? లేదా తయారీలో నాణ్యతా లోపాలు కారణమా అనేది పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలియాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

ఎలక్ట్రిక్ పరికరాల విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు మేలు :

  • ఏరోజుకారోజు ఇంట్లో పోగయ్యే దుస్తులను ఉతకడానికి వాషింగ్‌ మెషీన్‌ లేకపోతే ఇల్లాళ్లకు బోలెడంత ఒత్తిడి. అయితే, ఇది సరిగా పనిచేయాలంటే దీన్ని ఉపయోగించే విధానము కూడా తెలిసే ఉండాలి. వాడిన ప్రతిసారీ లోపలి రబ్బరు మురికి పట్టకుండా క్లీన్​ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. ప్రతి పది వాష్‌లకు ఒకసారైనా క్లీన్ చేసుకోవాలి.
  • అన్నం త్వరగా ఉడికించే ఎలక్ట్రిక్‌ రైస్ కుక్కర్‌ ఉంటే సౌకర్యమే. అయితే వాడకం విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా వాడినా ప్రమాదం ముంచుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా దీన్ని వాడే ముందు గిన్నె అడుగు భాగంలో ఎలాంటి తడి లేకుండా చూసుకోవడం అవసరం. అన్నం పొంగినా, మరకలు పడినా నీటితో ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ కుక్కర్​ను కడగొద్దు. కుక్కర్‌ గిన్నెలను నేరుగా పొయ్యిమీద పెట్టడం లాంటి పనులు చేయొద్దు.
  • ఇప్పుడు మనం రిఫ్రిజిరేటర్​పై ఆధారపడినట్లుగా ఒకప్పటి తరం ఉపయోగించకపోయి ఉండొచ్చు. అలాగని కనిపించినవన్నీ ఫ్రిజ్​లో నింపేయొద్దు. ముఖ్యంగా వేడివేడి పదార్థాలను, మూతల్లేని గిన్నెలను ఇందులో ఉంచడం అంతమంచిది కాదు. ఫ్రిజ్​ వాడకం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది.

ఇంట్లో పేలిన ఫ్రిజ్​ - సమయస్ఫూర్తితో తప్పించుకున్న బాలుడు

Last Updated : November 27, 2025 at 8:59 PM IST

TAGGED:

WASHING MACHINE EXPLODES IN HOUSE
WASHING MACHINE EXPLODE IN HYD
ఇంట్లో పేలిన వాషింగ్ మిషన్
WASHING MACHINE EXPLODES IN HOUSE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.