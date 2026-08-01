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భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభించేందుకు వస్తున్న ప్రధానికి సాదర స్వాగతం : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్

ఎక్స్ వేదికగా స్వాగతం పలికిన పవన్ - ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర అభివృద్ధిపై ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి దృఢ సంకల్పం ఉందన్న పవన్​

Deputy CM Pawan Kalyan Welcomed Prime Minister Narendra Modi
Deputy CM Pawan Kalyan Welcomed Prime Minister Narendra Modi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 10:59 AM IST

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Deputy CM Pawan Kalyan Welcomed Prime Minister Narendra Modi : భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభించేందుకు వస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా సాదర స్వాగతం పలికారు. ఏపీ ప్రజలపై మోదీకి ఉన్న అభిమానమే ఈ చారిత్రక ఘట్టాన్ని సాకారం చేశాయన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర అభివృద్ధిపై ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి దృఢ సంకల్పం ఉందని పవన్ అభిప్రాయపడ్డారు.

అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో పాటు, ఇతర మౌలిక వసతులు, స్వచ్ఛ ఇంధన ప్రాజెక్టులు మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు, పారిశ్రామిక వృద్ధి, పెట్టుబడులు, ఉద్యోగ అవకాశాలకు దోహదం చేస్తాయని పవన్ వివరించారు. రాష్ట్రంలో సమగ్ర అభివృద్ధితో కూడిన నూతన శకం ప్రారంభంకాబోతోందని వ్యాఖ్యానించారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధన దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వేస్తున్న ఈ చారిత్రాత్మక ప్రయాణంలో మోదీకి సుస్వాగతం పలుకుతున్నట్లు తెలిపారు.

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రారంభోత్సవంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. అనుసంధానం, వాణిజ్యం, పర్యాటకాన్ని భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు పెంచుతుందని ఎక్స్​ వేదికగా ప్రధాని మోదీ పోస్టు చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ఆధునిక తరహా విమానాశ్రయమని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్‌ ద్వారా పర్యవేక్షణ : ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు చేతులమీదుగా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభంకానుంది. ప్రారంభోత్సవంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌, మంత్రి లోకేశ్‌ పాల్గొననున్నారు. విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి 3 లక్షల మంది వస్తారని అంచనా. ప్రధాని సభకు 3 వేల సీసీ కెమెరాలతో పటిష్ట భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు. సీసీ కెమెరాలను ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌కు అనుసంధానం చేసి ప్రధాని సభా ప్రాంతాన్ని పర్యవేక్షించనున్నారు. అంతేకాకుండా 7 వేల మంది పోలీసులతో అత్యంత పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. విమానాశ్రయానికి భూములిచ్చిన రైతులకు వీవీఐపీ గ్యాలరీలో సీట్లు ఏర్పాటు చేశారు. దూరం నుంచే సభావేదిక కనిపించేలా భారీ తెరలు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత నిర్మించిన తొలి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం భోగాపురం ఇది కావడం గమనార్హం.

అయితే ఉదయం నుంచి ఎయిర్​పోర్ట్​ ప్రాంగణమంతా జనసంద్రంగా మారింది. చిత్తూరు నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు దాదాపు 2,500కు పైగా ప్రత్యేక బస్సుల్లో వేలాది మంది భోగాపురం చేరుకుంటున్నారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచే సభా ప్రాంగణం, ప్రధాన రహదారులు, పార్కింగ్ ప్రాంతాలు సందడితో కళకళలాడాయి. ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటూ ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి నాంది పలికే ఈ చారిత్రక వేడుకకు సాక్షులవుతున్నారు.

జనసంద్రంగా భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రాంగణం - ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త గేట్‌వేగా ఎయిర్​పోర్ట్​

వీవీఐపీ గ్యాలరీలో భూములిచ్చిన రైతులు - ప్రత్యేక అతిథులుగా గుర్తింపు

TAGGED:

PAWAN KALYAN WELCOMED PM
PAWAN KALYAN WELCOMES PM MODI
DEPUTY PM WELCOMED PM MODI
ప్రధానికి సాదర స్వాగతం
PAWAN KALYAN WELCOMES PM MODI

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