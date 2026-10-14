పుట్టిన రోజు చేతిలో తల్వార్ ఉండాల్సిందే! - వరంగల్లో గాడితప్పుతున్న యువత
Youth Using Talwars In Warangal - వరంగల్లో యువత అదుపు తప్పుతోంది. గంజాయి కేసులతో పాటు ఇప్పుడు తల్వార్లతో అర్థరాత్రి చేసే హంగామా పోలీసులకు కొత్త తలనొప్పిగా మారింది.
Published : October 14, 2026 at 2:55 PM IST
Youth Using Talwars In Warangal : వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని యువత తప్పుదోవ పడుతున్నారు. బహిరంగ రహదారులపై పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటూ శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగిస్తున్నారు. దాంతో స్థానిక ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నారు. నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో యువకులు కత్తులు తల్వార్లను చేతులో పట్టుకుని హంగామా సృష్టిస్తున్నారు. ఉర్సు, కరీమాబాద్ వంటి ప్రాంతాలతో పాటు నగరంలోని ఇతర చోట్ల వేడుకల సమయంలో ఇలా కత్తులు ప్రదర్శించడం ఒక ధోరణిగా మారింది.
ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు
వరంగల్ మిల్స్ కాలనీ డివిజన్ పోలీసులు ఉర్సు ప్రాంతంలో కత్తులు కలిగి ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించారు. ఆ ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకుని ప్రమాదకరమైన ఆయుధాలను కలిగి ఉన్నందుకు వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఇటీవల ఉర్సు, కరీమాబాద్ ప్రాంతాల్లో తెల్లవారుజామున ముగ్గురు వ్యక్తులు ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తూ తల్వార్లతో రోడ్డుపై ఉన్న వీధి కుక్కలను తరిమికొట్టారు. ఈ ఘటనలకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. పోలీసులు స్పందించి అనుమానితుల ఇళ్లలో సోదాలు నిర్వహించారు. ఒక వ్యక్తి నుంచి కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విచారణలో ఆ యువకుడు రైల్వే పట్టాల దగ్గర ఆయుధం దొరికిందని అప్పటి నుండి దానిని ఇంట్లోనే ఉంచుకున్నానని చెప్పాడు. పోలీసులు తల్వార్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరలైన తర్వాతే
నగరంలో పోలీసులు రాత్రిపూట గస్తీ నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వారి దృష్టికి రాకుండా పోతున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఘటనలు వైరల్ అయిన తర్వాతే వారు వీటిపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఇలాంటి కార్యకలాపాలను అరికట్టడానికి ముందుజాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. వారి గస్తీ సమయంలో ఇలాంటి వేడుకలపై నిఘా ఉంచాలని నగర ప్రజలు పోలీసులను కోరుతున్నారు.
పుట్టినరోజు వేడుకల విషయానికొస్తే
ఇటీవల కాలంలో నగరంలోని కొంతమంది యువకులు నగర శివార్లలో లేదా వివిధ ప్రాంతాల్లో పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. తమ ఆర్థిక స్తోమతను, పలుకుబడిని ప్రదర్శించుకోవడానికి అర్ధరాత్రి దాటాక ఈ వేడుకలు చేసుకుంటున్నారు. ఇందులో కత్తులతో కేకులు కత్తిరించడం, ఆయుధాలను అస్తవ్యస్తంగా ప్రదర్శించడం వంటి చర్యలు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వారు మద్యం సేవించి, ఆ తర్వాత వాహనాలపై వేగంగా వెళ్లిపోతున్నారు. ఈ ధోరణి ఇటీవల గణనీయంగా పెరిగింది. ఈ పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం కొంతమంది తమ కత్తులను అద్దెకు కూడా ఇస్తున్నట్లు సమాచారం ఉంది.
పోలీసుల ఆపరేషన్ - రూ.1.75 కోట్ల విలువ చేసే హ్యాష్ ఆయిల్, ఆయుధాలు స్వాధీనం