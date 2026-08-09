చదివింది బీ ఫార్మసీ - చేసేది పాల వ్యాపారం - నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం
ఉద్యోగం కన్నా ఊర్లోనే వ్యాపారం చేయాలన్న సంకల్పం - పాడి పరిశ్రమలో రాణిస్తున్న వరంగల్ యువకుడు - నెలకు రూ.1.50 లక్షల వరకు ఆదాయం - మరి కొందరికి ఉపాధి కల్పిస్తూ ఇతరులకు ప్రేరణ
Published : August 9, 2026 at 7:43 PM IST
Warangal Youngman Dairy Farming Success Story : ఆ యువకుడు చదివింది బీఫార్మసీ. కానీ డెయిరీఫాం నిర్వహిస్తూ ప్రతినెలా రూ.లక్షల్లో గడిస్తున్నాడు. కుటుంబ పోషణ కోసం నేలను నమ్ముకొని సాగు మీదే ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులకు చిన్నతనం నుంచే చేదోడువాదోడుగా మెలిగాడు. కొన్నేళ్ల కిందటే పశు పోషణ చేయడం ప్రారంభించి దాన్నే వృత్తిగా మలుచుకొన్నాడు. తాను సంపాదిస్తూనే మరి కొందరికీ ఉపాధి కల్పిస్తున్నాడు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా భీమదేవరపల్లి మండలం ములుకనూర్ గ్రామానికి చెందిన యువకుడు విజయభాస్కర్రెడ్డి.
ఒక్కొక్కరికి రూ.20 వేల వేతనంతో ఉపాధి : విజయభాస్కర్ పది సంవత్సరాల కిందట పశుపోషణ ప్రారంభించి పాల వ్యాపారం ద్వారా దినదినాభివృద్ధి సాధించారు. ములకనూర్లో ఓ అద్దె గదిలో తిరుమల పేరిట డెయిరీ ఫాం ఏర్పాటు చేశారు. రోజూ దాదాపు 90 నుంచి 100 లీటర్ల పాలను విక్రయిస్తూ సగటున రూ.8 వేల దాకా ఆర్జిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పశువుల నిర్వహణ, పాలు పితికేందుకు బిహార్కు చెందిన ఇద్దరు కూలీలను నియమించారు. వారికి ఒక్కొక్కరికి రూ.20 వేల చొప్పున వేతనం చెల్లిస్తూ ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు.
నెలకు రూ.3 లక్షల ఆదాయం : ఇద్దరు కూలీల వేతనం, పశువుల దాణా, ఇతర ఖర్చులుపోగా ప్రతి నెలా సగటున రూ.1.20 లక్షల నుంచి రూ.1.50 లక్షల వరకు మిగులుతోందని విజయభాస్కర్ చెబుతున్నారు. ఆవు పాలను మహిళా డెయిరీకి సరఫరా చేసినందుకుగానూ గత సంవత్సరం రూ.3 లక్షల బోనస్ వచ్చినట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా పశువుల పేడను పోగు చేయగా ఏర్పడిన ఎరువును తమ వ్యవసాయ భూమిలో పిచికారి చేయడంతో పాటు మిగిలింది విక్రయించామన్నారు. దీని ద్వారా మరో రూ.70 వేలు అదనపు ఆదాయం సమకూరిందని పేర్కొన్నారు.
తల్లిదండ్రుల చెంతనే ఉంటూ : విజయభాస్కర్రెడ్డి తల్లిదండ్రులు పెంటపూర్తి రవీందర్రెడ్డి-తిరుమల. తమ్ముడు సంతోష్రెడ్డి. రవీందర్రెడ్డి తమ వారి 10 ఎకరాల్లో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఇద్దరు పిల్లలను ఉన్నత చదువులు చదివించారు. విజయభాస్కర్రెడ్డి బీఫార్మసీ పూర్తి చేయగా సంతోష్రెడ్డి ఎంబీఏ పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం ఓ ప్రైవేటు సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. పెద్ద కుమారుడైన విజయభాస్కర్ తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉండి ఉద్యోగం చేయడం కన్నా ఊర్లోనే ఉంటూ ఏదైనా చేయాలని భావించారు.
ఊర్లోనే ఉంటూ పాడి పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసేందుకు విజయభాస్కర్ వారి అమ్మానాన్నలను ఒప్పించారు. తొలుత ఐదు ఆవులు, ఐదు గేదెలు తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం 14 గేదెలు, 8 పాడి ఆవులయ్యాయి. వీటితో రోజూ దాదాపు 100 లీటర్ల పాల దిగుబడులు సాధిస్తూ తల్లిదండ్రుల ఆలనాపాలనా చూసుకుంటున్నారు.
పాల డెయిరీలతో వ్యాపారవేత్తలుగా : దేశవ్యాప్తంగా రోజు రోజుకూ పాల వినియోగం పెరుగుతోంది. దీనికి తగ్గట్లుగానే పాడి పరిశ్రమపైనా చాలా మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే మేలు జాతి గేదెలు, ఆవులతో పాల ఉత్పత్తి అధికంగా ఇచ్చే హరియాణా, పంజాబ్, బిహార్ రాష్ట్రాల నుంచి తీసుకొస్తున్నారు. ఎంతో మంది యువకులు పాడివైపు మొగ్గు చూపుతుండటంతో ఆయా జాతుల గురించి అవగాహన ఏర్పరచుకొని అధిక దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు. అందిరిలా కేంద్రాల్లో విక్రయించకుండా సొంతంగా పాల డెయిరీని ఏర్పాటు చేసి వ్యాపారవేత్తలుగానూ రాణిస్తున్నారు.
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