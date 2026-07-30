YUVA : ఆర్థిక సమస్యలున్నా అస్సలు తగ్గేదేలే! - హ్యాండ్బాల్లో అదరగొడుతున్న వరంగల్ యువకుడు
హ్యాండ్బాల్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తాచాటుతున్న శ్రీరామ్ - 200లకు పైగా రాష్ట్రస్థాయి మెడల్స్ కైవసం - ఢాకాలోని ఏషియన్ జోన్-2 ఛాంపియన్షిప్లో మెరుగైన ప్రదర్శన - అప్పు చేసి మరీ విదేశాల్లో పాల్గొంటున్న వైనం
Published : July 30, 2026 at 6:44 PM IST
Warangal Young Athlete In Hand Ball : ఆ యువకుడు బంతి విసిరితే గోల్ అవ్వాల్సిందే! పోటీ ఏదైనా సరే గెలుపు తలుపు తట్టాల్సిందే! ప్రత్యర్థి జట్టు ఎంత బలమైనదైనా ఆ యువకుడి ఆట ముందు దిగదుడుపే. హ్యాండ్ బాల్ ఆటలో అడుగు పెట్టి తక్కువ సమయంలోనే అంతర్జాతీయ వేదికపై తన ప్రతిభ చూపించాడు వరంగల్కు చెందిన శ్రీరామ్. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పతకాలు గెలుచుకున్నాడు. హ్యాండ్బాల్లో భారత ఖ్యాతిని మరింత పెంచాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నాడు.
చిన్నప్పటి నుంచే ఆటలపై మక్కువ : శ్రీరామ్ వరంగల్ నగరంలోని కొత్తవాడకు చెందిన సునీల్, మాధవి దంపతుల కుమారుడు. మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన శ్రీరామ్కు చిన్నప్పటి నుంచి ఆటలపై మక్కువ ఎక్కువ. ఏ ఆటవైపు వెళ్లాలో ఆలోచిస్తున్న సమయంలో హ్యాండ్బాల్ క్రీడలో తన ప్రతిభను గమనించారు కోచ్ విష్ణు. ఈ ఆటే సరైందని నిర్ణయించి శ్రీరామ్కు శిక్షణ ఇచ్చారు. దీంతో మొదట జిల్లా స్థాయిలో శ్రీరామ్ సత్తా చాటాడు. క్రమంగా హ్యాండ్బాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపును సాధించి జాతీయ స్థాయికి ఎదిగాడు. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం, కోచ్ సహకారంతో రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో జరిగిన పలు పోటీల్లో ఎన్నో పతకాలు సాధించాడు.
దారి ఖర్చులకు అప్పు చేసి మరీ : ఆర్థిక సమస్యలు వెంటాడుతున్నా శ్రీరామ్కు ఆటపై ఏమాత్రం ఆసక్తి తగ్గలేదు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో జరిగిన పోటీలకు దారి ఖర్చులు లేక ఎన్నో సందర్భాల్లో స్నేహితుల వద్ద అప్పు చేసి మరీ వెళ్లాడు. బంగ్లాదేశ్ రాజధాని ధాకాలో జరిగిన అంతర్జాతీయ యూత్ జూనియర్ ట్రోఫీలో భాగంగా ఆసియా జోన్ 2 ఛాంపియన్ షిప్ పోటీల్లో ఈ యువకుడు మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ఈ టోర్నీలో భారత జట్టు ఛాంపియన్గా నిలవగా శ్రీరామ్ బంగారు పతకంతో స్వదేశానికి తిరిగొచ్చాడు.
"ఆసియా జోన్2 జూనియర్ ట్రోఫీ ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్కు వెళ్లినప్పుడు ఎన్నో గాయాలు అయినప్పటికీ అలాగే ఆటను కొనసాగించాను. ఇందులో మన జట్టు 6 దేశాలతో తలపడింది. ఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్ను హోంగ్రౌండ్ పైనే ఓడించాం. మన జాతీయ జెండాతో సన్మానం చేస్తుంటే ఎంతో గర్వంగా అనిపించింది. నేను ఈ ఆటలో పాల్గొనేందుకు ఎంతో ఖర్చు అవుతోంది. దీని కోసం అమ్మానాన్న అప్పు చేసి మరీ నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. మా కోచ్ కూడా నాకు అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తున్నారు" - కొడకండ్ల శ్రీరామ్, హ్యాండ్బాల్ క్రీడాకారుడు
దక్షిణ రాష్ట్రాల నుంచి శ్రీరామ్ ఒక్కడే : బంగ్లాదేశ్లో జరిగిన పోటీలకు దక్షిణ భారత దేశం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఏకైక క్రీడాకారుడిగా శ్రీరామ్ నిలవడం మరో విశేషం. జట్టులో మరో 13 మంది క్రీడాకారులు ఉత్తర భారతదేశానికి చెందినవారే. 200కు పైగా రాష్ట్రస్థాయి హ్యాండ్బాల్ పోటీలలో విజేతగా నిలిచి 20 నేషనల్ టోర్నమెంట్లలో ప్రశంసా పత్రాలు, పతకాలు సాధించాడు. ఆర్థిక కష్టాలు ఉన్నా తమ కుమారుడు లక్ష్య సాధనలో ఎక్కడా వెనకడుగు వేయలేదంటూ శ్రీరామ్ తల్లిదండ్రులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులున్నా గెలవాలన్న సంకల్పం ముందు అవేమీ అడ్డుకావని నిరూపించాడు శ్రీరామ్. తన లాంటి వారిని గుర్తించి ప్రోత్సాహం అందించాలని కోరుతున్నాడు.
"శ్రీరామ్ ముఖ్యంగా రెండు జాతీయ మెడల్స్, 20 రాష్ట్రీయ స్థాయి పతకాలు సాధించాడు. దీంతో పాటు ఇటీవల బంగ్లాదేశ్లో యూత్, జూనియర్ ట్రోఫీ ఛాంపియన్గా మన దేశం నిలవగా దక్షిణ భారతదేశం నుంచి శ్రీరామ్ ఒక్కడే ఉన్నాడు. వీరికి సొంత ఇల్లు కూడా లేదు. అద్దె ఇంట్లోనే ఉంటారు. అమ్మానాన్న కూలీ పని చేస్తుంటారు. అతడి ప్రతిభను ప్రభుత్వం గుర్తించి అతడికి అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తే బాగుంటుంది" - విష్ణు, హ్యాండ్బాల్ కోచ్
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