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మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాల కేసు - 22 మందిని అరెస్టు చేసిన వరంగల్ పోలీసులు

మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను వరంగల్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన కింద రుణాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మించి అమాయకులను మోసం చేసినట్లు విచారణలో తేలింది.

పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న బ్యాంక్ అకౌంట్స్
పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న బ్యాంక్ అకౌంట్స్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2026 at 7:45 PM IST

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22 Individuals In The Mule Bank Accounts Case : మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా సాగుతున్న అంతర్రాష్ట్ర సైబర్ మోసాల నెట్‌వర్క్‌ను వరంగల్ పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ కేసులో 22 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేయగా మరో ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అరెస్టైన వారిలో ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన ఒక్కొక్కరితో పాటు వరంగల్‌కు చెందిన 20 మంది ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుల నుంచి 216 బ్యాంక్ పాస్‌బుక్‌లు, నాలుగు ట్రాన్సాక్షన్ డైరీలు, చెక్‌బుక్‌లు, సిమ్ కార్డులు, వాహనాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, బ్యాంకింగ్ పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

సుమారు రూ.66 లక్షల ఆన్‌లైన్ మోసం

ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన కింద రుణాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మించి అమాయకుల పేరుతో బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరిపించారు. పాస్‌బుక్‌లు, చెక్‌బుక్‌లు, ఏటీఎం కార్డులు సేకరించారు, అనంతరం వాటిని సైబర్ నేరగాళ్ల హ్యాండ్లర్లకు తరలించేవారని పోలీసులు తెలిపారు. బ్యాంకింగ్ ఏజెంట్లు, బ్రోకర్లు కమిషన్ కోసం ఖాతాలు తెరిచి, వాటిని సైబర్ నేరగాళ్లకు అప్పగించేవారని వెల్లడించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడులు, ట్రేడింగ్ మోసాలకు సంబంధించిన 185 సైబర్ నేర లింకులను గుర్తించారు. వరంగల్ సైబర్ క్రైమ్, ఆజంజాహీ మిల్స్ కాలనీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నమోదైన కేసు ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. దీంతో 185 సైబర్ నేర లింకుల ద్వారా సుమారు రూ.66 లక్షల ఆన్‌లైన్ మోసం జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాల కేసు - 22 మందిని అరెస్టు చేసిన వరంగల్ పోలీసులు (ETV Bharat)

1930కు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి

కీలక నిందితుల కోసం దిల్లీ, హర్యానా, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు ప్రత్యేక బృందాలను పంపారు. ప్రజలు తమ బ్యాంక్ ఖాతాలు, ఏటీఎం కార్డులు, చెక్‌బుక్‌లు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ వివరాలు, సిమ్ కార్డులను ఇతరులకు ఇవ్వొద్దని వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్. శ్వేత తెలిపారు. మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930కు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.

"ప్రధానమంత్రి ముద్రా యోజన కింద రుణాలు ఇప్పిస్తామని, ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయని అమాయకులను నమ్మించి బ్యాంక్ ఖాతాలు ఓపెన్ చేయించారు. బ్యాంకింగ్ ఏజెంట్లు, బ్రోకర్లు కమిషన్ కోసం ఖాతాలు తెరిపించారు. వాటిని దిల్లీ, హర్యానా, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఉండే సైబర్ నేరగాళ్లు పంపించారు. ఈ కేసును వరంగల్ పోలీసులు చేధించారు. 22 మందిని అరెస్ట్ చేశాం. మోసపోయిన వారిలో ఎక్కువ మంది రైతులు, విద్యార్థులు ఉన్నారు. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930కు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి" - ఎన్. శ్వేత, వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్

మొదట బాధితులు - తర్వాత వారే ఏజెంట్లు - కమీషన్ ఆశతో కటకటాల పాలు

డిజిటల్ మోసాలపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్- ఆర్‌బీఐకి SOP సిద్ధం చేయాలని ఆదేశం

TAGGED:

WARANGAL CYBER CRIME
MULE BANK ACCOUNTS CASE
వరంగల్ మ్యూల్ బ్యాంకు ఖాతాల కేసు
CYBER CRIME IN WARANGAL

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