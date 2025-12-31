2025లో క్రీడల్లో మెరిసిన ఓరుగల్లు ఆటగాళ్లు - ఎవరెవరంటే?
Warangal Players Won Medals in 2025 : ఓరుగల్లు క్రీడాకారులకు 2025 కలిసొచ్చిందనే చెప్పాలి. ఈ సంవత్సరం వివిధ క్రీడాంశాల్లో మన ఆటగాళ్లు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెరిశారు. ఒకరు సాధారణ కుటుంబ నేపథ్యం నుంచి పారా ఒలింపియన్గా ఎదిగారు. మరో కుర్రాడు చదరంగంలోనే వరల్డ్ నంబర్ వన్ను ఓడించాడు. పారా తైక్వాండాలో పతకం, ఆసియా పారా గేమ్స్లో స్వర్ణం వంటి అనే మైలు రాళ్లు ఉన్నాయి.
భారత నంబర్ వన్ ఆటగాడిగా నిలిచాడు ఇరిగేసి అర్జున్ : ఇరిగేసి అర్జున్ ఈ సంవత్సరం అద్భుత విజయాలు అందుకున్నారు. ప్రపంచ ర్యాపిడ్ చెస్లో కాంస్యం గెలిచిన అర్జున్ బ్లిడ్జ్ విభాగంలో నార్వేకు చెందిన ప్రపంచ నంబర్ వన్ మాగ్నస్ కార్ల్సన్కు ఓటమి రుచి చూపించాడు. 2800 ఎలో రేటింగ్ అందుకొని లైవ్ రేటింగ్లో భారత నంబర్ వన్ ఆటగాడిగా నిలిచాడు ఇరిగేసి అర్జున్. ఇక మిగిలింది వరల్డ్ చెస్ టైటిల్ మాత్రమే.
దీప్తికి అర్జున కిరీటం : జిల్లాకు చెందిన జీవాంజి దీప్తికి ఈ ఏడాది అర్జున అవార్డు వచ్చింది. జీవాంజి దీప్తికి పుట్టుకతోనే మానసిక వైకల్యం. మరో వైపు పేదరికం. ఎన్నో అవమానాలు. కానీ తనకు వచ్చిన పరుగునే నమ్ముకుని ముందుకెళ్లింది. దీంతో ఇప్పుడామె ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. అక్టోబరులో ఆస్ట్రేలియాలోని బ్రిస్బేన్లో జరిగిన విర్టుస్ వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో బంగారు పతకం సాధించింది. ఈ ఏడాది దిల్లీలో ప్రపంచ పారా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో టీ-20 400మీ. పరుగులో రజత పతకం గెలిచింది. వచ్చే సంవత్సరం మరిన్ని పతకాలు గెలవడమే లక్ష్యమని జీవాంజి దీప్తి తెలిపింది. గత సంవత్సరం ఆసియా పారా క్రీడల్లో రికార్డు ప్రదర్శన చేసి పసిడి గెలిచింది జీవాంజి దీప్తి. అప్పుడు దక్కిన ప్రైజ్ మనీ రూ.30 లక్షలతో తల్లిదండ్రులకు భూమి కొని ఇచ్చింది.
కేవలం 23.50 సెకన్లలో లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేశాడు అకీరా నందన్ : ఈనాడు 'లక్ష్య' అథ్లెట్ అకిరానందన్ ఈ సంవత్సరం అదరగొట్టాడు. దుబాయిలో డిసెంబరు 7 నుంచి 14వ తేదీ వరకు జరిగిన యూత్ ఆసియా పారా గేమ్స్లో స్వర్ణ పతకంతో సత్తా చాటాడు. నర్సంపేట మండలం జంగాపల్లి తండాకు చెందిన బానోతు అకిరానందన్ 200 మీ. పరుగు టీ-38 విభాగంలో బరిలోకి దిగాడు. కేవలం 23.50 సెకన్లలో లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసి రికార్డు సృష్టించాడు అకిరానందన్.
పడిలేచిన కెరటం ఎల్లావుల గౌతమ్ యాదవ్ : వరంగల్ పైడిపల్లికి చెందిన ఎల్లావుల గౌతమ్ యాదవ్ ఓ రహదారి ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఎల్లావుల గౌతమ్ యాదవ్ మంచానికే పరిమితం అయ్యాడు. సంకల్ప బలంతో అంతర్జాతీయస్థాయి పారా తైక్వాండో పోటీల్లో పాల్గొంటున్నాడు. పతకాలు సాధిస్తున్నాడు. గత ఆగస్టులో మలేసియాలో జరిగిన పారా తైక్వాండోలో పీ51 మేల్ స్పోర్ట్స్ క్లాస్లో రజత పతకం, సెప్టెంబరులో దిల్లీలో కొరియన్ కల్చరల్ సెంటర్లో జరిగిన కుక్కీవాన్ హై డాన్ పరీక్షలో 4వ డాన్బ్లాక్ గ్రేడ్ సాధించాడు.
