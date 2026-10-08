ఏఐ సాయంతో 'వాటర్ కూల్డ్ పీసీ' - కంప్యూటర్ ప్రపంచంలో వరంగల్ విద్యార్థుల సరికొత్త అధ్యాయం
Water Cooled PC : ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు ఏఐ టెక్నాలజీతో వాటర్ కూల్డ్ పీసీని తయారు చేశారు. సిస్టమ్ వేడెక్కకుండా చల్లగా ఉంటుంది. కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ సామర్ధ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
Published : October 8, 2026 at 12:16 PM IST
Water Cooled PC : ప్రస్తుతం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికత కృత్రిమ మేధ. ఆ ఏఐతో కొందరు అడ్డదారులు తొక్కి జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటుంటే, ఆ విద్యార్థులు మాత్రం అత్యాధునిక కంప్యూటర్ను రూపొందించి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సామాన్య విద్యార్థులకు సైతం అందుబాటులో ఉండేలా, అతి తక్కువ ఖర్చుతో సిస్టమ్ను తయారు చేసి ఔరా అనిపిస్తున్నారు. కంప్యూటర్ ప్రపంచంలో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించి 'వాటర్ కూల్డ్ పీసీ'ని రూపొందించారు వరంగల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు.
వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట మండలం లక్నేపల్లిలోని బాలాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ సరికొత్త ఆవిష్కరణకు వేదికైంది. కళాశాల డీన్ రీసెర్చ్ సంతోశ్ పర్యవేక్షణలో విద్యార్థులు ఓ వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రస్తుత మార్కెట్లో అత్యాధునిక ఏఐ కంప్యూటర్లు కొనాలంటే సామాన్యులకు పెనుభారంగా మారిన పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక స్థోమత లేని విద్యార్థులు సాంకేతికతకు దూరం కాకూడదన్న పట్టుదలతో ఈ స్వదేశీ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేశారు. తక్కువ బడ్జెట్లోనే మంచి ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యం, సురక్షితమైన వాటర్ కూలింగ్ సిస్టమ్తో ఈ ఏఐ కంప్యూటర్ను బిట్స్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు రూపొందించారు.
ఏఐతో లేటెస్ట్ టేక్నాలజీ పీసీ ఆవిష్కరణ
సాధారణంగా ఏఐ మోడల్స్ను రన్ చేసే సమయంలో కంప్యూటర్లు విపరీతంగా వేడెక్కుతుంటాయి. అందుకు పరిష్కారంగా విద్యార్థులు మైక్రో కంట్రోలర్లు, ఎడ్జ్ఏఐ, టైనీ ఎమ్మెల్ వంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలను జోడించారు. సిస్టమ్ వేడెక్కకుండా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వాటర్ కూలింగ్ వ్యవస్థను అనుసంధానించి, సరికొత్త ప్రయోగంతో జాతీయ స్థాయిలో మెరిశారు.
వాటర్ కూల్డ్ పీసీ ప్రాజెక్టుపై సంవత్సరం నుంచి రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం. జనరేట్ అవుతున్న వేడిని తగ్గించడానికి ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా నీటితో ప్రయత్నించాం. సర్క్యూట్ నీటిలోనే ఉండడం వల్ల వేడి జనరేట్ కాదు. సిస్టమ్ వేడికాకపోవడం వల్ల రన్నింగ్ ప్రాసెస్, ఆక్టివిటీస్ చాలా వేగంగా జరుగుతాయి. ఇది పోర్టబుల్గా ఉంటుంది. - లక్ష్మీ శ్రీనివాస్, సీఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థి
మొదటి వాటర్ కూల్డ్ పీసీకి రూ.7,000 ఖర్చు
తమిళనాడులో మధురై త్యాగరాజన్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఇటీవల నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి టెక్నోవా ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ పోటీల్లో ఆ ప్రాజెక్టును ప్రదర్శించగా విశేషంగా గుర్తింపు పొందింది. జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ స్థానం కైవసం చేసుకుని స్టార్టప్ ఫండింగ్ కింద రూ.లక్ష నగదు బహుమతిని సొంతం చేసుకుంది. ఏడాది పాటు శ్రమించి ఈ ప్రాజెక్టును రూపొందించామని తొలి నమూనా తయారీకి సుమారు రూ.7,000 ఖర్చు అయినట్లు ప్రొఫెసర్ సంతోశ్ తెలిపారు.
ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలపై నీరు పడితే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుందన్న భయం ఉంటుంది. నీటిని ప్రత్యేక రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా డై ఎలక్ట్రిక్ వాటర్గా మార్చాం. ఆ నీరు సర్క్యూట్లో విద్యుత్తు సరఫరాకు ఎలాంటి అంతరాయం కలిగించదు. డీసీ ఫ్యాన్లు కేవలం ఔట్ లేయర్ వరకే గాలిని అందిస్తాయి. కానీ ఈ విధానంలో నల్లా పంపు ద్వారా నీటిని నేరుగా మదర్ బోర్డు, కెపాసిటర్లు, ట్రాన్సిస్టర్లపై పిచికారీ చేస్తూ లోపలి నుంచి ఉష్ణోగ్రతను అదుపు చేస్తుంది. - సంతోశ్, సీఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ ఏఐఎంఎల్ ప్రొఫెసర్
తక్కువ ధరలో, అద్భుతమైన ఫీచర్లతో ఏఐ కంప్యూటర్ను రూపొందించి భేష్ అనిపించుకున్న ఆ విద్యార్థుల ఆలోచన అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
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