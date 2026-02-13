ETV Bharat / state

Municipal Results : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా 'హస్త'గతం - 6 స్థానాల్లో గెలుపు

Municipal Results - ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని కొనసాగుతున్న మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు - 12 మున్సిపాలిటీలలో 6 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్‌ గెలుపు - జనగామ, కేసముద్రం, వర్ధన్నపేటలో హంగ్‌

Warangal District Municipal Results
Warangal District Municipal Results (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 3:37 PM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని 12 మున్సిపాలిటీలలో 6 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్‌ సత్తా చాటింది. తొర్రూరులో బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుపొందింది. జనగామ, కేసముద్రం, వర్ధన్నపేటలో హంగ్‌ ఏర్పడింది. భూపాలపల్లి, నర్సంపేట కౌంటింగ్‌ కొనసాగుతోంది.

  • వర్ధన్నపేట మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్ పీఠం రసవత్తరం
  • వర్ధన్నపేటలో 6 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్, 5 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్‌ విజయం
  • వర్ధన్నపేట మున్సిపాలిటీలో ఒక వార్డులో స్వతంత్ర అభ్యర్థి విజయం

WARANGAL DISTRICT MUNICIPAL RESULTS
వరంగల్ జిల్లా మున్సిపల్ ఫలితాలు
MUNICIPAL ELECTIONS RESULTS 2026
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

