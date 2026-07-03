తమ్ముణ్ని బాగా చూసుకొమ్మని పెద్ద కొడుకుతో అప్పజెప్పి - రైలు కిందపడి దంపతుల ఆత్మహత్య
ఘట్కేసర్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో రైలు కింద పడిన దంపతులు - వ్యాపారంలో భాగస్వామితో విభేదాలు - మృతులను బెదిరించాడంటున్న కుటుంబీకులు - మనస్థాపంతోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ఆవేదన - దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
Published : July 3, 2026 at 7:42 PM IST
Couple Die At Ghatkesar Railway Station : మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాలోని ఘట్ కేసర్ రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలో గురువారం రాత్రి విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. మహబూబాబాద్ జిల్లా చెన్నారావుపేట మండలంలోని పాపాయిపేట గ్రామానికి చెందిన దంపతులు రవికుమార్, శిరీషలు ఘట్కేసర్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో రైలు కిందపడి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి, భార్యా భర్తల మరణంపై విచారణ చేపట్టారు.
డబ్బులివ్వకుండా బెదిరించారని : కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం దంపతులు ప్రస్తుతం పెద్ద అంబర్పేట్లోని కుంట్లూరులో నివసిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కొద్ది రోజుల కిందట వీరు అదే ప్రాంతంలో ఉండే నీలి వెంకటేశ్, ప్రియా దంపతులతో కలిసి రెడీ మిక్స్ వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసినట్లు చెప్పారు. మొదట్లో కొన్నాళ్ల పాటు వ్యాపారం బాగానే సాగిందన్నారు. కానీ, గత రెండు నెలల నుంచి రవి కుమార్కు వెంకటేశ్ డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు తలెత్తినట్లు వివరించారు.
వేధింపుల వల్లే చనిపోయారంటూ : ఇదే విషయమై వెంకటేశ్, ప్రియాలను నిలదీయడంతో వారు తిరిగి రవికుమార్ దంపతులపై బెదిరింపులకు దిగినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. గురువారం రాత్రి కూడా వెంకటేశ్ అతని భార్య కలిసి రవికుమార్, శిరీషలను తీవ్రంగా వేధింపులకు గురిచేశారని అన్నారు. దీంతో మనస్థాపం చెందారని, అందుకే ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారన్నారు. పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి బాధ్యులను కఠినంగా శిక్షించాలని కుటుంబీకులు కోరుతున్నారు.
మేము వరంగల్లో ఉంటాం. శిరీష నా కూతురు. భార్యాభర్తలిద్దరు గొడవపడేవారు కాదు. వారికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు. పక్కింటి వారితో కలిసి రెడీ మిక్స్ బండి కొన్నారంట. ప్రస్తుతం మేము ఇల్లు కడుతున్నాం. ఏమైనా సహాయం చేయమని మా కూతురుని రూ.50 వేలు అడిగాం. మేము మిక్సర్ బండి కొన్నామని, మాకు బండి నడిచిన డబ్బులు ఇవ్వడేం లేదమ్మా అని చెప్పి రూ.20 వేలు ఇచ్చింది. నిన్న రాత్రి బయటకి వెళ్తున్నామని, తమ్ముణ్ని బాగా చూసుకోమని ఇద్దరు పెద్ద కొడుకుతో చెప్పారంట - లక్ష్మీ, శిరీష తల్లి
రవికుమార్, శిరీష 15 సంవత్సరాల నుంచి కుంట్లూరులో ఉంటున్నారు. వీరికి నీలి వెంకటేశ్, ప్రియా అనే దంపతులు పరిచయమయ్యారు. వీరికి 5 రెడీ మిక్సర్ బండ్లున్నాయి. మీరు కూడా వ్యాపారంలో భాగస్వాములు కావాలని మా రవిని వారు కోరారు. ఐదు నెలల కింద 16 తులాల బంగారం తాకట్టు పెట్టి మరీ వెంకటేశ్కు మా రవి రూ.15లక్షలు ఇచ్చాడు. అప్పటి నుంచి వెంకటేశ్ డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు. ఒక నెలలో మాత్రమే లాభం వచ్చిందని రూ.20 వేలు ఇచ్చాడు. డబ్బులడిగితే తిరిగి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. అంతేకాదు మానసికంగా వేధించారు. మనస్థాపంతోనే రవికుమార్, శిరీష చనిపోయారు - సారంగపాణి, మృతుల బంధువు
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