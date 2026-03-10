అమ్మ కలను నిజం చేసిన హనుమకొండ కుర్రాడు - సివిల్స్లో 123వ ర్యాంక్
తాజా యూపీఎస్సీ ఫలితాల్లో మెరిసిన హనుమకొండ జిల్లా తరుణ్ తేజ - నాలుగు సార్లు ఫెయిలైనా పట్టువదలకుండా ప్రయత్నం - ఇంటర్వ్యూ కోసం ఈనాడు దినపత్రికను చదివినట్లు వెల్లడి
Published : March 10, 2026 at 5:07 PM IST
Warangal Civils Ranker Tarun Teja : పట్టుదల ఉంటే పరాజయం కూడా విజయానికి బాట వేస్తుందని నిరూపించాడు హనుమకొండ కుర్రాడు. ఐఐటీ ముంబైలో చదివినా, కార్పొరేట్ కొలువుల కంటే ప్రజాసేవే మిన్న అని భావించి, సివిల్స్ వైపు అడుగులు వేశాడు. ఒకటి, రెండు సార్లు కాదు ఏకంగా నాలుగు సార్లు ఎదురుదెబ్బలు తగిలినా వెనకడుగు వేయలేదు. నేను చేయగలను అన్న ఆత్మవిశ్వాసంతో ఐదో ప్రయత్నంలో 123వ ర్యాంకుతో సత్తా చాటాడు. ఒత్తిడిని అధిగమించి టాప్ ర్యాంకు ఎలా సాధించాడు? కేవలం ర్యాంకు సాధించడమే కాదు, మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనిపించుకున్నప్పుడే తన లక్ష్యం నెరవేరుతుందంటున్న తరుణ్ తేజ తన అభిప్రాయాల్ని పంచుకున్నారు.
అమ్మ కలను నిజం చేసి : సివిల్స్లో మంచి ర్యాంకు రావాలని, ఐఏఎస్ కావాలని తరుణ్ తేజ కళాశాల చదివే సమయంలోనే అనుకున్నట్లు తెలిపారు. ఇందుకోసం నాలుగు సార్లు ప్రయత్నించగా, ఎట్టకేలకు ఐదోసారి అతన్ని విజయం వరించింది. హనుమకొండకు చెందిన తరుణ్ తేజ తాజాగా వెల్లడైన సివిల్స్ ఫలితాల్లో 123వ ర్యాంకు సాధించి శెబాష్ అనిపించుకున్నారు. ఆయన తల్లిదండ్రులు రవీందర్, అమరావతిలు ఇద్దరూ ఉపాధ్యాయులే. తండ్రి రవీందర్ హనుమకొండలోని జెడ్పీహెచ్ఎస్లో, తల్లి అమరావతి ఎంపీయూపీఎస్లో టీచర్స్గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే, తరుణ్ తేజ తల్లి ఐఏఎస్ కావాలని కలలు కన్నారని, వీలుపడకపోవడంతో తన ద్వారా ఆమె కల నేరవేర్చుకున్నారని తరుణ్ తేజ వివరించారు.
కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ధైర్యం ఉంటే : పదో తరగతి వరకు హనుమకొండలో, ఇంటర్ హైదరాబాద్లో చదివిన తరుణ్ ఐఐటీ ముంబైలో బీటెక్ చేశారు. కాగా గత సంవత్సరం 770వ ర్యాంకు ద్వారా రైల్వేలో ఉద్యోగం వచ్చినా మళ్లీ ప్రయత్నించి ఈసారి అనుకున్నది సాధించారు. తన నాలుగు ప్రయత్నాల్లో తనలోని బలాలు, బలహీనతలు ఏమిటో అర్థం చేసుకున్నట్లు తరుణ్ తేజ తెలిపారు. 2023 నుంచి యూపీఎస్సీ పరీక్షపై పూర్తి అవగాహన వచ్చిందని వివరించారు. 2024లో మొదటి సారిగా ఇంటర్వ్యూ దశకు చేరుకున్నానని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ఇలా ప్రణాళికా బద్ధంగా సాధన చేస్తూ, దశల వారీగా చివరకు 2025లో సక్సస్కు చేరువయ్యాయని అన్నారు. సివిల్స్ పరీక్షల్లో ఇంటర్వ్యూ చాలా కీలకమని, నిజాయితీతో తెలియనివి తెలియదని చెప్పానని వెల్లడించారు. మాట్లాడే నైపుణ్యం, కొంచెం ధైర్యం ఉంటే ఇంటర్వ్యూ అవలీలగా గట్టెక్కవచ్చని చెబుతున్నారు తరుణ్.
"ప్రజలకు సేవ చేయాలనే తపనతోనే నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ నుంచి సివిల్స్ వైపు వెళ్లాను. మా అమ్మ, నాన్న నన్నెంతో సపోర్ట్ చేశారు. ప్రధానంగా రైల్వే బోర్డు జాయింట్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్న శ్రీనివాస్ సర్ నాకు ఆదర్శం. ఈ ప్రయత్నంలో ఆయన నాకు మెంటారుగా వ్యవహరించారు. నేను కాలేజ్లో చదివిన సబ్జెక్ట్స్, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానంపై లోతుగా ఉంటుంది. కానీ యూపీఎస్సీ సిలబస్ దానికి భిన్నంగా అన్ని అంశాల మీద పట్టు సాధించాలి. దీని కోసం నేను కొంచెం సమయం తీసుకున్నాను. పట్టుదలతో పాటు నిరంతర సాధనే ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది. అయితే, ర్యాంకు సాధించడంతోనే సరిపోదు మంచి పరిపాలనాధికారిగా పేరు తెచ్చుకున్నప్పుడే నా లక్ష్యం నెరవేరినట్లుగా భావిస్తాను" - తరుణ్ తేజ, సివిల్స్ 123వర్యాంకర్, హనుమకొండ జిల్లా
ఇంటర్వ్యూ ప్రయత్నంలో 'ఈనాడు' చదివాను : తరుణ్ తేజ సివిల్స్ పరీక్షకు కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లకుండా దాదాపుగా సొంతంగానే సన్నద్ధమయ్యానని చెప్పారు. పరీక్షల తర్వాత ఇంటర్వ్యూ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు 'ఈనాడు' దినపత్రికను చదివానని తరుణ్ తేజ వెల్లడించారు. ఇంగ్లీష్ దినపత్రికలో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, మింట్ పేపర్లను చదివినట్లు ఆయన వివరించారు. దీనికి తోడు ఇంటర్వ్యూ ఫిబ్రవరిలో ఉన్నందున సన్నద్ధమయ్యేందకు సమయం దొరికిందని తరుణ్ తేజ తెలిపారు. అయితే సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారు ఇంటర్వ్యూలో తెలిసినవి నమ్మకంతో చెప్పాలని, తెలియకపోతే నిజాయితీగా తెలియదని చెప్పడం మేలని తరుణ్ తేజ సలహా అందిస్తున్నారు.
