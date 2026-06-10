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కర్నూలు జడ్పీ సమావేశం రసాభాస - బీజేపీ వర్సెస్ వైస్సార్సీపీ

బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి, వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్ష మధ్య వాగ్వాదం - దాదాపు అరగంట పాటు సభలో ఇరు పార్టీల సభ్యుల మధ్య వాదోపవాదాలు - పోలీసుల జోక్యంతో సద్దుమణిగిన గొడవ

High Tension in Kurnool ZP Meeting
High Tension in Kurnool ZP Meeting (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 10:00 PM IST

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BJP vs YSRCP in Kurnool ZP Meeting : కర్నూలు జిల్లా పరిషత్ (జడ్పీ) సర్వసభ్య సమావేశం వాడివేడిగా సాగింది. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి, వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్ష మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చేలరేగింది. సభ ప్రారంభం కాగానే వైఎస్సార్సీపీ జడ్పీటీసీలు వ్యవసాయ శాఖ పనితీరు పైన ప్రస్తావించారు. ప్రభుత్వం సరిగా చేయట్లేదని నిలదీశారు. దీనిపై స్పందించిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి వైఎస్సార్సీపీ జడ్పీటీసీలు ప్రభుత్వంపై బురద జల్లుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సర్కార్ చేసే మంచి పనులు చెబుతుంటే నిందలు వేయడం సరికాదని మండిపడ్డారు.

కర్నూలు జడ్పీ సమావేశం రసాభాస (ETV Bharat)

కూటమి ప్రభుత్వం యూరియా, ఎరువుల కొరత లేకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటుందని పార్థసారథి చెప్పారు. దీనిని వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు జీర్ణించుకోలేకపోన్నారని చెప్పారు. పార్థసారథి మాట్లాడుతుండగానే వైఎస్సార్సీపీ జడ్పీటీసీ సభ్యులు ఆయణ్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. వారందరికీ ఎమ్మెల్యే ధీటుగా సమాధానమిచ్చారు. గత ప్రభుత్వంలో పాలన ఏ విధంగా సాగిందో రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు జడ్పీ ఛైర్మన్ పాపిరెడ్డి పదేపదే ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి మాటలకు అడ్డు తగిలారు. అయినా ఎమ్మెల్యే ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా తనదైన శైలిలో ధీటుగా జవాబిచ్చారు. దాదాపు అరగంట పాటు సభలో ఇరు పార్టీల వాదన కొనసాగింది. ఇది కాస్తా శ్రుతిమించడంతో పోలీసుల రంగప్రవేశం చేసి ఇరుపార్టీల నేతలకు సర్దిచెప్పారు. దీంతో వివాదం సద్దుమణిగింది.

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TAGGED:

YSRCP VS BJP KURNOOL ZP MEETING
HIGH TENSION IN KURNOOL ZP MEETING
PARTHA SARATHY VS VIRUPAKSHA
TENSION IN KURNOOL ZP MEETING
HIGH TENSION IN KURNOOL ZP MEETING

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