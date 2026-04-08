పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం - ప్రశ్నార్థకమైన డెలివరీ బాయ్స్ ఉపాధి

యుద్ధంతో ఆదాయం తగ్గి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న గిగ్ కార్మికులు - వాణిజ్య అవసరాలకు తగ్గిన గ్యాస్‌ సరఫరా - నిర్వహణ ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయని ధరలను పెంచిన యజమానులు

War Effect on LPG Cylinder Shortage hits Hotels Causing Problems for Delivery Boys
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 2:25 PM IST

Problems for Delivery Boys : నిత్యం ఉరుకులు పరుగుల మధ్య ఉద్యోగాలకు వెళ్లే వారికి హోటళ్లు, క్లౌడ్ కిచెన్​లే ఆధారం. ఉదయం టిఫిన్ నుంచి రాత్రి భోజనం వరకు ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ డెలివరీల పైనే ఆధారపడే పరిస్థితి. అయితే, ఇప్పుడు పశ్చిమాసియాలో రేగుతున్న యుద్ధ జ్వాలలు ఇక్కడి వంట గదులను చల్లారుస్తున్నాయి. గ్యాస్ సరఫరాలో ఏర్పడిన అంతరాయం గిగ్ కార్మికుల పొట్టకొడుతోంది.

కొరవడిన గ్యాస్ - ఆగిపోయిన ఆర్డర్లు: యుద్దం కారణంగా ఎల్​పీజీ దిగుమతులు తగ్గడంతో వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరత తీవ్రమైంది. దీంతో నగరాల్లోని ప్రధాన రెస్టారెంట్లు, క్లౌడ్ కిచెన్లు సగానికి పైగా మూతపడ్డాయి. ఫలితంగా స్విగ్గీ, జొమాటో వంటి సంస్థల్లో పని చేసే డెలివరీ బాయ్స్​కు ఆర్డర్లు కరువయ్యాయి. గతంలో రోజుకు 15 నుంచి 20 ఆర్డర్లు వస్తే, ఇప్పుడు కనీసం 5 ఆర్డర్లు రావడం కూడా గగనమైంది.

ఆహార పదార్థాలపై ధరల పెంపు: పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం డెలివరీ బాయ్స్ ఉపాధి పై పడింది. వాణిజ్య అవసరాలకు గ్యాస్ సరఫరా తగ్గించడంతో కొన్నిహోటళ్లు మూతపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. నిర్వహణ ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయని కారణం చూపుతూ, కొందరు హొటల్ యజమానులు ఆహార పదార్థాల ధరలను సైతం పెంచేశారు.

బిర్యానీ ధర రూ.250 నుంచి రూ.270 పెరిగింది. ఇంతకుముందు రూ.30 ఉన్న ఒక ప్లేట్​ పునుగులు లేదా గారెల ధర ఇప్పుడు రూ.50కి చేరింది. అలాగే ఇడ్లీతో పాటు నూనె వినియోగించని ఆహార పదార్థాలపై రూ.30 నుంచి రూ.40కు పెంచారు. అంతేకాకుండా మినప, రవ్వ అట్లు, పూరీ ప్లేట్ల ధరలను కూడా ఒక్కోదానికి రూ.20 చొప్పున పెంచారు. ఫలితంగా ఆర్డర్ల సంఖ్య సగానికి పైగా తగ్గడంతో తమ రోజువారీ ఆదాయం కూడా తగ్గిందని గిగ్ కార్మికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇంధన కష్టాలు - ఆర్థిక భారాలు: కేవలం ఆహార రంగమే కాకుండా సీఎన్జీ కొరతతో ఉబెర్, ర్యాపిడో డ్రైవర్ల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా తయారైంది. గంటల తరబడి బంకుల వద్ద నిరీక్షించినా ఇంధనం దొరకని పరిస్థితి. అద్దెలు, ఈఎంఐలు కట్టలేక వేలాది మంది గిగ్ కార్మికులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒకవైపు పని లేక, మరోవైపు పెరిగిన ఖర్చులతో జీవనం అగమ్యగోచరంగా మారింది. యుద్దం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో, తమ కష్టాలు ఎప్పుడు తీరుతాయోనని డెలివరీ బాయ్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు.

కిలోమీటరుకు కేవలం రూ.7 మాత్రమే: వినియోగదారులకు ఆర్డర్లను డెలివరీ చేసినందుకు ఆయా సంస్థలు కిలోమీటరుకు రూ.7 చెల్లిస్తాయి. ఈ లెక్కన యుద్ధానికి ముందు డెలివరీలను బట్టి రోజుకు ఒక్కొక్కరు రూ.600 నుంచి రూ.1200 వరకు ఆదాయం పొందేవారు. అయితే డెలివరీల సంఖ్య తగ్గడం వల్ల ప్రస్తుతం రూ.300 నుంచి రూ.500 రావడమే కష్టంగా ఉందని రామకృష్ణ అనే డెలివరీ బాయ్ పేర్కొన్నారు.

డెలివరీ ఛార్జీలను కిలోమీటరుకు రూ.15 నుంచి రూ.20కి పెంచాలని స్విగ్గీ, జొమాటో వర్కర్స్ యూనియన్ (CITU) విజయవాడ నగర కార్యదర్శి ఎం.సొమేశ్వరరావు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో జొమాటో, స్విగ్గీ లాంటి ఆన్​లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ రంగంలో 6,500 మందికి పైగా గిగ్ వర్కర్లు ఉపాధి పొందుతున్నారు. వీరిలో కొంతమంది విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు. ఇదే వృత్తి చేసుకునే వారితో పాటు వివిధ పనులు చేసుకుంటూ ఆదాయం సరిపోక రాత్రి సమయంలో ఈ పని చేసుకునే వారు కూడా ఉన్నారు.

