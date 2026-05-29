నెలల తరబడి రెక్కీ.. నంబర్ పేట్లు లేని కారు.. లాయర్ మెుహిజుద్దీన్ హత్య కేసులో కీలక వివరాలు వెల్లడించిన సీపీ
వక్ఫ్ భూముల వివాదాలే లాయర్ మెుహిజుద్దీన్ హత్యకు దారితీశాయన్న సీపీ సజ్జనర్ - హత్య కేసులో ఆరుగురిని అరెస్టు చేశామని వెల్లడి - మెుహిజుద్దీన్ హత్యకు రూ.15 లక్షలకు కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకున్నారని తెలిపిన సజ్జనర్
Published : May 29, 2026 at 7:51 PM IST
High Court lawyer Khaja Moizuddin Murder Case : హైకోర్టు న్యాయవాది ఖాజా మొయిజుద్దీన్ హత్య కేసును ఛేదించినట్లు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రమాదంలా కనిపించిన ఘటన వెనుక పక్కా హత్య కుట్ర ఉందని తమ దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చినట్లు చెప్పారు. ఈ నెల 23 వ తేదీ ఉదయం స్విమ్మింగ్ వెళ్తుండగా స్కార్పియో వాహనంతో ఢీకొట్టి హత్యచేసి మొయిజుద్దీన్ను హతమార్చారు.
భూ వివాదాల వల్లే : న్యాయవాది మెుహిజుద్దీన్ హత్యకు చాలా రోజుల నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నారని, పలుసార్లు రెక్కీ నిర్వహించారని సీపీ తెలిపారు. వక్ఫ్ భూముల వివాదాలే లాయర్ మెుహిజుద్దీన్ హత్యకు దారితీశాయన్నారు. మలక్పేట్, లక్డీకపూల్లోని భూ వివాదాల వల్లే హత్యచేసినట్లు తేలిందరని చెప్పారు.
సంవత్సరాలుగా వివాదాలు: హైకోర్టు లాయర్ మెుహిజుద్దీన్ హత్యలో ఎలాంటి రాజకీయ ప్రమేయం లేదన్న సజ్జనార్.. హతుడు, నిందితులకు మధ్య సంవత్సరాలుగా వివాదాలు ఉన్నాయని గుర్తించినట్లు చెప్పారు. ఈ కేసులో మరింత దర్యాప్తు జరపాల్సి ఉందన్న సీపీ.. ఇప్పటి వరకు గుర్తించిన అంశాలను వివరించారు.
నంబర్ పేట్లు లేకుండానే : సీసీ టీవీ పుటేజీ ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించినట్లు సీపీ తెలిపారు. ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటుచేసి నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు చెప్పారు. హత్య కోసం మహీంద్ర స్కార్పియోను కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించామన్నారు. హత్య జరిగిన సమయంలో వాహనానికి నంబర్ పేట్లు లేకుండా నిందితులు జాగ్రత్తపడినట్లు వెల్లడించారు.
రూ.15 లక్షలకు కాంట్రాక్ట్ : మెుహిజుద్దీన్ హత్యకు రూ.15 లక్షలకు కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకున్నారని తెలిపారు. ఈ కేసులో ప్రధాన కుట్రదారుడు ఆలంఖాన్ సహా ఆరుగురిని అరెస్టు చేశామన్నారు. నిందితుల నుంచి రూ.10.10 లక్షల, సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు. హత్యకు ఉపయోగించిన కారును సీజ్ చేసినట్లు చెప్పారు. మరికొందరు నిందితులు పరారీలో ఉన్నారని, వారికోసం గాలిస్తున్నట్లు తెలిపారు.