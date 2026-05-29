నెలల తరబడి రెక్కీ.. నంబర్​ పేట్లు లేని కారు.. లాయర్ మెుహిజుద్దీన్ హత్య కేసులో కీలక వివరాలు వెల్లడించిన సీపీ

వక్ఫ్‌ భూముల వివాదాలే లాయర్ మెుహిజుద్దీన్ హత్యకు దారితీశాయన్న సీపీ సజ్జనర్​ - హత్య కేసులో ఆరుగురిని అరెస్టు చేశామని వెల్లడి - మెుహిజుద్దీన్‌ హత్యకు రూ.15 లక్షలకు కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకున్నారని తెలిపిన సజ్జనర్

Published : May 29, 2026 at 7:51 PM IST

High Court lawyer Khaja Moizuddin Murder Case : హైకోర్టు న్యాయవాది ఖాజా మొయిజుద్దీన్​ హత్య కేసును ఛేదించినట్లు హైదరాబాద్​ సీపీ సజ్జనర్ తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు నిందితులను అరెస్ట్​ చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రమాదంలా కనిపించిన ఘటన వెనుక పక్కా హత్య కుట్ర ఉందని తమ దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చినట్లు చెప్పారు. ఈ నెల 23 వ తేదీ ఉదయం స్విమ్మింగ్​ వెళ్తుండగా స్కార్పియో వాహనంతో ఢీకొట్టి హత్యచేసి మొయిజుద్దీన్​ను హతమార్చారు.

భూ వివాదాల వల్లే : న్యాయవాది మెుహిజుద్దీన్‌ హత్యకు చాలా రోజుల నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నారని, పలుసార్లు రెక్కీ నిర్వహించారని సీపీ తెలిపారు. వక్ఫ్‌ భూముల వివాదాలే లాయర్ మెుహిజుద్దీన్ హత్యకు దారితీశాయన్నారు. మలక్‌పేట్, లక్డీకపూల్‌లోని భూ వివాదాల వల్లే హత్యచేసినట్లు తేలిందరని చెప్పారు.

సంవత్సరాలుగా వివాదాలు: హైకోర్టు లాయర్ మెుహిజుద్దీన్‌ హత్యలో ఎలాంటి రాజకీయ ప్రమేయం లేదన్న సజ్జనార్​.. హతుడు, నిందితులకు మధ్య సంవత్సరాలుగా వివాదాలు ఉన్నాయని గుర్తించినట్లు చెప్పారు. ఈ కేసులో మరింత దర్యాప్తు జరపాల్సి ఉందన్న సీపీ​.. ఇప్పటి వరకు గుర్తించిన అంశాలను వివరించారు.

నంబర్​ పేట్లు లేకుండానే : సీసీ టీవీ పుటేజీ ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించినట్లు సీపీ తెలిపారు. ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటుచేసి నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు చెప్పారు. హత్య కోసం మహీంద్ర స్కార్పియోను కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించామన్నారు. హత్య జరిగిన సమయంలో వాహనానికి నంబర్​ పేట్లు లేకుండా నిందితులు జాగ్రత్తపడినట్లు వెల్లడించారు.

రూ.15 లక్షలకు కాంట్రాక్ట్ : మెుహిజుద్దీన్‌ హత్యకు రూ.15 లక్షలకు కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకున్నారని తెలిపారు. ఈ కేసులో ప్రధాన కుట్రదారుడు ఆలంఖాన్‌ సహా ఆరుగురిని అరెస్టు చేశామన్నారు. నిందితుల నుంచి రూ.10.10 లక్షల, సెల్‌ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు. హత్యకు ఉపయోగించిన కారును సీజ్​ చేసినట్లు చెప్పారు. మరికొందరు నిందితులు పరారీలో ఉన్నారని, వారికోసం గాలిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

