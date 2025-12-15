ప్రతిపక్షం వాళ్లను గెలిపిస్తే - నా గేటు కూడా తాకనివ్వను : ఎమ్మెల్యే వార్నింగ్!
వనపర్తి ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు - వివరణ ఇచ్చిన శాసన సభ్యుడు
Published : December 15, 2025 at 2:50 PM IST
Wanaparthy MLA Megha Reddy Controversial Comments : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీ మద్దతు తెలిపిన వారిని గెలిపిస్తే అలా విజయం సాధించిన వారిని గేటులోకి రానివ్వనని వనపర్తి ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. తొలి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మేఘారెడ్డి వనపర్తి జిల్లాలోని గోపాల్పేట మండలం చెన్నారంలో ఇటీవల పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ 'గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరచిన అభ్యర్థులను కాకుండా ప్రతిపక్ష పార్టీ మద్దతు తెలిపిన వారిని గెలిపిస్తే వారు సీసీ రహదారులకు, మురుగు కాల్వలకు, రేషన్ కార్డుల కోసం లేఖ తీసుకుని నా వద్దకు (వనపర్తికి) రావాల్సిందే. అక్కడికి వస్తే గేటు బయటకు మెడ పట్టి తోస్తా' అని చేసిన కామెంట్స్ సోషన్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంకా మూడు సంవత్సారాలు అధికారంలో ఉంటామని, కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు తెలిపిన సర్పంచి అభ్యర్థులను గెలిపించాలని ఎమ్మెల్యే కోరారు.
ప్రత్యర్థులు నా వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారు : సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వ్యాఖ్యలపై మేఘారెడ్డి వివరణ ఇచ్చారు. ప్రత్యర్థులు తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారని అన్నారు. ఎన్నికల్లో గెలిచినా ఎమ్మెల్యే వద్దకే వెళ్తామని, పనులు చేయిస్తామని ప్రత్యర్థి వర్గం వారు హామీలు ఇస్తూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించారని తెలిపారు. అలాంటి వారిని ఉద్దేశించి మాత్రమే ప్రచార సందర్భంగా వ్యాఖ్యలు చేశానని వివరించారు.
120 ఓట్ల మెజార్టీతో సర్పంచి పదవి : మహబూబ్నగర్ జిల్లా దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే జి.మధుసూదన్రెడ్డి స్వగ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుదారుకు చుక్కెదురైంది. చిన్నచింతకుంట మండలం దమగ్నాపూర్లో బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు ఎన్మనగండ్ల పావని 120 ఓట్ల మెజార్టీతో సర్పంచి పదవిని కైవసం చేసుకున్నారు.
స్వతంత్ర అభ్యర్థి సంపత్ విజయం : మానకొండూర్ ఎమ్మెల్యే కవ్వంపల్లి సత్య నారాయణ స్వగ్రామం అయిన పచ్చనూర్లో బీఆర్ఎస్ బలపర్చిన అభ్యర్థి కేశవ్ విజయం సాధించారు. సీపీఐ జాతీయ కార్యవర్గ మాజీ సభ్యుడు చాడ వెంకట్రెడ్డి స్వగ్రామం అయిన రేకొండలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి సంపత్ సర్పంచి పదవిని కైవసం చేసుకున్నారు.
లెక్కింపులో వివాదాలు, ఉద్రిక్తతలు : ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి మండలంలోని జుజ్జులరావుపేట, చేగొమ్మలో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రహసనంగా మారింది. ఉద్రిక్తత, ఆందోళనల నడుమ రెండు చోట్లా బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు విజయం సాధించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
చేగొమ్మలో కూసుమంచి మండలంలోని చేగొమ్మలో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులిద్దరికీ 947 చొప్పున సమానంగా ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో టాస్ వేశారు. టాస్ బీఆర్ఎస్కు అనుకూలంగా రావటంతో ఆ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థి బత్తుల వీరస్వామిని విజేతగా అధికారులు ప్రకటించారు. ఇది చెల్లదంటూ కాంగ్రెస్ నేతలు లెక్కింపు కేంద్రం వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఏసీపీ తిరుపతి రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సబ్ డివిజన్ పోలీసులు గ్రామంలో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసు కమిషనర్ సునీల్దత్ గ్రామాన్ని సందర్శించారు. సిబ్బందితో కవాతు నిర్వహించారు. పోలీసు అధికారులు కాంగ్రెస్ నేతలతో చర్చలు జరుపుతున్నారు.
జుజ్జులరావుపేటలో ఒక్క ఓటు వ్యత్యాసం : జుజ్జులరావుపేటలో బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు దాట్ల సతీశ్ తొలుత 6 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలిచినట్టు ప్రకటించారు. రీకౌంటింగ్కు కాంగ్రెస్ నేతలు పట్టుబట్టడంతో రెండు సార్లు తిరిగి లెక్కించారు. మూడోసారి ఒక్క ఓటు వ్యత్యాసంతో సతీశ్ గెలిచినట్టు అధికారులు ప్రకటించారు.
వెంకట నారాయణను విజేత : తిరుమలాయపాలెం మండలం తాళ్లచెర్వు పంచాయతీ పీఠాన్ని ఒక్క ఓటు ఆధిక్యంతో గడిపూడి వెంకటనారాయణ కైవసం చేసుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థిగా బరిలో దిగిన ఈయనకు 312 ఓట్లు వచ్చాయి. కాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుదారు గడిపూడి వీరభద్రానికి 311 ఓట్లు పోలయ్యాయి. రీకౌంటింగ్లోనూ అదే ఫలితం రావటంతో వెంకట నారాయణను విజేతగా పేర్కొన్నారు.
