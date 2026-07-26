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'జర చూడండి సారూ' - కొత్త జోన్​ ఏర్పాటైనా తీరని ఉద్యోగుల వెతలు

తూర్పు కోస్తా రైల్వే జోన్, దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ అధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపం - ఉద్యోగులకు శాపం - పదోన్నతులు, సీనియార్టీలపై అయోమయం -రైల్వే బోర్డు తక్షణ జోక్యం అవసరం

Waltair Division Employees Issues
Waltair Division Employees Issues (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 12:06 PM IST

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South Coast Railway Zone Employees Problems : దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్​ జూన్ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ఆ వెంటనే వాల్తేరు డివిజన్ విశాఖ డివిజన్​ మారింది. కొత్త జోన్​తో దశాబ్దాల కల సాకారమైనా, ఉద్యోగుల వెతలు మాత్రం తీరడం లేదు. జోనల్ కార్యాలయానికి హెచ్​వోడీ స్థాయి అధికారులు వచ్చి తరచూ సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. కానీ ఉద్యోగుల సమస్యలను గురించి పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.

ముఖ్యంగా తూర్పుకోస్తా, దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ల ఉన్నతాధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఫలితంగా సిబ్బంది సర్వీసు అంశాలు, సీనియార్టీ, పదోన్నతులు, బదిలీలపై నేటికీ సరైన మార్గదర్శకాలు విడుదల కాలేదు. స్పష్టత లేని నిర్ణయాల వల్ల తమ భవిష్యత్ ఎటు దారితీస్తుందోనని రైల్వే ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.

రెండుగా విడిపోయిన ఉద్యోగులు: కొత్త జోన్‌ ఏర్పాటుతో పూర్వ వాల్తేరు డివిజన్‌ విశాఖగా మారి దక్షిణకోస్తా జోన్‌లోకి వచ్చింది. మరోవైపు కొత్తవలస-కిరండూల్, కొరాపుట్‌-రాయగడ మార్గాలను కలిపి రాయగడ డివిజన్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలో తూర్పుకోస్తా జోన్‌లోకి మార్చారు. ఈ మార్పుల వల్ల వాల్తేరు డివిజన్​లోని సుమారు 18,000ల మంది ఉద్యోగులు రెండుగా విడిపోయారు. వీరిలో దాదాపు 10,000ల మంది విశాఖ డివిజన్‌లోకి, మరో 8000ల మంది రాయగడ డివిజన్‌లోకి వెళ్లారు. ఈ ఏడాది మే 31 వరకు వీరంతా ఒకే డివిజన్ కింద ఉన్నారు.

ఆంధ్రాకు బదిలీ కావాల్సిన ఉద్యోగుల నిరీక్షణ : గతంలో వాల్తేరు డివిజన్‌ లెక్కల్లో సాగిన సీనియార్టీ, పదోన్నతులన్నీ ఇప్పుడు డివిజన్లు మారడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. కొన్నేళ్లుగా ఒడిశాలో పని చేస్తూ ఆంధ్రాకు బదిలీ కావాల్సిన ఉద్యోగుల నిరీక్షణ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం రాయగడ డివిజన్‌లోని వేలాది మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. వారి కుటుంబాల్లో పిల్లల విద్య, వైద్య అవసరాల కోసం విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలపైనే ఆధారపడుతున్నారు. అటువంటి వారికి స్థానిక బదిలీల అవకాశం కల్పించాల్సి ఉంది. ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం రైల్వే బోర్డు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి.

ప్రత్యేక హెల్ప్‌ డెస్క్‌ ఏర్పాటు చేయాలి: డివిజన్లు విడిపోయిన సందర్భంలో ఉద్యోగుల నుంచి ఐచ్ఛికాలు స్వీకరించి వారి అభిప్రాయాలు తీసుకోవాల్సి ఉన్నా అధికారులు ఆ పని చేయలేదు. దీంతో రైల్వే బోర్డు ఛైర్మన్, హెచ్‌ఆర్‌ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ తక్షణమే చొరవ చూపాలని సిబ్బంది కోరుతున్నారు. రెండు జోన్ల జీఎంలు, కార్మిక సంఘాలతో తక్షణమే ఉన్నత స్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇది ఇప్పుడప్పుడే అయ్యేలా కనిపించకపోవడంతో బదిలీలు, పదోన్నతులు, సీనియార్టీ అంశాలపై స్పష్టత వచ్చేలా జాయింట్‌ ప్రొసీజర్‌ ఆర్డర్ (JPO), పరస్పర అవగాహనా ఒప్పందాన్ని (MoU) అమలు చేయాలని ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు. అలాగే, రెండు డివిజన్ల పరిధిలోని ఉద్యోగుల వినతులు, సమస్యలను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక హెల్ప్‌ డెస్క్‌ ఏర్పాటు చేయాలని సిబ్బంది డిమాండు చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

WALTAIR DIVISION EMPLOYESS
SOUTH COAST RAILWAY ZONE EMPLOYEES
WALTAIR DIVISION EMPLOYEES PROBLMES
WALTAIR DIVISION EMPLOYEES ISSUES
WALTAIR DIVISION EMPLOYEES ISSUES

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