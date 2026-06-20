దేశంలోనే తొలిసారి - విశాఖలో తొమ్మిది చోట్ల ‘వెయిటింగ్ లాంజ్’లు
ఆ రోజు నుంచి పూర్తిగా నేవీ ఆధీనంలోకి విశాఖ విమానాశ్రయం - మొదటిసారి నగరంలో లాంజ్ సదుపాయం - ‘భోగాపురం’ వెళ్లేందుకు 50 ఈవీ బస్సులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 3:32 PM IST
Waiting Lounge at Nine Locations 50 EV Buses to Travel to Bhogapuram: విమానాశ్రయాలు, రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికులు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసే ప్రత్యేక ప్రాంతాన్ని వెయిటింగ్ లాంజ్ అంటారు. అయితే సాధారణంగా మన దేశంలోని ఎయిర్పోర్ట్ లోపలే వెయిటింగ్ లాంజ్లు ఉన్నాయి. కానీ మన రాష్ట్రలో మొదటిసారి నగరంలో లాంజ్ సదుపాయం కల్పించే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. విశాఖ నుంచి భోగాపురం వెళ్లే ప్రయాణికులకు తొమ్మిది చోట్ల ‘వెయిటింగ్ లాంజ్’లు ఏర్పాటు చేసేందుకు జీఎంఆర్ సుముఖంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
దేశంలోనే మొదటిసారి: అది కార్యాచరణ కొస్తే ఒక ఎయిర్ పోర్టుకు సంబంధించి వెయిటింగ్ లాంజ్లు నగరంలో ఏర్పాటు చేయడం దేశంలోనే మొదటిసారవుతుంది. నమూనాగా తొలుత ఐదు లాంజ్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. లాంజ్లకు తగినట్లు కంటైనర్లు ముంబైలో జీఎంఆర్ సంస్థ ఇప్పటికే ఆర్డర్ చేసినట్లు సమాచారం. వీటికి అవసరమైన విద్యుత్, నీటి సౌకర్యం ఇతర సదుపాయాలు జీవీఎంసీ కల్పించనుంది.
50 బస్సులు: భోగాపురం వెళ్లాల్సిన ప్రయాణికులు సమీప లాంజ్లకు వెళితే అక్కడ నుంచి ఈవీ బస్సుల్లో ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకోవచ్చు. ఇంధన పొదుపు నేపథ్యంలో ఇప్పటికే 50 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను భోగాపురం నడిపేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఇరవై బస్సులు ఆర్టీసీకి చేరుకున్నాయి. వీటి ట్రయిల్ రన్ కూడా నిర్వహించారు.
డిమాండ్లు ఇవే: ఆంధ్రప్రదేశ్ విమాన ప్రయాణికుల సంఘం (అపాటా) కోస్టల్ కారిడార్ వెంటనే ప్రారంభించాలన్న డిమాండ్ను తెరపైకి తెచ్చింది. ఇది పూర్తయితేనే భోగాపురానికి ప్రయాణం సులభతరం అవుతుందని, అలాగే విశాఖ ఎయిర్ పోర్టు నుంచి ఉదయం లేదా సాయంత్రం కొన్ని సర్వీసులు నడపాలని ప్రతిపాదించారు. దీనిపై ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. నేవీ నియంత్రణలో ఉన్నా ప్రైవేటు జెట్స్, అతిథులు దిగేందుకు అవకాశం ఉంటుందన్నారు. అదే సమయంలో పౌర విమాన సర్వీసులు సైతం కొన్ని నడపాలన్న ప్రతిపాదనను ఎమ్మెల్యేలు సీఎం ముందుంచారు. వారానికి 300 ట్రక్కుల కార్గో విశాఖ నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్తుంది.
నావికాదళం ఆధీనంలో: జులై తొమ్మిది నుంచి విశాఖపట్నం విమానాశ్రయం పూర్తిగా నావికాదళం ఆధీనంలోకి వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ) ఏరోనాటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లికేషన్ ప్రకారం నేవీ ప్రత్యేక నియంత్రణలోకి వెళ్లనుంది. భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ‘స్కూట్’ తన సేవలను జులై 8 నుంచి అందిస్తుందని ఇప్పటికే ప్రకటించింది. భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం జులై 5న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎయిర్ ట్రావెలర్స్ అసోసియేషన్ కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేయగా వాటిలో కొన్నింటికి అడుగులు పడుతున్నాయి.
భోగాపురంలో వెంటనే కార్గో రవాణా ప్రారంభించాలన్న డిమాండ్ కూడా ఉంది. భోగాపురం నుంచి యూరప్, యూకే, గల్ఫ్, ఆగ్నేయాసియాకు నేరుగా విమాన సర్వీసులు ప్రారంభించాలని జీఎంఆర్ను ఏపీ ట్రావెలర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కుమార్ రాజా, ఉపాధ్యక్షులు డీఎస్ వర్మ, ఒ.నరేష్కుమార్లు లేఖలో కోరారు.
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