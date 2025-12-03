సంక్రాంతికి వెళ్లడం కష్టమే - హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లే ప్రతీ రైలులో వెయిటింగ్ లిస్ట్
సంక్రాంతి పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లడానికి రెండు నెలల ముందుగానే రిజర్వేషన్ - ఇప్పటికే కాచిగూడ స్టేషన్ నుంచి వెళ్లే రైళ్లలో వెయిటింగ్ లిస్ట్లు - ప్రత్యామ్నాయం వెతుకులాటలో జనాలు
Published : December 3, 2025 at 10:32 AM IST
Train Reservation For Sankranti Festival : సంక్రాంతి పండుగకు హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రముఖమైన కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వెళ్లే అన్ని రైళ్లలోనూ నిరీక్షణ జాబితాలు (వెయిటింగ్ లిస్ట్లు) దర్శనమిస్తున్నాయి. పండుగను తమ సొంతూళ్లలో జరుపుకోవడానికి నగరవాసులు రెండు నెలల ముందుగానే టికెట్లను రిజర్వేషన్ చేయించుకోవడమే దీనికి కారణంగా అధికారులు చెబుతున్నారు. దీంతో 2026 జనవరి 13, 14, 15 తేదీల్లో మూడు రోజుల పాటు జరుపుకొనే సంక్రాంతి పండుగకు అసలు టికెట్లే దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది. చివరి నిమిషంలో ఎవరైనా టిక్కెట్లు రద్దు చేసుకోకపోతారా, తమకు దొరక్క పోతాయా అనే ఆశాభావంతో కొంతమంది ఉన్నారు. మరికొన్ని రైళ్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రయాణికులు రైల్వే అధికారులను కోరుతున్నారు.
ఏపీ వెళ్లే రైళ్లకు భారీగా డిమాండ్ : ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్, ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీలతో పోల్చుకుంటే రైల్వే టికెట్ ధరలు తక్కువగానే ఉన్నాయి. కాచిగూడ నుంచి నిత్యం పదుల సంఖ్యలో రైళ్లు వెళుతున్నా ఏపీలోని పలు నగరాలు, పట్టణాలకు వెళ్లే వాటికి కొంత వరకు ప్రాధాన్యత ఉంది. మహబూబ్నగర్-కాచిగూడ-విశాఖపట్నం, గుంటూరు, తెనాలి రేపల్లె డెల్టా ఎక్స్ప్రెస్తో పాటు కర్నూల్ మీదుగా రాకపోకలు సాగించే చెన్నై చెంగల్పట్టు, చిత్తూరు వెంకటాద్రి, పుదుచ్చేరి, బెంగళూర్-అశోకపురం, యశ్వంత్పూర్ తదితర రైళ్లలో పండుగకు ముందుగానే టికెట్ల రిజర్వేషన్ పూర్తిగా అయిపోయింది.
కోడి పందేల జోరు : సంక్రాంతిని మన పొరుగు రాష్ట్రం ఏపీలో ఘనంగా జరుపుకొంటారు. హైదరాబాద్లో స్థిరపడ్డ వారు పండగను తమ స్వస్థలాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో జరుపుకోవడానికి వెళుతుండటంతో రైళ్లకు మరింత డిమాండ్ పెరుగుతుంది. సంక్రాంతి పండుగ ప్రత్యేకంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. వివిధ ప్రాంతాలలో కోడి పందేలు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ లక్షల్లో బెట్టింగ్లు జరుగుతాయి. కోడి పందేలకు అంతటి క్రేజ్ ఉంటుంది. ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొంటారు. గంగిరెద్దుల ప్రదర్శనలు, ముగ్గులు వేయడం, గాలిపటాలు ఎగురవేయడం వంటి సాంప్రదాయ కార్యక్రమాలు సైతం అలరిస్తాయి.
ఆ రైళ్లు పునరుద్ధరిస్తే ఇంకా కొంత మేలు : కరోనా సమయంలో రద్దు చేసిన కాచిగూడ - టాటానగర్ రైలును అధికారులు నేటికీ పునరుద్ధరించలేదు. ఈ రైలు కాచిగూడ నుంచి గుంటూరు, విజయవాడ, ఏలూరు, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పలాస మీదుగా టాటానగర్ వరకు వెళ్లేది. దీనికి నగరవాసుల నుంచి చాలా డిమాండ్ ఉండేది ఎక్కువగా రద్దీ కూడా ఉండేది. ప్రత్యేక రైలుగా నడిపిన కాచిగూడ - కాకినాడ రైలును నిలిపివేశారు. సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో టాటానగర్, కాకినాడకు వెళ్లే రైళ్లను పునరుద్ధరించాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
తాండూరు మీదుగా శబరిమలకు ప్రత్యేక రైళ్లు : తాండూరు మీదుగా శబరిమలకు ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపాలని రైల్వేశాఖ నిర్ణయించింది. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి (రైలు నంబర్ 07119) ఈనెల 17, 31వ తేదీల్లో బయలుదేరి వికారాబాద్, తాండూరు మీదుగా కొల్లాం చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో మళ్లీ (రైలు నుంబర్ 07120) ఈనెల 19, జనవరి 2వ తేదీల్లో కొల్లాం నుంచి సికింద్రాబాద్కు వస్తుంది.
