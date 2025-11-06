ETV Bharat / state

బాలోత్సవ్‌ వచ్చేసింది- రేపటినుంచే ప్రారంభం

ప్రపంచ తెలుగు బాలల పండగ ‘వీవీఐటీయూ బాలోత్సవ్‌- 2025’ ఈ నెల 7న ప్రారంభం - మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న వేడుకలు

VVIT Balotsav 2025 Starts From This Month 7th
VVIT Balotsav 2025 Starts From This Month 7th (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
VVIT Balotsav 2025 Starts From This Month 7th : ప్రతి ఏడాది వీవీఐటీయూ నిర్వహిస్తున్న ప్రపంచ తెలుగు బాలల పండగ ‘వీవీఐటీయూ బాలోత్సవ్‌- 2025’ ఈ నెల 7న ప్రారంభంకానుంది. 3 రోజుల పాటు జరగనున్న వేడుకలకు ఇప్పటికే 9 వేల మంది పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. పిల్లల్లో దాగున్న సృజనాత్మకత వెలికి తీయడం, కళలను ప్రోత్సహించడంతో పాటు వారిని దేశం గర్వించదగ్గ కళాకారులుగా తయారు చేయాలని ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు వీవీఐటీయూ ఛాన్సలర్‌ వాసిరెడ్డి విద్యాసాగర్‌ తెలిపారు.

మూడు రోజుల పాటు 20 అంశాల్లో 61 విభాగాల్లో నిర్వాహకులు పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. 2016 నుంచి జరుగుతున్న బాలోత్సవ్‌లో రోజుకు 6 వేల మంది విద్యార్థులు విభిన్న రీతిలో పాల్గొంటారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థులకు వీవీఐటీయూ ఉచిత వసతి సౌకర్యం అందిస్తుంది. అలాగే ముందు రోజు నుంచి బాలోత్సవ్‌ ప్రాంగణానికి పిల్లలను తీసుకొచ్చేందుకు విజయవాడ, గుంటూరులోని బస్, రైల్వేస్టేషన్ల వద్ద ప్రతి గంటకు ఒక బస్సు ఏర్పాటు చేశారు. 20 నుంచి 30 వేల మందికి భోజన సదుపాయం కల్పించనున్నారు. విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ఎస్‌సీసీ, ఎన్‌ఎస్‌ఎస్, శాక్‌ విభాగం విద్యార్థులు పోటీల్లో పాల్గొనే చిన్నారులకు అన్ని వసతులు, సంరక్షణ పర్యవేక్షించనున్నారు.

పర్యవేక్షణ బాధ్యత మాదే : ఈ వేడుకలను వీవీఐటీయూ విద్యార్థులే పర్యవేక్షిస్తారని వీవీఐటీయూ శాక్‌ అధ్యక్షురాలు గోపాలం విద్యశ్రీ తెలిపారు. ఇప్పటికే పలు బృందాలుగా విభజించి వేదికలు కేటాయించినట్లు వివరించారు. ఇందులో పాల్గొనే పిల్లలకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా తమ పర్యవేక్షణ ఉంటుందని వివరించారు.

సందేశాత్మక ప్రదర్శనలు : ఇందులో పాల్గొనే పిల్లలతో పాటు నిర్వహణ బాధ్యత చూస్తున్న తమకు ఓ పండగ చేసుకుంటున్నట్లు ఉంటుందని వీవీఐటీయూ శాక్‌ ఉపాధ్యక్షుడు జక్కిరెడ్డి సతీష్‌రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ప్రాచీన కళలు, పల్లెటూరి వాతావరణం ఇక్కడ చూడొచ్చని ఆయన వివరించారు. విభిన్న వేషధారణలతో సందేశాత్మక ప్రదర్శనలు ఇందులో ఉండనున్నాయని ఆయన వివరించారు. విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీయడమే లక్ష్యంగా జరుగుతున్న బాలోత్సవ్ వేడుకలు ప్రతీ ఏటా నిర్వహిస్తారు.

లఘునాటికలు, ఏకపాత్రాభినయం, మూకాభినయం, శాస్త్రీయ, జానపద నృత్యాలు, కోలాటం వంటి పలు అంశాల్లో నిర్వహించే పోటీల్లో చిన్నారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. వారి కళా కౌశలంతో ఆహూతులను ఔరా అనిపించి మెప్పిస్తారు. తల్లిదండ్రులు తమ ఇష్టాలను పిల్లలపై రుద్దకుండా వారికి ఆసక్తి ఉన్న రంగాల్లో ప్రోత్సహించేలా ఈ కార్యక్రమం మొత్తం ఎంతో సరదాగా సాగుతుంది. చిన్నారుల్లోని సృజనను వెలికి తీసేందుకు ఇటువంటి ఉత్సవాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని పలువులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయా పోటీల విజేతలకు బహుమతులు కూడా అందజేస్తారు.

