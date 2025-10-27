ETV Bharat / state

ఇంటర్​ స్థాయి నుంచే గిగ్​ వర్కర్లుగా - 48 గంటలకు పైగా పని చేస్తున్న యువత

63.84 శాతం కార్మికులు వారానికి 48 గంటలకు పైగా పని చేస్తున్నారు - సరైన వేతనాలు, సామాజిక భద్రత కల్పించాలి - వీవీ గిరి జాతీయ కార్మిక ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ నివేదిక

Study Report on the Problems of Gig workers
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2025 at 9:10 AM IST

3 Min Read
Study Report on the Problems of Gig workers : ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగా లేకపోవడం, కుటుంబానికి అండగా నిలవడం తదితర కారణాలతో 18 ఏళ్ల (ఇంటర్ స్థాయి) నుంచే యువత ‘గిగ్‌’ వ్యవస్థలోకి ప్రవేశిస్తోంది. ఈ రంగాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొంతమంది ఉన్నత విద్య, సుస్థిర ఉద్యోగాలకు ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే, మరికొందరు సరైన ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవడం వల్ల ఇందులోనే కొనసాగుతున్నారు. ఈ మేరకు కార్మిక బలగంలో గిగ్‌ వర్కర్ల ప్రాధాన్యం, సమస్యలపై 'ప్లాట్‌ఫాం ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌' అనే పేరుతో వీవీ గిరి జాతీయ కార్మిక ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ రిపోర్ట్​ను విడుదల చేసింది. ఈ నివేదికలో గిగ్​వర్కర్ల గురించి అనేక ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించింది.

వారానికి 48 గంటలు పని చేస్తున్నారు : హైదరాబాద్, కోల్‌కతా, దిల్లీ, ముంబయి నగరాల్లో క్యాబ్‌ డ్రైవర్లు, బైక్‌ రైడర్లు, బ్యూటీపార్లర్లు, పార్సిల్, ఆహార డెలివరీ ఇతర రంగాల్లో పని చేస్తున్న గిగ్‌ వర్కర్లపై వీవీ గిరి జాతీయ కార్మిక ఇన్​స్టిట్యూట్ అధ్యయనం చేసింది. ఆదాయం కోసం 63.84 శాతం మంది వారంలో 48 గంటలకు పైగా రాత్రింబవళ్లు పని చేస్తున్నట్లుగా నివేదిక వెల్లడించింది. స్థిరమైన ఆదాయం, సరైన ఉద్యోగ భద్రత, రక్షణ లేకపోవడం, తప్పుడు ఫిర్యాదులతో ఐడీల తొలగింపు లాంటి ఆందోళనలతో వారిలో అభద్రత నెలకొందని వివరించింది. భద్రతపై గిగ్​వర్కర్లు ఫిర్యాదు చేసినపుడు వేగంగా స్పందించే విధంగా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ప్లాట్‌ఫాం సంస్థల యాజమాన్యాలకు సూచించింది.

కార్మికుల్లో బీమాపై అవగాహన లేమి : సగానికి పైగా కార్మికులకు బీమా లాంటివాటిపై అవగాహన లేదని నివేదిక పేర్కొంది. గిగ్‌ కార్మికులకు సామాజిక భద్రత కల్పించాలని, దీర్ఘకాలిక ఉపాధి, సుస్థిర ఆదాయం, కెరీర్, నైపుణ్యాలు పెంచుకునేందుకు వీలుగా కార్మిక విధానాల్లో మార్పుచేర్పులు చేయాలని సూచించింది. గిగ్‌ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రైవేటు సంస్థలు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నప్పటికీ కీలకమైన ఉద్యోగ భద్రత, సంక్షేమం లాంటి సవాళ్లను అధిగమించాల్సిన అవసరముందని ప్లాట్​ఫాం ఎంప్లాయిమెంట్ అధ్యయనం పేర్కొంది. గిగ్‌ కార్మికుల హక్కుల రక్షణ కోసం చట్టాలు చేసి, సోషల్‌ సెక్యూరిటీ కోడ్‌తో అనుసంధానం చేయాలని సూచించింది. వారి సుస్థిర అభివృద్ధికి ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని తెలిపింది. ఇప్పుడు నివేదికలో ముఖ్యాంశాలేంటో తెలుసుకుందాం.

వలస కార్మికులకు ఉపాధిగా :

  • గిగ్‌ వర్కర్లుగా జాబ్​లు చేస్తున్నవారిలో సగానికిపైగా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వలసవచ్చినవారే ఉన్నారు.
  • 6 నెలల్లోనే గిగ్​వర్కర్లుగా జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. 75% మందికి కార్మిక సంఘాల్లో మెంబర్​షిప్ లేదు.
  • తమ సమస్యలపై సామాజిక మాధ్యమాలు, లోకల్‌ నెట్‌వర్క్‌లలో చర్చలు చేస్తున్నారు.
  • పురుషులతో పోల్చితే మహిళలు ఈ రంగంలో తక్కువగా ఉన్నారు. పురుషుల్లో అధికశాతం రవాణా ఆధారిత రంగంలో కొనసాగుతున్నారు. సర్వేలో పాల్గొన్నవారిలో 90% మంది పురుషులు, 10% మహిళలు ఉన్నారు. మహిళలు బ్యూటీ, హెల్త్​కేర్​ రంగాల్లో పనిచేస్తున్నారు.
  • డ్రైవింగ్‌ స్కిల్స్​ అంతగా లేకపోవడం, సామాజిక కట్టుబాట్లు భద్రతపరమైన రక్షణ సరిగాలేకపోవడం లాంటివి మహిళలకు అడ్డంకులుగా మారాయి.
  • అధికశాతం మంది 22-40ఏళ్ల వయసులో గిగ్‌ వర్కర్లుగా చేరుతున్నారు. 40-50ఏళ్లలో ఈ రంగం నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నారు. 18ఏళ్ల నుంచే ఉపాధి కోసం గిగ్‌వర్కర్లుగా చేరేందుకు నమోదు చేసుకుంటున్నారు. వీరిలో అత్యధికంగా 35% మంది ఇంటర్​ పూర్తికాగానే చేరుతున్నారు.
  • సొంతగా పనిచేసుకునేందుకు వీలు, వెంటనే వేతన చెల్లింపులు, అనుకూలమైన పనివేళలు ఉండటం వల్ల పలువురు ప్లాట్‌ఫాం వర్కర్లుగా చేరుతున్నారు. కస్టమర్ల తప్పుడు కంప్లైంట్​లు, డౌన్‌రేటింగ్, సంస్థ సరిగాచూడకపోవడం, స్థిరమైన ఆదాయం లేకపోవడం లాంటి ఆందోళనలు వారిలో ఉన్నాయి.
  • అధికశాతం మంది వారానికి 48 గంటలకుపైగా పనిచేస్తుండగా 25.94% మంది 30-47 గంటలు, 9.06% మంది 16-29, 1.16% మంది 0-15 గంటలు పనిచేస్తున్నారు.
  • 18-24 ఏళ్ల వయసులో 8.39% మంది గిగ్‌ వర్కర్లు ఆ కుటుంబాలకు ఏకైక సంపాదకులుగా ఉన్నారు. 35-44ఏళ్లలోపువారు ప్రత్యామ్నాయ, అదనపు ఆదాయం కోసం గిగ్‌ వర్కర్లుగా పనిచేస్తున్నారు.

కాలంతో పోటీపడినా కురవని కాసులు - గిగ్​ వర్కర్లకు తీరని కష్టాలు

2030 నాటికి 2.35 కోట్ల తాత్కాలిక కార్మికులు.. సామాజిక భద్రతపై మరిన్ని చర్యలు

