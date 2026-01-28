ETV Bharat / state

ఘనంగా ఉయ్యూరు వీరమ్మతల్లి తిరునాళ్లు - ఇతొలిసారి సారె సమర్పించనున్న దళిత దంపతులు

ఏటా మాఘశుద్ధ ఏకాదశి నుంచి 15 రోజులు వేడుకలు - ఉత్సవాల తొలి రోజు పోలీసు శాఖ తరఫున అధికారులు అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ, నూతన వస్త్రాలు సమర్పించడం ఆనవాయితీ

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunallu
Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunallu (ETV Bharat)
Published : January 28, 2026 at 10:48 PM IST

Vuyyuru Veeramma Thalli Tirunallu : కృష్ణాజిల్లాలో ప్రసిద్ధిగాంచిన ఉయ్యూరు వీరమ్మతల్లి తిరునాళ్లు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఏటా మాఘశుద్ధ ఏకాదశి నుంచి 15 రోజులు వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి. తిరునాళ్లకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను అధికారులు చేశారు. ఉమ్మడి కృష్ణా నుంచే కాకుండా పొరుగు జిల్లాలు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు.

ఘనంగా ఊయల ఉత్సవం : వీరమ్మతల్లి మెట్టి నింటి నుంచి బయలుదేరే సమయం నుంచి ఉత్సవ ఆలయ ప్రవేశం వరకు వేలాది మంది భక్తులు గండదీపాల మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. అమ్మవారు బయలుదేరిన సమయంలో ఎదురు గండ దీపాలు, రెండో రోజు వరకు అమ్మవారితో గ్రామోత్సవంలో పాల్గొనే వారు తిరుగుడు గండదీపాల మొక్కులు తీరుస్తారు. అమ్మవారు రెండో రోజు ఉత్సవ ఆలయ ప్రవేశానికి ముందు ఊయల ఉత్సవం ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. లక్ష మంది వరకు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతారు.

నేటి నుంచి ఘనంగా ఉయ్యూరు వీరమ్మతల్లి తిరునాళ్లు - ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తిరునాళ్లకు భక్తులు (ETV)

అత్యంత వైభవంగా సిడిబండి ఉత్సవం : తిరునాళ్ల 11వ రోజు సాయంత్రం ఆలయ ప్రాంగణంలో సిడిబండి ఉత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది. శివాలయం రోడ్డులోని పాత ట్యాంకు వద్ద సిడిబండి తయారు చేసి దానిని ఊరేగింపుగా ఉత్సవ ఆలయ ప్రాంగణానికి తీసు కొస్తారు. అక్కడ పట్టణంలోని ఎస్సీవాడకు చెందిన త్వరలో పెళ్ళికాబోయే యువకుడిని సిడిబండి గంపలో కూర్చోపెట్టి ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయిస్తారు. ఆ సమయంలో ఆ యువకుడిని అరటి కాయలతో కొట్టడం సంప్రదాయం. ఈ ఉత్సవాన్ని తిలకించేందుకు లక్షలాది మంది వస్తారు.

తొలిసారి సారె సమర్పించనున్న దళిత దంపతులు: ఈ సందర్భంగా శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన వీరమ్మ తల్లికి తొలిసారి దళిత దంపతులు సారె సమర్పించనున్నారు. ఉయ్యూరు టౌన్ పోలీసులు వీరమ్మ తల్లికి సారే సమర్పించడం ఆనవాయితీగా ఉంది. సారె సమర్పణ అనంతరం మెట్టెనింటి నుంచి అమ్మవారు భక్తుల దర్శనార్థం ఉయ్యూరు పురవీధులలో ప్రజలకు దర్శనమిస్తూ పుట్టింటికి చేరనున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సబ్ ఇన్​స్పెక్టర్​కు పెళ్లి కాకపోవడంతో ఆ అదృష్టం హెడ్ కానిస్టేబుల్ వెంకటరెడ్డి దంపతులకు దక్కింది. కులమతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ వీరమ్మ తల్లిని దర్శించుకుంటారు. అందులో భాగంగా ఈసారి ఉత్సవాలకు టౌన్ స్టేషన్ సిబ్బంది అయిన వెంకటరెడ్డి దంపతులు వీరమ్మ తల్లికి సారే సమర్పించునున్నారు. అక్కడి నుంచి 15 రోజులపాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాలలో భక్తులకు వీరమ్మ తల్లి దర్శనమివ్వనున్నారు.

ఆలయ ప్రాంగణంలో పోలీసు అవుట్‌పోస్టులు : ఉయ్యూరులో జరిగే 15 రోజుల వీరమ్మతల్లి తిరునాళ్లలో భక్తులకు ఎలాంటి అసౌర్యాలు కలుగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంలో సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖలు తగిన ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని ఉయ్యూరు ఆర్డీవో హేల షారోన్‌ అధికారులను ఆదేశించారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు, ఆలయ కమిటీ వర్గాలతో ఏర్పాటైన సమావేశంలో సిబ్బందికి తగిన సూచనలు చేశారు. వీరమ్మతల్లి తిరునాళ్లకు వందలాది మంది పోలీసులతో భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని పోలీస్ అధికారులు తెలిపారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో పోలీసు అవుట్‌పోస్టు ఏర్పాటు జరిగిందని, సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ ఏర్పాటైందన్నారు. పోలీసు మఫ్టీ బృందాలు సైతం నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంటాయన్నారు. తిరునాళ్ల బందోబస్తులో డీఎస్పీ నేతృత్వంలో 8 మంది సీఐలు, 25 మంది ఎస్‌.ఐలు, 350 మంది పోలీసు సిబ్బంది, నాలుగు స్పెషల్‌ పార్టీలు ఏర్పాటు జరిగిందన్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో, భక్తజన సంచార ప్రదేశాల్లో బాణాసంచ నిషేధమని, యువతపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టామన్నారు. శాంతియుతంగా తిరునాళ్లు పూర్తయ్యే విధంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామన్నారు.

