రోజుకో రాష్ట్రం తిరుగుతూ పోలీసులకు చుక్కలు - సినీ ఫక్కీలో అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

పోలీసులకు చిక్కిన ఉప్పలపాటి సతీశ్​ - పెట్టుబడుల పేరుతో మోసగించిన సతీశ్​ - సినీ ఫక్కీలో జరిగిన నిందితుడి ఛేజింగ్​

Published : November 23, 2025 at 2:04 PM IST

Vuppalapati Satish Arrest : నెలంతా ఆరేడు రాష్ట్రాలు తిరుగుతూ పోలీసులను ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన ఉప్పలపాటి సతీశ్‌ ఎట్టకేలకు చిక్కాడు. ముంబయిలో నగర పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నా, ఎస్సై సహకారంతో తప్పించుకున్న అతడిని శుక్రవారం రాత్రి కర్ణాటకలోని ధార్వాడ్‌ వద్ద పట్టుకున్నారు. పెట్టుబడుల పేరిట ఎంతోమందికి లాభాల ఆశచూపి మోసగించిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ఉప్పలపాటి సతీశ్, బండ శిల్పలను అరెస్ట్‌ చేసినట్లు సీపీ సజ్జనార్ తెలిపారు.

వ్యాపారంలో వాటాలిస్తామంటూ రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన డాక్టర్‌ వినయ్‌కుమార్‌ నుంచి రూ.23.10 కోట్లు వసూలు చేసి షెల్‌ కంపెనీల్లో ఉంచాడు. డబ్బులు ఇవ్వకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాడు. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో సెప్టెంబరులో సీసీఎస్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే ముంబయిలో దాక్కున్న ఇతడిని టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని హైదరాబాద్‌కు తరలించేటప్పుడు సదాశివపేట దాబా వద్ద నాటకీయ ఫక్కీలో పోలీసుల నుంచి తప్పించుకొని పారిపోయాడు. టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ఎస్సై శ్రీకాంత్‌ సహకారంతో నిందితుడు తప్పించుకున్నట్లు నిర్ధారించారు.

ఎస్సైపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. మరో బృందం నిందితుడి కోసం గాలింపు చేపట్టింది. కర్ణాటకలోని ధార్వాడ్​లో ఈ నెల 20న రాత్రి సురేశ్​, శిల్పలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. స్థానిక న్యాయస్థానంలో ప్రవేశపెట్టి ట్రాన్సిట్​ వారెంట్​పై శనివారం తెల్లవారుజామున నగరానికి తీసుకొచ్చారు. సతీశ్​ను తప్పించేందుకు తెర వెనక సాగిన చీకటి కోణాన్ని వెలికి తీశారు. పక్కా పథకం ప్రకారం కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ విశ్రాంత అధికారి సహకారంతో ఒక మధ్యవర్తి నడిపిన బాగోతం బట్టబయలైంది.

వదిలేస్తే రూ.25 లక్షల ఆఫర్​ : ముంబయిలో ఉప్పలపాటి సతీశ్​ దంపతులు, కుమార్తెను టాస్క్​ఫోర్స్​ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ విషయం సతీశ్​ ఫోన్​ ద్వారా కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలో డిప్యూటీ డైరెక్టర్​గా పని చేసి పదవీ విరమణ చేసిన అధికారికి చేరవేశాడు. ఆయన ఆదేశాలతో రంగంలోకి దిగిన ఒక దళారి, టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులకు ఫోన్‌ చేశాడు. నిందితులను తీసుకొస్తున్న ఎస్సై శ్రీకాంత్‌తో మాట్లాడాడు. సతీశ్​ భార్య, కూతుళ్లను వదిలితే రూ.22-25 లక్షలు ఇస్తానంటూ మాటిచ్చాడు. ఇద్దరి మధ్య ఒప్పందం కుదిరాక పథకం ప్రకారం వారిద్దరినీ తప్పించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు.

నిందితులను పోలీస్ వాహనంలో కాకుండా నిందితుడి వ్యక్తిగత కారులోకి మార్చారు. రెండు వాహనాలకు మధ్య 30-40 కి.మీ దూరం ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్‌కు తీసుకొచ్చే మార్గంలో సదాశివపేట దాబా వద్ద కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు వాహనాలు ఆపారు. అప్పటికే హైదరాబాద్‌ నుంచి అక్కడకు వచ్చిన కారులోకి చేరిన ఆ ముగ్గురు పారిపోయారు. సదాశివపేట నుంచి రాంగ్‌రూట్‌లో కొంతదూరం ప్రయాణించారు. అక్కడ నుంచి జహీరాబాద్‌ మీదుగా కొల్లాపూర్‌ వెళ్లారు.

అక్కడ తాము ప్రయాణించిన కారు ఉంచి క్యాబ్‌లోకి మారారు. ముందస్తు బెయిల్‌ వచ్చేంత వరకు అజ్ఞాతంలో ఉండేందుకు ఎన్నో ఎత్తులు వేశాడు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పోలీసులను ఏమార్చుతూ వచ్చాడు. సెల్‌ఫోన్లు, సిమ్‌కార్డులు మార్చుతూ వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, వీపీఎన్‌ ద్వారా ముందస్తు బెయిల్‌ ప్రయత్నాలు కొనసాగించాడు. అవి బెడసికొట్టడంతో వీలైనంత సమయం పోలీసులకు పట్టుబడకుండా ఉండేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడు.

వీలైనంత వరకూ ప్రయాణాలకే : నిందితుడు సతీశ్ మహారాష్ట్రలోని షోలాపూర్‌ చేరాక కొంత సమయం అక్కడే ఉన్నారు. అనంతరం ముంబయి వెళ్లారు. అక్కడకు పోలీసులు వస్తున్నారనే సమాచారంతో మకాం ముంబయికి మార్చారు. అలా తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్‌ తదితర రాష్ట్రాలు చుట్టారు. పగలంతా కార్లలో చక్కర్లు కొడుతూ, వర్చువల్‌ ప్రైవేట్‌ నెట్‌వర్క్‌ (వీపీఎన్‌) యాప్‌ల సాయంతో లొకేషన్‌ పసిగట్టకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు. రాత్రిళ్లు స్థానిక దేవాలయాల్లో బస చేశారు. దొరికిన ఆహారం తింటూ వీలైనంత వరకు ప్రయాణంలోనే గడుపుతూ వచ్చారు.

మంగళూరు, హంపి, ధార్వాడ మీదుగా గోవా వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అప్పటికే సతీశ్ కదలికలపై నిఘా ఉంచిన సీసీఎస్‌ పోలీసుల బృందాలు ఆయా ప్రాంతాలకు చేరాయి. ధార్వాడ నుంచి గోవాకు వెళ్లే మార్గంలో అదుపులోకి తీసుకొని నగరానికి తరలించారు. నిందితులు ప్రయాణించిన కారుకు హైదరాబాద్‌కు చెందిన యువకుడిని డ్రైవర్‌గా తీసుకెళ్లారు. అతడి సెల్‌ఫోన్‌ కూడా స్విచ్చాఫ్‌ చేయటంతో నగరంలోని అతడి కుటుంబసభ్యులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. తమ కుమారుడు కిడ్నాప్‌నకు గురైనట్లు ఫిలింనగర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయటంతో కేసు నమోదు చేశారు.

చదివింది పది - సైబర్ నేరాల్లో మాత్రం పీహెచ్​డీ!

