10 రోజుల్లోనే తయారీ - రోడ్ల మీద రయ్ రయ్మంటూ దూసుకెళ్తున్న 'గో కార్ట్' రేసింగ్ కారు
రేసింగ్ కారు తయారు చేసిన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు -హాలీవుడ్ మూవీ 'కార్స్' ప్రేరణతో గో - కార్ట్ తయారీ - 15 మంది విద్యార్థులు బృందంగా ఏర్పాడి ఆవిష్కరణ -పాత యాక్టివాతో రీ మోడల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 5:26 PM IST
Engineering Students Innovation Go Kart Racing Car : సాధారణంగా ఇంజినీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏదో రికార్డుల కోసం, మార్కుల కోసం చేసే పని చేస్తుందని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ విజయవాడ VR సిద్ధార్థ డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు మాత్రం తమ సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టారు. రోడ్ల మీద రయ్ రయ్మంటూ దూసుకెళ్లే ఒక అదిరిపోయే రేసింగ్ కారును తయారు చేశారు. హాలీవుడ్ మూవీ 'కార్స్' ఇన్స్పిరేషన్తో 10 రోజుల్లోనే రూపొందించిన ప్రాజెక్ట్ 95 విశేషాలేంటో తెలుసుకుందాం.
ప్రాజెక్ట్ 95 : వేగం, స్టైల్, ఇంజినీరింగ్ నైపుణ్యం ఈ మూడింటి కలయికే ఈ 'కచావ్' గో-కార్ట్ రేసింగ్ కారు. విజయవాడ కానూరు వీఆర్ సిద్ధార్థ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన 15 మంది మెకానికల్ విద్యార్థుల బృందం ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకుని ఈ కారును రూపొందించింది. హాలీవుడ్ యానిమేషన్ మూవీ కార్స్లోని మెరుపు వీరుడు 'లైట్నింగ్ మెక్ క్వీన్' స్ఫూర్తితో దీనికి 'ప్రాజెక్ట్ 95' అని పేరు పెట్టారు.
గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగం : పాత యాక్టివా 2G ఇంజిన్ను రీ -మోడల్ చేసి దీనికి ప్రాణం పోశారు విద్యార్థులు. ఇది గంటకు గరిష్టంగా 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్తుంది. విశేషమేమిటంటే ఇది లీటరుకు 35 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల మైలేజీని కూడా ఇస్తుంది. హై -పెర్ఫార్మెన్స్ ఎయిర్ ఫిల్టర్లు, మాన్యువల్ స్టీరింగ్, అత్యంత సురక్షితమైన హైడ్రాలిక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ను అందులో అమర్చామని విద్యార్థులు అన్నారు.
ఈ కారు తయారికి ఎంత ఖర్చయ్యిందంటే : త్వరలో జరగనున్న ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల రేసింగ్ పోటీల కోసం 10 రోజుల్లోనే ఈ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించారు విద్యార్థులు. సుమారు 30 వేల రూపాయల ఖర్చుతో, పక్కా ప్రణాళికతో బాడీ డిజైన్ నుంచి పెయింటింగ్ వరకు ప్రతిదీ సొంతంగా సిద్ధం చేసుకున్నారు. వరుసగా 100 రౌండ్ల వరకు నాన్ - స్టాప్గా తిరిగేలా దీని శక్తిని పరీక్షించి సక్సెస్ అయ్యారు.
"గోకార్ట్ ప్రాజెక్టు 95ను మా క్లాస్లోని 15 మంది కలిసి తయారు చేశాం. గోకార్ట్కు అవసరమైన డిజైన్, మెకానిజంను మేమే సొంతగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఎందుకు చేశామంటే కాలేజ్, సెంటర్, నేషనల్ లెవల్లో కాంపిటిషన్స్ జరుగుతుంటాయి. ఇంజనీరింగ్, ఐఐటీలలో కాంపిటిషన్స్ జరుగుతాయి. అందులోకి వెళ్లాలని మా డిపార్ట్మెంట్ సహాయంతో వాళ్లిచ్చిన ఫండ్తో దీనిని తయారు చేశాం." - ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు, VR సిద్ధార్థ డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
విద్యార్థులు థియరీ నాలెడ్జ్ను ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేశారని అంటున్నారు మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగాధిపతి నర్రా రవికుమార్. తక్కువ బడ్జెట్లో ఇంత ఎఫెక్టివ్ రేసింగ్ కారును తయారు చేయడం అభినందనీయమన్నారు. కారుకు హోండా యాక్టివా 110 ఫోర్ స్టోర్ ఇంజిన్ ఏర్పాటు చేశామని ఓ విద్యార్థి చెప్పారు. ఆ కారు 5 లీటర్ల ఆయిల్ కెపాసిటీ ఉందన్నారు. దీనికి ఆయిల్ బ్రేకులు ఉన్నాయన్నారు. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా క్రాష్ చేసినా, మంటలు చెలరేగినా ఫైర్ ఎక్సిటిన్షన్ కూడా అందులో పెట్టుకోవచ్చని అన్నారు. ఒక లీటరు దాదాపుగా 10 నుంచి 15 కిలోమీటర్ల వరకు వస్తుందని చెప్పారు. ఒక్కసారి ఫుల్ చేస్తే సుమారుగా 100 కి.మీ. వరకు వెళ్లవచ్చన్నారు.
ఎర్రటి రంగులో మెరిసిపోతూ 'కచావ్' అంటూ దూసుకెళ్తున్న ఈ కారు క్యాంపస్లో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఏదైనా సాధించాలనే తపన ఉంటే పాత వస్తువులతోనూ అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని ఈ మెకానికల్ విద్యార్థులు నిరూపించారు.
