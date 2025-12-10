రేపే తొలి విడత పంచాయతీ పోలింగ్ - గ్రామాభివృద్ధి చేసే అభ్యర్థిని ఎన్నుకునే సమయం ఇదే!
ప్రారంభం కానున్న మొదట విడత పోలింగ్ - ఇప్పటికే 890 గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవాలు జరిగాయన్న ఎస్ఈసీ - ఎక్కడున్నా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్న అధికారులు
Published : December 10, 2025 at 6:57 PM IST
First Phase Gram Panchayat Elections in Telangana : ఓటరు మహాశయులారా ఇక సిద్ధమవ్వండి. తెలంగాణలో రేపే మొదటి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు. మీరు ఎక్కడున్నా సొంతూరులో ఓటు హక్కు ఉంటే తప్పకుండా వెళ్లి సద్వినియోగం చేసుకోండి. పల్లె ప్రగతికి మీ బాధ్యతగా ఓటేయండి. గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడానికి శక్తి సామర్థ్యాలున్న నాయకుడిని ఎంచుకోండి. భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన ఓటు హక్కును తప్పకుండా వినియోగించుకోవాలి. నాయకులు, పాలకులు, అధికారుల కంటే ఎన్నికలున్న ఒక్కరోజు మీరు ఎంతో శక్తిమంతులు. ఇటు నేతలు, అటు పాలకుల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెత్తించే పవర్ ఒక్క ఓటుకే ఉంది. దీనిని సద్వినియోగం చేసుకుంటే నాయకుల జాతకాలనే కాదు. మీ తలరాతల్ని మార్చుకునే సత్తా కూడా ఓటుకే ఉంది.
ఈ సారి బ్యాలెట్ ఓటింగ్ : సాధారణ ఎన్నికల్లో అందరూ ఈవీఎంలలో మీట నొక్కి ఓటు వేస్తారు. కానీ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బ్యాలెట్ ఓటింగ్. నచ్చిన అభ్యర్థి గుర్తుపై స్వస్తిక్ ముద్ర వేస్తే మీ ఓటు వారికి పడ్డట్లే. తెలిసీ తెలియక లేదా ఏమరుపాటుతో ముద్ర సరిగ్గా పడకపోయినా, ఇద్దరు అభ్యర్థుల మధ్య అటూ ఇటూ కాకుండా ముద్ర పడితే మీ ఓటు మాత్రం చెల్లుబాటు కాదు. ఖాళీ బ్యాలెట్ వేసినా అది చెల్లుబాటు కాదు. మీకు బ్యాలెట్లోని అభ్యర్థులెవరూ నచ్చకపోతే నోటా గుర్తుపై కూడా ఓటు వేయొచ్చు.
ఆలోచించండి : గ్రామాల్లో ఎవరికి ఏ కష్టమొచ్చినా ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది సర్పంచి, ఉప సర్పంచి, వార్డు సభ్యులు. ప్రభుత్వ పథకాల అమలు, అభివృద్ధి పనుల పర్యవేక్షణకు గ్రామ పంచాయతీని సందర్శించే ఏ అధికారి అయినా పాలకవర్గంతో తప్పక మమేకం కావాల్సిందే. అంతటి గొప్ప స్థానంలో కూర్చునే వాళ్లని మనం ఇప్పుడు ఎన్నుకోబోతున్నాం. ఓటు వేయడానికి ముందు ఒక్క క్షణం ప్రశాంతంగా ఆలోచించండి. ప్రలోభాలకు లొంగితే రోడ్లు రావు, తాగునీటి సమస్యలు తీరవు, పారిశుద్ధ్యం సమస్య గట్టెక్కదు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ మీ ఓటే శాసనమని తప్పక గుర్తించండి. బాధ్యతతో తప్పకుండా ఎన్నికల్లో పాల్గొనండి.
దసరా, సంక్రాంతి, దీపావళి పండగలు వచ్చాయంటే రెక్కలు కట్టుకొని సొంతూళ్లలో వాలిపోతారు నగరంలో ఉద్యోగాలు చేసేవారు. రెండు మూడు రోజుల ముందే పిల్లాపాపలతో వెళ్లి పల్లెలో ఆనందంగా గడిపి వెళ్లిపోతుంటారు. ఇలా ఏడాదిలో కనీసం మూడు, నాలుగు పండగలతోపాటు ఏవైనా శుభకార్యాలుంటే వచ్చి పోతుంటారు. ఈసారి అన్నింటికన్నా పెద్దదైనా అయిదేళ్లపాటు గుర్తుండే ఓట్ల పండగ జరగబోతోంది.
సమగ్ర సర్వే రోజున ఎలా కదిలారో : తెలంగాణలో కొత్తగా తొలి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డప్పుడు సమగ్ర సర్వేలో అంతా పల్లెలకు వచ్చారు. వారి కుటుంబాల వివరాలు కచ్చితంగా ఇవ్వకుంటే ఏమౌతుందో అనే భయంతో గ్రామాలకు పరుగులు పెట్టారు. ఓటు వేయడానికి వెళ్లకుంటే మీ ఒక్క కుటుంబమే కాదు ఊరంతా నష్టపోతుంది.
సమాచారం అందిస్తున్న అభ్యర్థులు : ఇప్పటికే సర్పంచి, వార్డు సభ్యులుగా పోటీ చేస్తున్న పలువురు అభ్యర్థులు తమ బంధువులు, స్నేహితులు, మద్దతుదారులకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు. ఓటేయడానికి తప్పకుండా రావాలంటూ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఓటర్ల జాబితాలు చేతపట్టుకుని వీరంతా ఎక్కడున్నారో తెలుసుకుంటున్నారు. వారి అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్లు కనుక్కుంటున్నారు. బస్ ఛార్జీలతో పాటు కూలీ పనులకు వెళ్లేవారికి ఎలాంటి నష్టం కాకుండా చూసుకుంటామని భరోసా ఇస్తున్నారు.
సర్పంచ్గా గెలవాలంటే భూములు అమ్మాల్సిందే! - డబ్బుల కోసం అభ్యర్థుల అగచాట్లు