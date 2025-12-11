ETV Bharat / state

మీ గ్రామం అభివృద్ధి చెందాలా? - ఓటు వేసే ముందు ఈ ఒక్క విషయం మర్చిపోకండి!

ప్రలోభాలు, నిజాయతీకి మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం - గ్రామాభివృద్ధిని కాంక్షించి వజ్రాయుధాన్ని సంధించండి

Telangana Local Body Elections 2025
Telangana Local Body Elections 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 9:29 AM IST

3 Min Read
Telangana Local Body Elections 2025 : 'ఒక్క పూట తినే కూరగాయలను ఏరి ఏరి మరీ కొంటాం. మరి ఐదు సంవత్సరాలు పాలించే నాయకుడిని ఎన్నుకోవడానికి ఎంత ఆలోచించాలో మీరే నిర్ణయం తీసుకోవాలి. సమయం రానే వచ్చింది. ఐదు సంవత్సరాల గ్రామ అభివృద్ధికి పాటుపడే ప్రజా ప్రతినిధిని 'ఓటు' అనే వజ్రాయుధంతో ఎన్నుకునే క్షణం ఇది. బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థులు రకరకాల హామీలతో ప్రచారం చేశారు. మరికొందరు తాయిలాలు ప్రకటించారు. మీ నిజాయతీని నేడు జరిగే తొలి విడత ఎన్నిక పోలింగ్‌లో చాటాల్సిన టైం ఆసన్నమైంది. స్వేచ్ఛగా మీరు వేసే ఓటు ఊరు భవితను నిర్ణయిస్తుంది.

ఆట వస్తువులు ఇచ్చి ఆడేసుకుంటారు జాగ్రత్త : కొందరు సర్పంచి అభ్యర్థులు యువతకు వాలీబాల్‌, క్రికెట్ కిట్లు పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే ఓటు వచ్చిన యువత ఈ వస్తువులు తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మరికొందరు యువత తమకు ఆట వస్తువులు ఇస్తేనే ఓటు వేస్తామని అభ్యర్థికి సమాచారం ఇస్తున్నారు. ఇలా ఆట వస్తువులు తీసుకుంటే గెలిచిన అభ్యర్థి రేపు మిమ్మల్ని ఆడేసుకునే అవకాశం ఎక్కువగానే ఉందనే విషయం మర్చిపోవద్దు.

గుర్తులు పంచుతారు - గుర్తే లేదంటారు : కొందరు సర్పంచి అభ్యర్థులు ఈసారి వారు పోటీ చేస్తున్న గుర్తులను ఓటర్లకు పంచుతున్నారు. ఉచితంగా వస్తున్నాయని ఓటర్లు అడిగి మరీ తీసుకుంటున్నారు. గెలిచిన తర్వాత మీరు వివిధ పనుల నిమిత్తం వెళ్తే మీరెవరు? అసలు నాకు గుర్తులేదని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది జాగ్రత్త!

మద్యం ముట్టుకుంటే : అభ్యర్థి మద్యం పంపిణీ చేశాడంటే అది అభిమానంతో కానే కాదు. వారం రోజుల్లో 3 మార్లు క్వాటర్లు తీసుకుంటే రూ.600 నుంచి రూ.700 వరకు ఇచ్చినట్టు లెక్క. మీ విలువ అంతేనా? ఈ మాత్రానికే ఆ సర్పంచి అభ్యర్థికి ఓటు వేస్తారా? అయినా సర్పంచి అయిన వ్యక్తి మీ పనులను ఊరికే చేసిపెడతారా? అనేది ఓసారి ఆలోచించండి.

కట్టలు చల్లి - నిండా ముంచుతారు : కొందరు అభ్యర్థులు ఓటర్లకు నగుదు పంచుతున్నారు. ఒక్కో ఓటుకు రూ.200 నుంచి రూ.500 వరకు ఇస్తున్నారు. సదరు అభ్యర్థి సర్పంచి అయిన తర్వాత మీ పనిని ఊరికే చేస్తారా? ఓటు వేసే ముందు ఓసారి ఆలోచించండి.

తిన్నది కక్కిస్తారు! : ఓట్ల పండగ వచ్చిందంటే విందులకు కొదవే ఉండదు. అభ్యర్థులు వారం, పది రోజుల పాటు చికెన్ బిర్యానీలు, మటన్‌ ఇలా ఏది అడిగినా కాదనకుండా వడ్డిస్తారు. వారు ఇచ్చేదంతా కలిపితే రూ.300 నుంచి రూ.500 వరకే అవుతుంది. ఈ మొత్తానికే ఓటు వేస్తే గెలిచిన తర్వాత సదరు అభ్యర్థి మీరు తిన్నది కక్కిస్తాడు. మీరు ప్రశ్నిస్తే 10 మందిలో పరువు తీసే అవకాశం ఉంది.

పదవులకు వేలం : మరోవైపు పలు గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచి, ఉప సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల పదవులకు జోరుగా వేలం జరుగుతోంది. రూ.లక్షలు వెచ్చించి ఆయా పదవులను కొనుగోలు చేస్తున్నారని సమాచారం. నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో 86, కామారెడ్డిలో 78 సర్పంచి స్థానాలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. నిజామాబాద్‌ జిల్లా వర్ని మండలంలోని సిద్దాపూర్‌ గ్రామంలో సర్పంచి పదవిని రూ.52 లక్షలు, ఉప సర్పంచి పదవిని రూ.15 లక్షలు పెట్టి కొనుగోలు చేశారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఇదే జిల్లాలోని చందూర్‌ మండలం లక్ష్మాపూర్‌లో సర్పంచి పదవికి రూ.45 లక్షలు, ఉప సర్పంచికి రూ.10 లక్షలు పెట్టారని గ్రామస్థులు అంటున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

