'మాకు పైసలు, చీరలు వద్దు - పల్లె అభివృద్ధికి పాటుపడే వారికే మా ఓటు'
గ్రామాల్లో మొదలైన సర్పంచ్ ఎన్నికల సందడి - ప్రజల దృష్టిలో పడటానికి అభ్యర్థుల పాట్లు - తమకు మౌలిక సదుపాయాలే ముఖ్యమంటున్న సామాన్య ఓటర్లు
Published : December 1, 2025 at 10:45 AM IST|
Updated : December 1, 2025 at 10:53 AM IST
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025 : గ్రామాల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికల సందడి మొదలయ్యింది. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని వివిధ పల్లెల్లో గ్రామ సర్పంచిగా ఆశావాహులు ఎన్నికవటానికి ఎత్తుకు పైఎత్తులు వేస్తున్నారు. గెలుపు కోసం సగటు ప్రజలను ఆకర్షించటానికి పలు విధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఒకరిని మించి మరొకరు ప్రజలకు ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం అంటూ ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టే పనిలో పడ్డారు. అధికార పార్టీ నుంచి ప్రతిపక్ష పార్టీ వరకు సర్పంచ్ ఓట్ల ప్రచారం కోసం ప్రయత్నాలు గట్టిగా జరుగుతున్నాయి.
కొందరేమో మహిళలకు చీరలు పంచాలని ప్లాన్ చేసుకుంటుండగా, మరికొందరు పురుషులకు డబ్బుతో పాటు మద్యాన్ని కూడా పంపిణీ చేయాలని ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నారు. ఈ తరుణంలో సామాన్య పౌరులు మాత్రం తమకు ఇవేమీ వద్దని, గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయటమే కావాలని కోరుతున్నారు. అభివృద్ధి చేయటమంటే గ్రామ ప్రజలకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు కల్పించి, గ్రామాల్లో శాంతియుత వాతావరణం నెలకొల్పాలని, వర్గాల మధ్య బేధాభిప్రాయాలు లేకుండా ఒకరినొకరు గౌరవించుకునేలా ఉండేలా వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు. అభివృద్ధి చేసే వారికే తమ ఓట్లు పడతాయని, ఇదే తమ ఎజెండా అని చెబుతున్నారు.
ఇవి చేస్తే మా ఓటు మీకే :
- రహదారులు, మురుగు కాల్వలు నిర్మించాలి. పల్లెల రూపురేఖలు మార్చాలి.
- అన్ని వీధులకు తాగునీటి సదుపాయం కల్పించాలి.
- కొన్ని గ్రామాలకు బస్సు సౌకర్యం కూడా లేదు. ఆటోల్లో, ప్రైవేట్ వాహనాల్లో రాకపోకలకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ప్రయాణ ప్రాంగణాలు, బస్ షెల్టర్లను నిర్మించాలి.
- గ్రామాలు, తండాల్లో అవసరమైన చౌక ధరల దుకాణాలను ఏర్పాటు చేయాలి. ఇతర గ్రామాలకు కాలినడక వెళ్లి బియ్యం తెచ్చుకోవాల్సి వస్తోంది.
- మద్యం బెల్టు దుకాణాలు మూసి వేయించాలి. దీనివల్ల కుటుంబ తగాదాలు, వర్గ విభేదాలకు ఆస్కారమవుతుంది. చిన్న వయసులోనే యువత మద్యానికి అలవాటుపడుతున్నారు. మధ్య వయస్కులు బానిసలుగా మారుతున్నారు. కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి.
- మద్యాన్ని నిషేధించేలా ప్రజల్లో సామాజిక స్పృహ రావాలి. అందుకోసం కొన్ని కార్యక్రమాలు పల్లెల్లో ఏర్పాటు చేయాలి.
- పిల్లలు, యువత కోసం గ్రామానికో గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేయాలి. అందులో రెండు మూడు రకాల దినపత్రికలు, అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షల పుస్తకాలు అందుబాటులోకి తేవాలి.
- పల్లెల్లోని క్రీడా మైదానాలు నిధుల్లేక నిర్వహణకు నోచుకోవడం లేదు. వాటిని చదును చేయించి, ఆడుకునేలా పరికరాలు సమకూర్చాలి.
- రైతులు పండించిన ధాన్యం ఆరబెట్టేందుకు కల్లాలు నిర్మించాలి. పంటలను నిల్వ చేయటానికి గిడ్డంగులు అవసరమైనన్ని ఏర్పాటు చేయాలి.
- రోడ్లపై పంట ఆరబెట్టుకోవటం వల్ల ప్రమాదాలు చాలా జరుగుతున్నాయి. ఈ దుస్థితి లేకుండా కొత్త పాలకులు ప్రజలకు అండగా నిలవాలి.
- యువకులను గ్రామాభివృద్ధిలో భాగస్వాములను చేయాలి. వారికి స్వయం ఉపాధికి చొరవ చూపాలి. ఉదాహరణకు వంద రోజుల పని మొదలైన వాటిలో వేతనాలు సరిగ్గా వచ్చేలా కొంచెం శ్రద్ధ చూపగలగాలి.
- వర్గాల మధ్య ఎలాంటి విద్వేషాలు, ఘర్షణలు లేకుండా జాగ్రత్తపడాలి. సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు కనుగొనాలి.
- ప్రజలకు సర్పంచ్ తోడుగా ఉండాలి. వృద్దులకు ఆసరాగా ఉండాలి. అందరం ఒక్కటేనన్న భావన ప్రజల్లో కల్పించాలి. పల్లె శాంతి సౌభ్రాతృత్వాలు వెల్లివిరిసేలా పాటుపడాలి.
- ఆసుపత్రి సదుపాయాలు కల్పించాలి.
- నిధులు పక్కదారి పట్టకుండా కాపాడాలి. రైతులకు యూరియా, సబ్సిడీలు అందేలా చేయాలి. పంటలకు సంబంధించిన నూతన సమాచారాన్ని వారికి ఎప్పటికప్పుడు అందించాలి.
- గ్రామాల్లోని వికలాంగులు, వృద్ధులకు ప్రభుత్వం కల్పించే పథకాలను అందేలా చేయాలి.
- చెరువులో పూడికను తీయించటం, చెట్లను సంరక్షించటం వంటివి చేయాలి.
