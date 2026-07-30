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ఇపుడు మిస్​ అయితే అంతే - SIRకు ఇంకా ఐదు రోజులు మాత్రమే

ఇంకా సగం మిగిలి ఉన్న'సర్' ప్రక్రియ - ఆగస్ఠు 3 లోపు ఫారాలు సమర్పించకపోతే అంతే - గడువు దాటితే ఓటు హక్కు కోల్పోయే ప్రమాదం

Voters Five More Days To Register
Voters Five More Days To Register (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 3:42 PM IST

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Voters have Only 5 More Days To SIR : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియలో భాగంగా ఓటర్లు తమ వివరాల నమోదు ఫారాలను పూర్తి చేసి సమర్పించడానికి ఇంకా ఐదు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. అయితే ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్​లోని నగర పరిధిలో కేవలం 53.33 శాతం ఫారాలు మాత్రమే అందాయి. రాజకీయ పార్టీల నుంచి స్పందన అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. గడువు తేదీ ఆగస్టు 3 లోపు ఫారాలు సమర్పించకపోతే ఓటు హక్కును కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించినప్పటికీ, ప్రజల నుంచి స్పందన చాలా తక్కువగా ఉంది. ఫారాలను ఎలా నింపాలో తెలియక ఓటర్లు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. విద్యావంతులు కూడా ఈ ప్రక్రియను అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రస్తుత ప్రక్రియను 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాతో అనుసంధానించడం వల్ల, ప్రజలు తమ పాత ఓటరు వివరాలను వెతుక్కోవడం కష్టంగా మారింది. అప్పట్లో ఓటు హక్కు లేని వారు ఇప్పుడు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలో తెలియక సందిగ్ధంలో ఉన్నారు.

ఇంటింటికి వెళ్లి వివరాలు సేకరించని బీఎల్​వోలు : హైదరాబాద్​ పరిధిలోని 15 నియోజకవర్గాల్లో నమోదు ఫారాలను పంపిణీ వంద శాతం పూర్తయిందని కమిషనర్ ఆర్.వి. కర్ణన్ ప్రకటించారు. అయితే అనేక ప్రాంతాల్లో బూత్ స్థాయి అధికారులు ఇంటింటికీ వెళ్లి వివరాలు సేకరించడం లేదు. దానికి బదులుగా వారు కమ్యూనిటీ హాళ్లు, వార్డు కార్యాలయాల వద్ద కూర్చుని ఓటర్ల వివరాలను నమోదు చేస్తున్నారు.

  • రంగారెడ్డి జిల్లాలోని 8 నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 3,699,743 మంది ఓటర్లు ఉండగా, కేవలం 2,249,089 మంది మాత్రమే ఫారాలను నింపి బీఎల్​ఓలకు సమర్పించారు.
  • మేడ్చల్ జిల్లాలోని 5 నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 2,979,130 ​​మంది ఓటర్లు ఉండగా, కేవలం 1,771,564 మంది మాత్రమే ఫారాలను పూర్తి చేసి సమర్పించారు.

ఏజెంట్లు ఎక్కడ : త్వరలో జీహెచ్​ఎంసీ ఎన్నికలు జరగవచ్చనే చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత. పోలింగ్ రోజున ఓట్లు గల్లంతయ్యాయని రాజకీయ పార్టీలు తరచుగా ఆందోళన వ్యక్తం చేసినప్పటికీ ఎన్నికల ప్రక్రియకు ముందు మాత్రం అవి చురుకుగా పాల్గొనడం లేదు. కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎమ్​ పార్టీలు మాత్రమే పోలింగ్ ఏజెంట్లను నియమించాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎంఐఎమ్​ చురుకుగా వ్యవహరిస్తుండగా మరికొన్ని నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీ ఏజెంట్లు ఉత్సాహంగా పనిచేస్తున్నారు.

పార్టీ ప్రతినిధులు, పోలింగ్ ఏజెంట్లతో ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు, సహాయక ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు వారపు సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కడా అటువంటి సమావేశాలు జరగడం లేదు. హైదరాబాద్​లోని చాలా మంది ఓటర్లు స్పందించకపోవడానికి కారణం వారికి ఇప్పటికే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లేదా తమ సొంత నియోజకవర్గాల్లో ఓటు హక్కు ఉండటమేనని ఒక అభిప్రాయం ఉంది.

ఎస్ఐఆర్ వేగవంతం చేయాలని ఎమ్మెల్యే సమీక్ష : ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పూర్తిచేయడానికి ఇంకా కేవలం 5 రోజులు మాత్రమే గడువు ఉండటంతో బీఎల్ఓలు ఈ ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేయాలని సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే శ్రీగణేష్ సూచించారు. తన కార్యాలయంలో కంటోన్మెంట్ పరిధిలోని బీఎల్ఓలతో ఆయన ప్రత్యేక సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. నిర్దేశిత సమయంలోగా పనులు పూర్తి చేసేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎలా అధిగమించాలో వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు.

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