ఆ పంచాయతీల్లో ఇద్దరు సర్పంచ్లు - ఇక్కడ ఓడినా అక్కడ గెలిచేయొచ్చు!
రెండు రాష్ట్రాల్లో ఓటు హక్కు, పోటీకి కూడా అవకాశం - మహారాష్ట్ర సరిహద్దు గ్రామమైన బోలాపటార్లోని గ్రామస్థులకు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఓటు - 12 సరిహద్దు వివాదాస్పద గ్రామాల్లో ఇదే తీరు
Published : December 5, 2025 at 10:29 AM IST
Telangana Gram Panchayat Polls 2025 : సాధారణంగా ఏ పంచాయతీకైనా ఒకే సర్పంచి ఉంటారు. కానీ అక్కడ మాత్రం ఇద్దరు సర్పంచులుంటారు. ఆ ఊళ్లలో ఓటర్లకు ఇటు తెలంగాణ, అటు మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు, పోటీ చేసే అవకాశాలున్నాయనే సంగతి మీకు తెలుసా? కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కెరమెరి మండలంలో తెలంగాణ-మహారాష్ట్రల మధ్య ఉన్న పరందొలి, అంతాపూర్, బోలాపటార్, ముకదమ్గూడ పంచాయతీల పరిధిలోని 12 సరిహద్దు వివాదాస్పద గ్రామాల్లో ఈ వింత చూడవచ్చు.
రెండు రాష్ట్రాల ఓటరు కార్డులు : సుప్రీంకోర్టు సూచన మేరకు సరిహద్దు వివాదం పరిష్కారమయ్యే వరకు పంచాయతీ నుంచి పార్లమెంటు వరకు అన్ని ఎన్నికల్లో ఇక్కడి ఓటర్లు రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఓట్లు వేసేలా దశాబ్దాల కిందటే అధికారులు వీరికి అవకాశం కల్పించారు. ఆ మేరకు వారికి రెండు రాష్ట్రాల ఓటరు కార్డులు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మొదటి విడత 11వ తేదీన పోలింగ్ జరగనుండగా, ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఈ నాలుగు గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలోనే మొత్తం 3,456 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఓడిపోయిన అభ్యర్థులు మళ్లీ సుమారు నాలుగు నెలల తర్వాత రాబోయే మహారాష్ట్ర గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఏదో ఒక రాష్ట్ర స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలవచ్చు.
ఒకే పేరుతో రెండేసి గ్రామాలు : ఇదిలా ఉండగా, ఒక పేరుతో రెండేసి గ్రామాలు ఒకే చోట దగ్గరగా ఉండటం చాలా అరుదుగా ఉండే సందర్భాలు. నిర్మల్ జిల్లా కడెం మండలంలో ఈ తరహాలోనే రెండు గ్రామాలు పక్కపక్కనే ఉండటం విశేషం. బెల్లాల్ పంచాయతీ పక్కనే పెద్ద బెల్లాల్ ఉంటుంది. కొద్ది దూరంలో మద్దిపడిగ పంచాయతీ ఉండగా, దాని పక్కనే కొత్త మద్దిపడిగ గ్రామ పంచాయతీ ఉంది. దాని పక్కనే ధర్మాజిపేట ఉండగా, దాని అనుబంధ గ్రామం ఈసారి కొత్తగా న్యూ ధర్మాజిపేట పేరిట గ్రామ పంచాయతీగా రూపుదిద్దుకుంది.
ఇక కొండుకూరు పంచాయతీకి అనుబంధ గ్రామం సైతం పాతకొండుకూరు పేరుతో ఉంది. దస్తురాబాద్ మండలంలో మున్యాల్ పంచాయతీ ఉండగా, పక్కనే మున్యాల్ తండా కూడా ఉంది. మండలంలో పాత రేవోజిపేట ఉండగా దస్తురాబాద్ మండలంలో రేవోజిపేట గ్రామ పంచాయతీ ఏర్పడింది. కడెంలో పెద్దూరు పంచాయతీ ఉండగా దస్తురాబాద్ మండలం మున్యాల పంచాయతీలో కొత్తపెద్దూరు పేరిట మరో అనుబంధ గ్రామం ఉంది.
ఎమ్మెల్యే భార్య పోటీ : హైదరాబాద్లోని కార్వాన్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే కౌసర్ మొహియుద్దీన్ భార్య నజ్మా సుల్తానా సర్పంచి పదవికి పోటీ పడటం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఎమ్మెల్యే మొహియుద్దీన్ స్వగ్రామం మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలంలోని బస్వాపూర్ గ్రామం. ఈ గ్రామంలో కొత్తగా ఇల్లు నిర్మించుకోవడంతో నజ్మా సుల్తానా చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే బస్వాపూర్ సర్పంచి అభ్యర్థిగా గురువారం ఆమె నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఇంకో ఆసక్తి కలిగించే విషయం ఏంటంటే నజ్మా గతంలో హైదరాబాద్లోని గోల్కొండ, నానక్నగర్ నుంచి రెండుసార్లు కార్పొరేటర్గా పని చేశారు.
ఎమ్మెల్యే తండ్రి సర్పంచ్గా పోటీ : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఇలా చిత్రవిచిత్రాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మరో వైపు మాజీ మంత్రి, సూర్యాపేట ఎమ్మెల్యే జగదీశ్ రెడ్డి స్వగ్రామం తుంగతుర్తిలోని నాగారంలో తన తండ్రి రామచంద్రా రెడ్డి సర్పంచ్గా బీఆర్ఎస్ మద్దతుతో పోటీ చేస్తున్నారు. దీంతో నాగారంలో పంచాయతీ ఎన్నికలకు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
